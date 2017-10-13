Ватутин: не читаю за завтраком итальянскую прессу

Недавно итальянское издание La Gazzetta dello Sport посчитало, что бюджет ЦСКА на этот сезон должен быть равен 45 млн евро. Причём журналисты сделали вывод на основании того, что два сезона назад бюджет москвичей равнялся 37 млн, а год назад — 42,6. «Чемпионат» поговорил о деньгах непосредственно с президентом ЦСКА.

— После того, как мы расстались с Этторе Мессиной (главный тренер ЦСКА в сезонах 2005-2009 и 2012-2014 — Прим. «Чемпионат»), я перестал читать за завтраком итальянскую прессу. Поэтому мне сложно комментировать мнение журналиста La Gazzetta dello Sport и публикации этого издания. Но, даже не читая итальянские, французские, испанские, какие угодно издания, я знаю, что бюджет ЦСКА публикуется каждый год. В рублёвом эквиваленте он всегда разнится, но в евро он всегда находится на уровне 37 млн евро. СМИ может писать всё, что угодно, но я точно понимаю, что у нас есть.



— Из НБА приехал Серхио Родригес — хороший и, наверное, дорогой игрок…

— Цена Родригеса абсолютно рыночная, мы не участвовали в гонке кошельков. ЦСКА уже давно оперирует цифрой бюджета, которую я озвучил, и контракт Родригеса вполне в неё вписывается. Это не космические деньги. Поэтому нет причин искать кошку известного цвета в известной комнате (Ватутин имеет в виду «чёрную кошку в чёрной комнате», так говорят, когда речь идёт о том, что никак себя не проявляет или чего вообще нет — Прим. «Чемпионат»).



— Если говорить про Евролигу, бюджет ЦСКА всегда называют в числе первых. Но этим летом произошла невероятная сделка — объединение Dogus Group и «Фенербахче», который будет получать лишние 15 млн. «Фенер» теперь может купить вообще любого игрока, это самый богатый в Европе клуб.

— Репутационно мы находимся в сложном положении по той причине, что два российских клуба открывают бюджет Евролиге — просто потому, что должны это делать по регламенту Единой лиги ВТБ. Остальные 14 команд Евролиги не открывают свои бюджеты, в этом году официальные цифры есть только от нас и «Химок». Я понимаю, какими деньгами оперируют наши конкуренты, но так как официально они не названы, то у меня нет возможности сравнивать ЦСКА с другими клубами. Поэтому просто скажу, что мы не самые богатые. Наверное, у кого-то по этому поводу есть другое мнение.

— ЦСКА подготовил грандиозное шоу в матче-открытии Евролиги, команда меняется, меняется её офис, маркетинг, сменился игрок, с которым в последние много лет команда ассоциировалась. Всё новое. Это старт новой эры? ЦСКА 2.0?

— Каждый сезон — это новая команда. Не важно, сколько в ней новичков, но команда живёт один год. Есть новички в команде, в клубной структуре, точно будут нововведения по части работы с болельщиками. Очень хочется оправдать собственные надежды и ожидания тех, кто за нас болеет и переживает. Получится или нет, будет видно ближе к концу сезона, а сейчас всем нужно набраться терпения. Команде необходимо время для того, чтобы сыграться. Я понимаю, что те, кто пришёл, обречены на сравнения с теми, кто ушёл. Но пора поблагодарить ушедших и забыть о прошлом сезоне. У ЦСКА будет новое лицо.