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Текст: Марат Арасланов
Фото: bckalev.ee

«Баскетбольные и смешные»: Фиаско Лазарева и полёт в зрителей

Смешные моменты из жизни российского баскетбола в нашей подборке.
13 октября 2017, пятница. 18:45 Баскетбол

Иван Лазарев после нескольких сезонов в ЦСКА летом остался без команды. Свобода настолько окрылила баскетболиста, что он даже отдал свой голос за победу «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Надеемся, ставок на этот матч Иван не делал.

А через несколько дней центровой таки подписал контракт. Новый клуб Лазарева настолько торопился, что фамилию баскетболиста перед матчем против «Пармы» пришлось наносить маркером. Или судьба возвращает должок за голосование в социальных сетях?

Зато в «Локомотиве» есть по крайней мере один человек, который очень рад старту сезона. Вот так надо любить свою работу. А если вам в офисе не хочется танцевать и улыбаться, то, может, это не ваше?

Семён Антонов тоже скучал по баскетболу. Его ноги так и жаждут работы и буквально вспахивают паркет. Это же не защита, это танец какой-то!

Серхио Родригес только минувшим летом перешёл в ЦСКА, а болельщики уже его любят. Ещё бы! Этот испанский талант хорош не только на паркете, но и вне стен баскетбольных арен. Посмотрите клип, который сняла Евролига перед началом сезона. Кажется, Родригес претендует на звание MVP среди всех актёров этого ролика.

Если у вас не отображается видео, вы можете посмотреть его на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube.

Боян Суботич из «Калева» решил поближе познакомиться с болельщиками команды и взял билет собственных авиалиний в первые ряды домашней площадки. По лицам участников и не скажешь, насколько сильно они счастливы.

Полный выпуск «Баскетбольных и смешных» можно посмотреть на официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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