Лёд растаял. Мытищи встретили Евролигу полным залом

«Химки» победили ещё до матча — не «Валенсию», конечно, но обстоятельства. Клуб сумел превратить фразу «Евролига в Мытищах» из оксюморона в предмет гордости всего Подмосковья. И если свободные места кое-где ещё проглядывались, то у льда в этом хоккейном городе ещё будет время, чтобы окончательно растаять.

Перед встречей «Химок» с «Валенсией» талисман местного «Атланта» передал импровизированные бразды правления «Ареной Мытищи» жёлто-синему Ёжику, и тот осмотрел свои новые владения — свободных мест было минимум. И на них уже спешили опаздывающие из-за пробок зрители.

Болельщики с первых минут показали, что «Химки» могут не переживать за атмосферу и чувствовать себя в Мытищах как дома. Трибуны даже сразу уяснили: если с мячом оказывается Алексей Швед, можно кричать чуть громче, поскольку никогда не знаешь, чего от него ожидать, но быть готовым к этому всё равно нужно.

«Химки» прижали чемпионов Испании и на первых минутах заставили гостей терять мяч в начальной фазе нападения. Сами же при этом убегали в быстрые атаки. Но в отрыв в счёте убежать не смогли — процент бросков с игры не позволял, да и щит испанцы уверенно брали.

Химчане предприняли ещё несколько попыток оторваться от испанцев во второй четверти: Маркович и Швед попали издали, а Томас Робинсон показал, что исход эпизода любой сложности умеет решать в свою пользу. Но в защите звёздный американец тоже был не прочь «зевнуть» разок-другой. Боян Дублевич этим пользовался и позволял своей команде держаться от хозяев на расстоянии пары-тройки удачных владений. Да и Уилл Томас всегда был готов убежать в быстрый отрыв и вколотить сверху.

А вот на вторую половину «Валенсия» вышла с другим настроением: испанцы повесили замок на своё кольцо, а Тибор Пляйс и Эрик Грин вошли во вкус. Семь очков отставания «Валенсия» быстро превратила в семь очков преимущества, и Георгиосу Барцокасу пришлось снова бросать на паркет Томаса Робинсона — с задачей решить всё индивидуально.

Если спешку в некоторых моментах списать на большое желание, то, можно сказать, американец с задачей справился: химчане проиграли четверть, ничего не могли сделать на подборе, но активность Робинсона позволила иметь «+2» перед последней десятиминуткой.



А в ней всё было просто, как дважды два: «Валенсия» оставила все силы в третьей четверти, почти пять минут не могла забить и за это время пропустила рывок — 7:0. Из нокдауна команда Чуса Видоретта выбралась, но тут же пропустила серию уже нокаутирующих попаданий Робинсона, Шведа и Зубкова.

«Химки» начинают Евролигу с победы над чемпионом Испании и готовятся принимать «Жальгирис» через неделю.