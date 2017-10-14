Мелещенко: верю, что «Химки» смогут удивить

В сезоне-2010/11 Олег Мелещенко уже исполнял обязанности главного тренера подмосковных «Химок», после чего отправился в Словакию, а затем — в более скромные российские команды. Этим летом тренер вернулся в «Химки» и помогает Георгиосу Барцокасу.

— Олег Владимирович, как появился вариант с «Химками» и насколько хорошо вы были знакомы с тренером Барцокасом?

— если говорить прямо, то от меня мало что зависело. Когда я только возвращался в Россию, ставил себе цель работать на том же уровне, на котором был прежде. Просто в какой-то момент мне пришлось уехать из страны для того, чтобы набраться личного опыта в качестве главного тренера. Появилась как раз такая возможность, и с тем клубом я добился определённых успехов. Полтора года назад я вернулся в Россию, где пришлось начинать всё с нуля. Но, видимо, эта работа показала, что я что-то да понимаю в баскетболе. Я предоставил резюме, где было написано, с кем я работал, когда работал, как и чем могу помочь. Решение Барцокаса и «Химок» — это их совместное решение. Я сейчас испытываю радость от возможности возвратиться в Химки и трудиться и развиваться рядом с одним из самых успешных тренеров Европы.



— Судя по вашему ответу, согласие работодателю вы дали очень быстро.

— Над такими предложениями вообще не размышляют. Это очередной вызов для любого тренера. Здесь можно расти и развиваться.



— В чём заключается конкретно ваша роль в тренерском штабе?

— Каждый здесь отвечает за определённые части работы. В основном мы стараемся больше помогать тактически по нападению и защите. Главный тренер выслушивает наши идеи и принимает решение, которое, на его взгляд, будет оптимальным. Я также отвечаю за индивидуальную работу с игроками до и после тренировки.

Олег Мелещенко Фото: БК «Химки»

— Вы не были знакомы с Барцокасом до этого лета?

— Нет, мы никак не пересекались. Я только знал, как он работает, а сейчас всё лучше и лучше узнаю его лично и его философию. Для меня как для тренера это хорошая школа. У Барцокаса абсолютно другой взгляд. Казалось бы, придумать что-то новое в баскетболе невозможно, но его подход к игрокам и философия баскетбола меня просто радуют.



— Чем вас особенно удивил Барцокас?

— Тут нужно понимать, что этот вопрос лежит в чисто баскетбольной плоскости. Я открыл для себя иной взгляд на баскетбол. Для меня это шахматы, и когда играют два человека, они долго думают над определённым ходом. А кто-то может прийти и со стороны сказать: «А чего ты думаешь? Вот так ходи». Также и здесь. Встанешь, посмотришь сбоку и понимаешь, что этот вариант и был правильным. Не хочется забегать вперёд, но я вижу очень большой потенциал «Химок».

Работая с Барцокасом, открыл для себя иной взгляд на баскетбол.

— В какой баскетбол будут играть «Химки» в новом сезоне?

— В интересный (улыбается). Игроки подобраны очень качественно, и я верю в то, что «Химки» смогут удивить. Хотим, чтобы команда играла зрелищно, чтобы все получали удовольствие от баскетбола. В нападении мы должны играть просто, чтобы максимально раскрыть все качества игроков. Также особый акцент будет сделан на защиту.



— Победа над ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского закономерна? Казалось, что три четверти соперник был сильнее, и лишь расслабленность в заключительной десятиминутке стоила «армейцам» итоговой победы.

— Моё личное мнение — эта победа более важна для нас с психологической точки зрения. Теперь ребята окончательно верят в то, что они делают. В то, что было им предложено. Конечно, «Химки», как и ЦСКА, не были в оптимальной форме. Это все видят и все знают. Победа, хочется верить, даст эффект понимания правильности выбранного курса. Переоценивать итог этого матча также не стоит: да, мы выиграли матч на площадке соперника, хотя вторая и третья четверти прошли так, что шансов у нас было по такой игре маловато. Но эта психология, когда ты шаг за шагом веришь в то, что приготовил на игру, дала результат.

Олег Мелещенко Фото: БК «Химки»

— Расскажите, как вы попали в челябинское «Динамо»?

— Нужно начать с предыстории. Когда я думал о возвращении в Россию, конечно, рассматривал много вариантов. Для меня не было важно, работать главным тренером или ассистентом. Меня больше всего удивило, что мне говорили: «Ну что ты там выиграл? Чемпионат и Кубок Словакии? Здесь это ничего». Понял, что начинать придётся с самого начала. У меня была встреча с руководством московского «Динамо». Они предложили мне поработать в Челябинске, оплачивая мой контракт. Это был как бы фарм-клуб. Потом начались проблемы с финансированием, в таком режиме я честно отработал полгода. Мне понравилось, как ребята в Челябинске всё восприняли. Да, я боялся, думал, что уровень будет низкий. Но мы неплохо играли и заявили о себе. Тогда меня заметили в Ревде и пригласили к себе. Нам удалось впервые за 14 лет существования команды дойти до финала, получить медали и занять третье место в Кубке России.

— Почему вы вообще захотели вернуться в Россию? Почему не рассматривали друге европейские команды?

— Клуб из Словакии по финансовым причинам не мог развиваться дальше. Команда не могла участвовать в Еврокубках. Я понимал, что там выиграл всё, что можно, и нужно было развиваться. В процессе изучения европейского рынка я понял, что у российской тренерской школы сейчас нет такого имиджа, какой имеют балканские тренеры. Я очень хотел попасть в Германию. Читая моё резюме, все вроде бы были в восторге, все были заинтересованы, но предложение о работе так и не пришло. Но, при этом, там работают много американцев вообще без высшего тренерского образования. Они заканчивают играть и сразу начинают работать. Попасть в европейские команды очень сложно, но если ты попадаешь, то всё будет честно. Будешь давать результат — будешь работать. Если результата не будет… Я пробовал попасть через разных агентов, но мне не удалось получить работу даже во второй лиге. Российским специалистам нужно зарабатывать репутацию, а для этого нужно, чтобы они сначала в России начали работать.

Российским специалистам нужно зарабатывать репутацию, а для этого нужно, чтобы они сначала в России начали работать.

— Ваши слова подтверждает Евгений Пашутин. Один из самых титулованных российских тренеров сейчас находится без работы.

— Да, абсолютно. Хотя человек побеждал в Кубке Европы, много лет работал с клубами Евролиги.



— Почему команды Суперлиги тренируют российские специалисты, а клубы Единой лиги ВТБ приглашают иностранцев? Такая большая разница в уровне?

— Моё мнение может быть субъективным, но если бы нашим тренерам доверяли, то могло бы что-то и получиться. Они тоже могут и тоже умеют работать.



— Тренер сборной России обязательно должен быть россиянином?

— Я рад, что мужскую сборную тренирует Сергей Базаревич. Он наш, плюс к тому — есть результат. Давайте вернёмся в прошлое, когда играли только наши игроки и тренировали наши же специалисты. Выбор был большой. И в то время, кстати, многие работали с иностранными клубами.

– Давайте вернёмся в лето 2013 года, когда вы вошли в тренерский штаб Фотиса Кацикариса, назначенного главным тренером сборной России. Вы пожертвовали клубной карьерой ради сборной, а смута в РФБ и поспешная замена Карасёва на Кацикариса сбила вам все карты. Так?

— Определённые проблемы были, это правда. Были желающие заключить со мной контракт. Сборная для меня была приоритетом, потому что такая возможность появляется нечасто. Но после всех событий я нашёл работу, и с командой стал чемпионом страны. Вся ситуация с Кацикарисом была неприятной. И то, как это было обставлено, на мой взгляд, непрофессионально.



— Вы же читали СМИ, многие из которых транслировали мнение нового руководства РФБ? И знали, как всё обстоит на самом деле. Какие чувства испытывали в этот момент?

— Это всегда больно. Ты знаешь ситуацию изнутри, а её подают иначе. Понимаю, что это работа журналистов. Но не видел смысла объяснять и оправдываться. Это просто глупо, даже если это неправда. Тот, кто тебе близок, и тот, кто тебя знает, этому никогда не поверит.



— Во время этих событий вы общались с Кацикарисом? Что он вам говорил?

— Он не выдаёт своих эмоций, он человек очень воспитанный, интеллигентный, корректный. Мы давно знакомы и поддерживали контакт все эти годы. Лишь после увольнений из Краснодара произошла какая-то «непонятка».



— Почему у грека никак не складывается с Россией? Проблемы в питерском «Динамо», расторжение контракта со сборной России, увольнение из «Локомотива-Кубани».

— Не знаю, но да, как-то не получается. Надеюсь, с «Хапоэлем» сейчас получится.