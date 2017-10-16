Оноков: хотим, чтобы билет на баскетбол спрашивали даже в метро

Генеральный директор баскетбольной команды из Петербурга общался охотно и с большим энтузиазмом. Разговор сразу перешёл к теме «Финала четырёх» в Единой лиге ВТБ.

— Его, как я знаю, проведут в Москве. Заявку на проведение мы тоже подали, но рассматривают то, что хотят. Я ещё не знаю, где его зафиксировали окончательно, но его хотели провести в новом зале в Москве.

— Будет ли это преимуществом для московского ЦСКА?

— Преимущество — оно относительное, при таком бюджете, при такой команде, мне кажется, вопрос поля становится вторичным. Скорее другие клубы получают преимущество из-за формата, потому что выиграть одну игру на кураже можно, а победить ЦСКА в серии нереально.

«Финал четырёх» — это преимущество для команд. Выиграть одну игру на кураже можно, а победить ЦСКА в серии нереально.

— Что касается бюджета «Зенита», то он далеко не самый большой. Планируется ли его увеличение?

— Увеличить бюджет, конечно, можно, но это противоречит тому, что происходит в стране. Это как идти против течения. Планируется, разумеется, и движения по росту бюджета тоже, но я бы сказал иначе: у нас другой путь. Мы настроены на более долгосрочную перспективу. Это выражается в том, чтобы строить не команду, а клуб. Сейчас у нас почти везде команды. Когда «Зенит» купил игроков, а на следующий год все новые, это не клуб, это — команда и соревнование бюджетами. Клуб — это когда ты начинаешь выращивать, и у тебя сразу же две составляющие: первое — у тебя те игроки, которые стремятся играть; второе — вместе с этим ты начинаешь выращивать своего болельщика, потому что он тебя тоже заряжает энергетикой.

– Для тренера Василия Карасёва четвёртый сезон будет определяющим?

– Я думаю, что вопрос всё-таки должен ставиться по-другому. Мы сейчас уже начинаем рассуждать, что сделать, чтобы войти в следующий сезон. Готовиться по игрокам требуется заранее, а не в последний месяц. Наша цель — попасть в Евролигу. Карасёв – питерский тренер, интеллигентный. А баскетбол в Питере любят, это ещё давно известно. Наш болельщик очень образованный. Когда приезжают, то говорят, что очень мало городов, где так понимают баскетбол, понимают моменты.

— Если затронули тему болельщиков, то не кажется ли вам, что у команды их может быть больше?

— Есть такое ощущение. Болельщик уже есть, всё это хорошо, но всё равно есть это ощущение у людей, что это команда, которая пришла. И мы ставим на этот сезон задачу, чтобы она стала конкретно питерской командой, чтобы эти разговоры о «приезде» больше не звучали.

— Последние два сезона роста посещаемости не было, чем это объясняется?

— Если в городе не было несколько лет хорошего баскетбола, то все хотели хоть как-то им насладиться. Первый сезон этим и удался. На сегодняшний момент по посещаемости наш клуб на третьем месте. Цель — создать систему, чтобы людям хотелось куда-то идти. Мы конкурируем не с волейболом, а с компьютером. Вокруг баскетбола всё должно быть оформлено так, чтобы было интересно. Если здесь будут эмоции, здесь будет движение, шоу вокруг баскетбола… В каких-то моментах баскетбол можно сравнить с балетом, потому что это владение телом в баскетболе, когда высшее мастерство, оно сравнимо. Несколько лет назад в Петербурге были знаковые игроки не с точки зрения результативности, а с точки зрения игры с публикой. Я не говорю, что здесь должна быть специальная программа. У нас должен быть такой классный игрок.

Мы конкурируем не с волейболом, а с компьютером.

— Баскетбольный «Зенит» стал независимым от футбольного. Юридический процесс завершён. Это было важно?

— Я думаю, что всякая ясность в структуре приводит к ясности целей и более понятным шагам по достижению этих целей. Когда это был баскетбольный департамент в футбольном клубе, то многие вещи решались футбольными людьми. Когда нет ясности, это неправильно.

— Требовалось ли такое сильное обновление состава?

— Нет, совсем не требовалось. Часть игроков мы просто не смогли удержать, потому что их контракты были годовыми. Это была наша ошибка. В прошлом сезоне вдруг оказалось, что все игроки резко повысили планки своих контрактов. Нам стало очень сложно их удержать. Кто-то повысился в два, кто-то в три раза. Мы стали классной стартовой площадкой для игроков.

— Расскажите подробнее об этой ситуации.

— Просто наши игроки увидели, что стоят дороже. Они же не будут просто так что-то требовать. Мы можем им предложить лишь немного больше, чем у них было до этого. А вот другой клуб предлагает в два раза больше. И игроки на говорят: «Ребята, я вас люблю, но…». Их тут ничего не держит. Даже когда ты выращиваешь своих игроков, это так сильно не работает. Они могут уйти в более богатый клуб.

— Тогда остаётся растить своих.

— Правильно. Если брать не только Россию, то посмотрите на клубы Греции. Их бюджеты в два-три раза меньше, чем у тех, кто рядом с ними по турнирной таблице. Это говорит о том, что у них именно клубы, они выращивают своих игроков, у которых есть клубный патриотизм. Вот это в Питере всегда было. Вспомните «Спартак» 80-х годов. Сейчас, конечно, времена изменились, но школа у нас есть.

— Контракты со многими игроками снова подписаны на один год. Не боитесь повторения ситуации?

— В зависимости от того, как они себя зарекомендуют, будет разговор зимой или осенью о том, продлевать ли контракт. Мы же не будем брать кота в мешке. Нужно посмотреть, как игроки проявят себя. На годовой основе, конечно, невозможно строить клуб. Необходимо делать так, чтобы контракты становились долговременными и была подпитка игроками, которых мы выращиваем в клубе, потому что питерская школа всегда славилась. Сейчас у неё идёт провал — на это много причин, не буду сейчас говорить об этом. Но то, что костяк должен быть, это безусловно. Менять по семь игроков каждый сезон будет абсолютно неправильно.

— Нет желания сделать минимально возможный контракт с игроками хотя бы на два года?

— Нет, так сделать нельзя, потому что команда всё-таки является живым организмом. Команда начинает на глазах формироваться. Мне кажется, подобрался коллектив, который, как паззл, будет складываться. Но то, что есть предпосылки к долгосрочным контрактам, и то, что мы хотим это сделать, это верно. Продолжительные контракты будут нашим приоритетом.

Менять по семь игроков каждый сезон будет абсолютно неправильно.

— Какова ваша позиция по легионерам, учитывая баскетбольную школу «Зенита»?

— По поводу легионеров считаю, что они должны быть топовыми. Такие игроки — обогащение нашего баскетбола. Проблема в другом: если ты берёшь узнаваемое имя и привозишь его в Россию – это одна сторона; если же ты привозишь человека, который занимает место отечественного игрока, это уже играет против всего российского баскетбола.

— Можно ли будет удержать Сергея Карасёва, если «Зенит» не попадёт в Евролигу?

— Давайте так: во-первых, у нас нет рабства. Он волен принимать те решения, которые он посчитает нужными. Нам, конечно, было бы выгодно оставаться вместе и продолжать формировать костяк команды, но ещё раз скажу, что у нас существует свободный рынок. В первой команде, конечно, цель — побеждать. Но в других трёх наших клубах мы не ставим такую цель. В них необходимо растить и продвигать наших игроков. В той же «молодёжке» есть костяк, но их нужно подводить к основе, а не требовать выиграть каждый матч любой ценой.

— Почему назвали вторую команду именно «Зенит-фарм»?

— Даже не скажу, откуда такое название взялось. Могли назвать иначе, например, «Зенитом-2». Честно могу сказать, лично я к этому руку не прикладывал.

— Есть какой-то примерный срок, в который «Зенит» сможет стать чемпионом?

— Думаю, нам потребуется порядка четырёх лет. Вот тогда это уже будет борьба на самом верху, можно будет ставить такую цель. За один шаг такого не достичь, но будем к этому стремиться.

— Допустим, пройдут эти четыре года. Сможет ли баскетбол побороться с хоккеем по популярности и посещаемости в Петербурге?

— Питер может. Давайте я приведу только один пример: занимающихся баскетболом в нашем городе больше, чем другими видами спорта. Около 12 тысяч человек находятся только в различных секциях, но есть и другие. Вот наша потенциальная аудитория, которая не только любит баскетбол, но и занимается им. В «Юбилейном» у нас отрылась специальная трибуна для семей, чтобы приходили родители и показывали своим детям, что такое баскетбол. Своего болельщика надо растить, с ним надо дружить. Нам нужно добавлять элементы шоу, ведь мы живём в XXI веке. Фанаты баскетбола придут и так, но мы хотим приглашать новых людей. Мы не хотим оставаться с тем же числом зрителей. Мы хотим, чтобы билет на игру спрашивали уже в троллейбусе и метро.