Убить Дракона. Превью нового сезона НБА

Сезон-2016/17 прошёл под знаком тотального доминирования «Голден Стэйт». Как бы ни было грустно и обидно фанатам «Оклахомы», но прошлогодний переход Кевина Дюранта фактически завершил становление одной из лучших команд в истории баскетбола. Ни «Кливленд» во главе с Леброном Джеймсом, ни «Сан-Антонио» так и не смогли толком ничего противопоставить «воинам», показывавшим фантастический баскетбол в исполнении своей «пятёрки смерти».

Пожалуй, только команде Грега Поповича на протяжении трёх четвертей первой игры финала Запада удалось заставить поверить в невозможное, однако мечты рассыпались, стоило только Каваю Ленарду приземлиться на ногу Зазы Пачулии…

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TW03.

Но вот это практически полное отсутствие конкуренции, возможно, ассоциации пошло только во благо. Потому что мы все стали свидетелями едва ли не самого жаркого межсезонья за всю историю, где один крутой обмен сменял другой и почти все команды-претенденты решили рискнуть, «взорвав» свои составы.

Прошлогодний переход Кевина Дюранта фактически завершил становление одной из лучших команд в истории баскетбола.

И хотя на бумаге пока не очень понятно, что они могут противопоставить команде Стива Керра, сезон-2017/18 обещает быть интригующим.

Претенденты: Восток

Финалистов прошлого сезона из славного города Кливленда лихорадило на протяжении почти всего лета. Неожиданное увольнение генерального менеджера Дэвида Гриффина спровоцировало слухи о новом витке конфликта Леброна и владельца «Кавс» Дэна Гилберта и о возможном переезде Короля и его свиты в Лос-Анджелес в следующем году. Тревога за лучший клуб Востока только усилилась с обменом Кайри Ирвинга в «Бостон». Оказалось, что звёздному разыгрывающему уже в тягость исполнять роль Робина при ещё вполне способном на подвиги Бэтмене.

Но вот-вот стартует новый сезон, и мы видим, что в «Кавальерс» далеко не всё так плохо. Состав у команды выглядит, пожалуй, даже интереснее, чем год назад. Обмен Кайри увеличил глубину «скамейки», а подписания Дуэйна Уэйда и Деррика Роуза добавило клубу ещё больше чемпионского опыта и количество игроков, способных брать на себя инициативу в нужные моменты. Вице-чемпионам НБА пришлось даже избавляться ради экономии от всё ещё способного быть полезным Ричарда Джефферсона, которого год назад уговорили не уходить на пенсию после завоевания перстня.

А зимой должен вернуться на площадку перешедший из «Селтикс» Айзея Томас. Пока трудно сказать, каким он будет после травмы, но игроков мотивированнее и злее его во всей лиге не сыскать уже сейчас. Особенно в матчах против «Бостона». Так что, может, и не стоит Леброну никуда срываться следующим летом?



«Бостон», год назад де-факто всё ещё находившийся в состоянии перестройки, взял и добрался до финала Восточной конференции, попутно восхитив многих отличной работой Брэда Стивенса на посту главного тренера и невероятной игрой Айзеи Томаса.



После поражения от «Кэвс» генеральный менеджер команды Дэнни Эйндж здраво рассудил, что тот состав «Селтикс» достиг своего потолка, поэтому необходимо его в последний раз встряхнуть и уже официально становиться контендером. Тем более что были ресурсы для обменов и лотерейный драфт-пик, подаренный четыре года назад Билли Кингом.

Тот состав «Селтикс» достиг потолка, поэтому нужно было его в последний раз встряхнуть и официально становиться контендером.

В итоге в команде появились Кайри Ирвинг, Гордон Хэйворд, Маркус Моррис и Джейсон Тэйтум, за которым «Бостон» даже опустился на драфте с первого до третьего пика. С одной стороны, у «Селтикс» теперь нет главных идейных вдохновителей вроде Айзеи Томаса или Эйвери Брэдли, с другой же — эти решения очень даже логичны с точки зрения бизнеса. Душой понимаешь, что того же Томаса, показавшего просто фантастическую игру в серии плей-офф против «Вашингтона» на фоне травмы и семейной трагедии, нужно было оставлять в команде и давать ему максимальный контракт, в котором он был заинтересован. Однако лучшему «малышу» НБА уже 29 лет, и травма вывела его из строя более чем на полгода. Если же учесть, что именно скорость, как правило, игроки такого плана теряют в первую очередь, то его «максималка» вполне могла бы стать пагубной для команды.

Та же самая история и с часто травмирующимся Брэдли. Грустно, что их обоих нет теперь в Бостоне, что Дэнни Эйнджу фактически пришлось пожертвовать хорошими отношениями с Томасом, но… Ничего личного, только бизнес». Как бы там ни было, за обновлёнными «Селтикс» в новом сезоне наблюдать будет крайне интересно.

«Максималка» Томаса могла бы стать пагубной для «Бостона».

«Торонто», будем откровенны, на финал НБА имеет шансов намного меньше, чем «Селтикс», однако и за выход в финал конференции бороться просто обязан. Иначе Масаи Уджири не стал бы идти по пути наименьшего сопротивления там, где можно было затеять и перестройку.

«Рэпторс» сохранили лидеров, продлив Сержа Ибаку и Кайла Лоури, избавились от разваливающегося на запчасти Демарре Кэрролла и, в общем-то, почти не стали сильнее. Разве что старше. Лоури уже 31, а с его манерой игры в красивое старение «а-ля Джейсон Кидд» верится с трудом. Ибака тоже медленно, но верно сдаёт, а слухи о его заниженном официальном возрасте появляются всё чаще.

Наконец, дилемма между тренером команды Дуэйном Кейси и основным центровым Йонасом Валанчюнасом пока так и не решена. А ведь «Бостон» усилился, «Вашингтон» сохранил костяк, суперталантливый «Милуоки» во главе с греческим единорогом рвётся к вершине… В общем, здесь явно не тот случай, когда стабильность — признак мастерства. Хотя, может быть, мы слишком придирчивы к «Торонто» в лучший период в истории команды. Всё-таки из топ-4 на Востоке «Рэпторс» может выкинуть только нечто непредвиденное.

Претенденты: Запад

Именно «Хьюстон» стал первым ньюсмейкером лета. Дэрил Мори после классного прошлого сезона не побоялся ещё раз перетряхнуть состав и выменял из «Клипперс» Криса Пола. Да, за стареющего, но всё ещё звёздного разыгрывающего отдали чуть ли не полкоманды, но риск здесь, в принципе, оправдан. Пол — это прирождённый лидер, способный делать партнёров лучше (спросите у Деандре Джордана) и брать на себя ответственность, когда это нужно. Однако вопросов здесь несколько.

Крис Пол — прирождённый лидер, способный делать партнёров лучше и брать на себя ответственность, когда это нужно.

Первый вопрос: как они будут делить мяч с Джеймсом Харденом, творившим в прошлом сезоне чудеса на позиции разыгрывающего? И не взбунтуется ли своенравный и свободолюбивый защитник? Пока вроде бы у них всё хорошо, тем более, что Харден и Пол контактировали довольно долгое время до обмена и обсуждали возможный переход последнего в «Рокетс». Надеемся, они обо всём договорились.



Второй вопрос: как Майк Д’Антони сработается со склонным к авторитаризму Крисом Полом? Предыдущий опыт такой работы едва не похоронил карьеру тренера в НБА. И здесь всё тоже выглядит вполне оптимистично: в «Хьюстоне» нет легкомысленного звёздного центрового после операции, да и Крис Пол не такой дурак, чтобы портить свой — возможно, последний — поход за титулом. Да и состав у «Хьюстона» больше подходит для фирменного стиля тренера, нежели бедовые «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Прошлый сезон наглядно показал, что Д’Антони всё ещё может делать классные команды, а переход Пола увеличивает шансы «Хьюстона» как минимум на успешное выступление в плей-офф.

Сэм Прести в очередной раз сделал заявку на звание лучшего генменеджера по итогам сезона, выменяв Пола Джорджа и Кармело Энтони, избавившись при этом от ужасных контрактов Виктора Оладипо и Энеса Кантера. А если к этому набору добавить надежных ролевиков в лице Рэймонда Фелтона и Патрика Паттерсона, то мы получаем еще одного претендента на финал Запада. На бумаге.



На деле же все может получиться совсем иначе. Расселл Уэстбрук потряс всех своим выступлением в прошлом сезоне, заслуженно получил титул MVP, но не сумел протащить «Оклахому» далеко по сетке плей-офф. Все прекрасно понимали, откуда в нем взялся столь сильный запал, однако со времени ухода Дюранта прошёл уже год, эмоции несколько улеглись, и насколько Уэстбрук будет мотивирован – это большой вопрос.

Ещё один вопрос — это, опять же, пресловутая делёжка мяча. И Джордж, и Мело в равной степени любят его таскать. Хотя тот же Энтони намного более эффективен, когда не приватизирует мяч. И когда у него есть звёздные партнёры, как сейчас. А у Джорджа на носу контрактный год, и он уже намекал, что может остаться в «Оклахоме», если там всё будет хорошо. Так что затея с «супертрио» в стане «Тандер» вполне может оказаться успешной. Лишь бы только Уэстбрук пустил свою энергию на благо и нашёл новые эмоции.



В это межсезонье в гонке вооружений из фаворитов участвовали все, но только не «Сан-Антонио». Пока другие проворачивали громкие трейды, пытались ухватить как можно более лакомый кусок с рынка свободных агентов, у «Спёрс» всё прошло традиционно спокойно. Хотя по прошлому сезону казалось, что Каваю Ленарду явно нужна подмога, ведь без него команда лишилась даже призрачных шансов на финал НБА.

Пока другие команды проворачивали громкие трейды, у «Спёрс» всё прошло традиционно спокойно.

Многие раскритиковали менеджмент «Спёрс» за межсезонье: никого из звёзд не подписали, обмены не делали, дали стареющему и сдающему Пау Газолю слишком жирный контракт (48 миллионов на три года) — о каком финале тут вообще может идти речь? Но всё не так просто. У Грега Поповича, как всегда, есть решение всех проблем. «Шпоры» не подписали звёзд, не стали продлевать Дедмона и отлично проявившего себя в плей-офф Симмонса, взяв на их места Руди Гэя и Жоффре Ловерня (наверняка по протекции Тони Паркера). И это уже — явное усиление.



Гэй вроде бы нашёл с Поповичем общий язык, мотивирован и, как показали предсезонные матчи, в полном порядке после восстановления от разрыва ахилла. К тому же именно он начнёт сезон в стартовом составе, так как Кавая поберегут после очередного повреждения. С Ленарда вообще будут сдувать пылинки, чтобы подвести его к плей-офф в максимально хороших кондициях. Лишь бы только эта череда мелких травм поскорее закончилась.

Видео можно посмотреть в официальном Instagram-аккаунте «Сан-Антонио».

Ну а в ноябре-декабре на площадку должен вернуться Тони Паркер, которого пока вскладчину будут подменять Патти Миллс, Брин Форбс и Дежонте Мюррэй. Каким будет француз — загадка, ведь до плей-офф он лишь эпизодически напоминал себя прежнего, а после тяжёлой травмы вообще не очень понятно, что он собой будет представлять.



В любом случае в составе «Спёрс» хватает той самой молодой шпаны, готовой стереть с лица земли кого угодно и наработать себе на большой контракт. В этом и есть главный резерв «Сан-Антонио», который ни в коем случае нельзя недооценивать.



Как нельзя забывать про Ламаркуса Олдриджа.

Неоднократный участник «всезвёздного» уик-энда всё никак не может найти себя в стане «Шпор», заслуженно получая свою порцию критики. Олдридж наверняка прекрасно понимает, что его умения вряд ли могут быть востребованы в других командах в условиях стремительно меняющейся игры, поэтому наверняка приложит максимум усилий, чтобы новый стал для него более успешным.

Фаворит

Претендентов у нас хватает, а вот фаворит всего лишь один. И вы все про него знаете. «Голден Стэйт», вопреки всем пессимистичным прогнозам, не только сохранил всех главных действующих лиц, но и подписал ценных ролевиков, каждый из которых может быть крайне полезен.

Вопреки всем пессимистичным прогнозам, «Уорриорз» не только сохранили всех главных действующих лиц, но и подписали ценных ролевиков.

Тем более что одного из них зовут Ник Янг. Этот «артист больших и малых академических театров» в своем последнем сезоне в «Лейкерс» не только выдал чуть ли не лучший процент трёхочковых за карьеру, но и реально рубился в защите, чем заслужил себе хорошее резюме от Люка Уолтона, который отправил его по назначению. Ну да, тараканы здесь никуда не делись, но в такой компании Янг принесёт настоящую пользу на площадке. Если понадобится, то тараканов есть кому потравить.



Также в команде появились Омри Касспи и Джордан Белл. Если первый это качественный форвард, вполне способный закрыть позиции 3-4-го номеров, угрожая при этом из-за дуги, то второй, возможно, главный «стил» прошедшего драфта. На этого парня обязательно стоит обратить внимание.

Что касается остальных… «Воины» уже забили платёжную ведомость до предела, выдав новые контракты Карри, Дюранту и Игудале. Однако руководство команды уже дало понять, что не постоит за ценой ради сохранения династии на годы вперед.



И это правильно. Слишком долго «Голден Стэйт» были на дне, чтобы так легко всё потерять. История ведь помнит один пример того, как жадность владельца 19 лет назад погубила одну из величайших команд в истории. И не просто погубила — опустила на самое дно.

Никто в стане «Уорриорз» не собирается идти по стопам Джерри Рейнсдорфа, поэтому как минимум несколько ближайших лет состав их будет плюс-минус таким, как сейчас. Это означает, что мы станем свидетелями, возможно, величайшего шоу на Земле. Шоу о том, как благородные (и не очень) рыцари, чаще всего безуспешно, будут пытаться убить Дракона.