Переселенцы. ЦСКА и «Химки» играют на хоккейных аренах

Обе российские команды в Евролиге стартовали с побед. Сделали они это на домашних площадках, на которые переезжают исключительно для игр европейского турнира. Не секрет, что домашние арены ЦСКА и «Химок» регламенту Евролиги не соответствуют. Главная причина — вместительность. И если «армейцы» уже давно обосновались в «Мегаспорте», который находится в нескольких сотнях метрах от УСК ЦСКА, то химчанам летом пришлось изрядно поломать голову. С одной стороны, в последний раз, когда жёлто-синие выступали в сильнейшем турнире Старого Света, команда базировались в Крылатском, где до распада играло «Динамо». С другой, областная команда хотела играть в области, что логично. Выбор в итоге пал на «Арену Мытищи», которая после распада некогда крепкого хоккейного «Атланта» несколько лет не видела больших спортивных событий.

В итоге домашними аренами для ЦСКА и «Химок» стали сооружения, построенные к одному событию — чемпионату мира по хоккею 2007 года. Как можно догадаться, большого хоккея на них уже давно нет. Баскетбольные клубы при определённых финансовых вложениях трансформируют хоккейные коробки, наполняя пространство атмосферой лучшей игры с мячом.



Но приспособить хоккейную площадку для баскетбола — это только половина работы. А как заполнить арену болельщиками, мест для которых в разы больше («Мегаспорт» вмещает более 12 тысяч зрителей), и если эти самые места находятся в 20 километрах от привычного места сбора болельщиков?



«Армейцы» не один год с усердием работают над комфортом пребывания болельщиков на домашних матчах. Еда в большом количестве и фойе по всему периметру, постоянные активности, автограф-сессии и развлечения для самых маленьких. А вот как выглядит схема расположения пунктов питания.

Кстати, «Химки», а следом и ЦСКА, стали одними из первых спортивных клубов страны, которые организовали доставку еды и атрибутики зрителям прямо на места. Западный аналог, успешно использующийся на играх НБА, пришёлся по нраву отечественной публике, но сейчас почему-то пропал.

Работа красно-синих дала свои плоды. Аншлаг в «Мегаспорте» теперь не мифическая цель, а вполне реальное событие. Наверняка многие помнят игру с «Барселоной» в конце прошлого года. И ведь здесь нет нагнанных школьников, взвода солдат или бюджетников.

«Химки» выдали первый аншлаг уже в стартовом матче нового сезона. Арена, вмещающая 7 тыс. человек, была заполнена до отказа, и это показало правильность выбранного руководством команды пути. «Химки» ещё с лета активно включились в спортивную жизнь Мытищ: клуб развесил баннеры по всему городу, поздравлял его с днём рождения и проводил мастер-классы в спортивных и общеобразовательных школах. Результат оправдал ожидания.

Не забыли в «Химках» и о своих преданных фанатах, которым теперь придётся ездить по МКАДу, чтобы попасть на матч любимой команды в Евролиге. Для жителей Химок от домашней арены в день игры выдвигается колонна автобусов, которая и привозит десант с флагами и баннерами. Помимо этого, специальные бесплатные маршрутные автобусы регулярно ходят от ближайшей станции метро «Медведково».

Фото: БК «Химки»

Болельщики ответили аншлагом.

Ледовые арены, к слову, активно используют команды Единой лиги ВТБ. Помимо вышеназванных ЦСКА и «Химок» на постоянной основе свои домашние матчи в ледовом дворце «Молот» проводит пермская «Парма» — чемпион по среднему количеству болельщиков в прошлом сезоне. «Нижний Новгород» и ВЭФ делят хоккейные арены с клубами КХЛ «Торпедо» и рижским «Динамо» соответственно. «Енисей» и «Зенит» тоже играют на стадионах, где проводятся хоккейные матчи.



Первый матч звёзд Единой лиги ВТБ показал, что при грамотной работе организаторов заполнить 12-тысячную хоккейную арену можно даже в городе, где нет баскетбольной команды. Хочется верить, что через некоторое время аншлаги на баскетболе в каждом городе стали данностью.