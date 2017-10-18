Шок в Кливленде. Хэйворд получает жуткую травму

Новый сезон НБА, которого все так долго ждали, стартовал двумя огненными матчами. Кайри Ирвинг чуть было не победил «Кливленд» в первой же игре за «Бостон», а Джеймс Харден и Крис Пол вырвали победу у «Голден Стэйт». Но всё это уходит на второй план на фоне страшной травмы, полученной форвардом «Селтикс» Гордоном Хэйвордом в середине первой четверти.

«Бостон» вёл в счёте 10:9, а сезон только разогревался. В очередной атаке «кельтов» Хэйворд получил мяч на трёхочковой дуге и тотчас отпасовал обратно Кайри Ирвингу. После паса звёздный новобранец «Селтикс», перешедший летом из «Юты», побежал к кольцу, куда следовала передача от Кайри. Рядом с форвардом, который уже был в безопорном положении, оказались Джей Краудер и Леброн Джеймс. Хэйворд крайне неудачно приземлился на левую ногу, и с первых же секунд стало понятно, что дела здесь куда серьёзнее, чем обычное растяжение связок.

Крупный план и вывернутая нога баскетболиста повергли в шок многих зрителей. Игроки обеих команд также находились в шоковом состоянии. Хэйворда увезли на носилках, а через некоторое время он отправился в госпиталь. Диагноз: перелом со смещением. Восстановление после такой травмы не бывает быстрым, а потому вряд ли стоит ожидать его возвращения в этом сезоне.

«Чемпионат» предупреждает, что впечатлительным и не достигшим 18-летнего возраста людям просмотр видео не рекомендуется.

Травмы, как это ни печально, — часть большого спорта. Сразу после жуткого инцидента в Кливленде форвард «Оклахомы» Пол Джордж выразил слова сочувствия и поддержки своему приятелю. Кто-кто, а он точно знает, насколько тяжело сейчас Хэйворду.

Сам Джордж оказался в аналогичной ситуации во время товарищеского матча в составе сборной США. После длительного восстановления форвард смог вернуться на звёздный уровень.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NBA Highlights.



Серьёзную травму получал и Эндрю Богут в 2010 году, когда ещё был игроком «Милуоки». После броска сверху он потерял контроль и рухнул на паркет, вывихнув плечо и сломав несколько костей. Восстановление заняло длительное время, но не помешало вернуться в лигу и стать чемпионом с «Голден Стэйт» в 2015 году.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале MyVid3oBlog.

Жуткую травму получил Шон Ливингстон, выступая за «Клипперс». Проходя под кольцо, баскетболист неудачно поставил ногу при приземлении, а инерция и вес тела сыграли против него. Разорванные передние и задние крестообразные связки, смещённая чашечка, проблемы с мениском грозили баскетболисту не просто завершением карьеры. В какой-то момент появилась информация о якобы необходимой ампутации ноги.



Трудно даже представить, как тяжко было в тот момент молодому разыгрывающему. Но он смог восстановиться и стать важным элементом непобедимых «Уорриорз», выиграв с ними два титула чемпионов НБА.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале misterbasketduke.



«Чемпионат» желает Гордону Хэйворду здоровья и скорейшего возвращения на паркет!