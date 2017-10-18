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Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Никакой особой мотивации. «Локо» разобрался с «Альбой»

Саша Обрадович не оставил шансов клубу, в котором провёл 7 лет карьеры.
18 октября 2017, среда. 23:40 Баскетбол

Если вы не следите за сезоном Еврокубка, то очень зря. Во втором по значимости клубном турнире Европы кипят такие страсти, что не обжечься почти невозможно. Уже в этом сезоне «Локомотив», «Зенит» и УНИКС имеют реальные шансы на выход в Евролигу путём победы в Кубке Европы, и, хотя клубы только начали евросезон, интересно стало сразу же. «Чемпионат» отправился в Краснодар, где «Локо» принимал берлинскую «Альбу.

Что светит российским клубам в Еврокубке. Прогноз «Чемпионата»
«Локо», «Зенит» и УНИКС стартуют во втором по значимости клубном турнире Европы.

Год назад дела у красно-зелёных были так себе. Три поражения в четырёх встречах отправили Фотиса Кацикариса восвояси, и с тех пор балом на российских баскетбольных югах правит Саша Обрадович. Серб стал кризисным менеджером «Локо», выведя краснодарцев в полуфинал Еврокубка, где споткнулся о будущих чемпионов. При этом Обрадович не раз говорил, что те игроки были выбраны не им, и, будь его воля, он бы во время трансферной кампании поступил по-другому. Теперь есть возможность посмотреть, что коуч может сделать со «своими» баскетболистами.

Первый тур — не самое подходящее время для анализа, но всё же отметим: от «Лиможа» команда Обрадовича пропустила всего 61 очко, что стало лучшим показателем среди всех команд турнира. «Альба» же в стартовом матче втоптала в паркет «Партизан», набросав белградскому клубу 111 очков, — тоже лучший показатель среди всех команд турнира.

Дополнительную интригу встрече придавало и то, что берлинский клуб когда-то приютил Обрадовича-игрока, позволив ему выбраться из кризисного сезона-1993/94, а затем поверил в него и как в тренера. В «Альбе» нынешний наставник «Локо» отыграл и оттренировал в общей сложности 7 сезонов, и теперь готовился выступить против почти родной команды.

К первому домашнему матчу сезона Краснодар подготовился.

Подготовилась к Краснодару и «Альба»: на первых минутах к «Локо» было максимум проблем, главная из которых — поймавший кураж Спенсер Баттерфилд. В прошлой встрече американец набрал 24 очка и стал неразрешимой задачей для «Партизана», и от того, справится ли с задачей Обрадович, во многом зависел исход встречи.

Обрадович справился. Хозяева всё ещё испытывали много проблем в нападении, но могло ли быть иначе? Элегар не провел с командой толком «предсезонку» и ни разу не выходил на паркет в официальных встречах; краснодарцы мучились с бросками из-за дуги; Марди Коллинс продолжал невыразительное выступление первого тура. Но даже с такими проблемами красно-зелёные умудрились догнать «Альбу».

А в третьей четверти, когда проблемы как-то сами собой решились, «Альбу» с паркета просто выносили. Крис Бэбб, Джо Рэгланд и Райан Брокхофф втроём набрали 21 очко и всё решили в свою пользу ещё до начала последней десятиминутки. «Локомотив-Кубань» добывает вторую победу подряд и отправляется готовиться к УНИКСу в Единой лиге ВТБ.

Саша Обрадович, даже когда всё было уже решено, заставлял своих игроков сражаться до последней минуты, а после матча серб скромно ответил, что никакой особой мотивации у него не было. Конечно, слукавил. Но пусть лукавит, сколько хочет — баскетбол вернулся в Краснодар, а «Локо» уверенно разобрался с прямым конкурентом за первое место в группе.

Еврокубок. Группа C. 2-й тур
18 октября 2017, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
75 : 59 (15:19, 19:11, 25:12, 16:17)
Альба
Берлин, Германия
Локомотив-Кубань: Бабб - 20, Рагланд - 18, Элегар - 8, Квали - 8, Брокхофф - 7, Лейси - 6, Коллинс - 5, Антипов - 3, Ивлев, Бабурин, Ильницкий, Хвостов
Альба: Клиффорд - 10, Баттерфилд - 7, Пено - 7, Григонис - 7, Радославлевич - 6, Сикма - 6, Гиффей - 5, Шнайдер - 5, Варгас - 2, Сайбу - 2, Хундт - 2, Сива
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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