До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НБА
Текст: Максим Гареев
Фото: Reuters

«Бей одноклубника своего». Самые известные драки партнёров

Бобби Портис сломал челюсть Николе Миротичу. Вспоминаем другие случаи, когда подрались партнёры по команде.
19 октября 2017, четверг. 16:15 Баскетбол

Первый день регулярного чемпионата НБА принёс нам сразу два события со знаком «минус» — страшную травму Гордона Хэйворда и драку на тренировке между Бобби Портисом и Николой Миротичем.

К конфликтам между партнёрами по команде мы все уже давно привыкли, иногда они даже носят комичный характер, но здесь всё омрачилось госпитализацией форварда сборной Испании с переломом верхней челюсти и сотрясением мозга. Так что и без того ослабленные «быки» теперь должны понестись в сторону слива сезона с ещё большей скоростью.

Видимо, не столь «добрый» первый день долгожданного сезона заставил Леброна Джеймса напомнить, что только вместе можно выстоять против всех трудностей и негатива и превратить это в счастье и любовь. Вот так.

Как бы то ни было, эта драка уже точно займёт своё место в истории. Самое время вспомнить другие случаи рукоприкладства между одноклубниками, которые уже прочно закрепились в баскетбольном фольклоре.

Скотт Скайлз против Шакила О’Нила

В 1994 году во время сдвоенного турне «Орландо Мэджик» по Лос-Анджелесу случилась памятная драка между Шаком и рекордсменом НБА по количеству передач в одном матче. Молодой, но уже звёздный центровой на тренировке схлестнулся с одним из главных старожилов команды. Точнее, попытался это сделать.

Выглядело это так. Во время двусторонки Шак и Лэрри Кристковяк начали толкаться. Скайлз в попытке их разнять повис на спине у Дизеля, тем самым окончательно его разъярив. Шак безуспешно пытался сбросить его с себя, а когда всё-таки смог это сделать, махнул кулаком в сторону головы многократно уступавшего ему в росте и весе защитника, но задел его лишь по касательной.

Далее их разняли. Кончилось тем, что спустя почти четверть века оба участника конфликта не только не очень-то любят о нём вспоминать, но и высказываются друг о друге, мягко говоря, без особого пиетета. Хотя иногда они и говорят что-то из разряда «та драка сделала нас ещё ближе».

О Джей Мэйо против Тони Аллена

Душа и сердце «Мемфиса», лишь в этом году покинувший команду, в 2011 году подрался со своим талантливым, но крайне непутёвым одноклубником. Причина банальна: Мэйо должен был выплатить Аллену карточный долг, но почему-то этого делать не спешил. Тони буквально вышел из себя и довольно серьёзно навалял партнёру.

Дело кончилось тем, что О Джей пропустил следующую игру команды из-за выдуманного бронхита, а Аллена оштрафовали на круглую сумму.

Лэтрелл Спрюэлл против Пи Джея Карлесимо

Это, пожалуй, самый знаменитый эпизод не только с конфронтацией между игроком и тренером, но и с удушением в истории баскетбола в принципе.

Конфликт тогдашнего лидера «Голден Стэйт» с главным тренером потихоньку назревал на протяжении месяца, пока наконец 4 декабря 1997 года не произошёл взрыв. На тренировке после настойчивых просьб коуча делать более чёткие передачи, Спрюэлл принялся душить того изо всех сил. Так продолжалось секунд 10-15, пока партнёры темпераментного вингера «Уорриорс» не сумели его оттащить.

Это самый знаменитый эпизод с удушением в истории баскетбола в принципе.

Через 20 минут Спрюэлл вернулся в зал и как следует врезал бедняге Карлесимо. Случай имел большой резонанс. Буйному игроку влепили 82-матчевую дисквалификацию, которая в дальнейшем была сокращена до 68, — на все оставшиеся игры до конца сезона.

Гилберт Аренас против Джавариса Криттентона

Здесь, если быть честным, драки толком не было, зато произошла первая в истории НБА мексиканская дуэль.

24 декабря 2009 года Агент Номер Ноль и его менее известный одноклубник были арестованы в раздевалке «Вашингтон Уизардс» с четырьмя пистолетами при себе. Всё из-за проигранных в карты во время перелёта из Финикса 1100 долларов, как свидетельствовал Кэрон Батлер в своей автобиографии. Особую пикантность этому придаёт тот факт, что Аренас уже к тому времени подписал свой рекордный контракт на 111 млн.

В итоге обоих дисквалифицировали до конца сезона, Агент Ноль получил месяц исправительной колонии и два года условно, после чего так и не смог реанимировать свою карьеру. Ну а Криттентон до сих пор за решеткой — ему дали 23 года тюрьмы. Правда, не за что.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале mahalodotcom.

Такие вот дела.

Майкл Джордан против Стива Керра

Кому же ещё возглавить хит-парад, пусть даже сомнительный, как не Его Воздушеству?! Только этот конфликт из списка повлёк за собой последствия исключительно положительные.

Во время тренировочного лагеря перед началом сезона-1995/96 всё ещё ищущий себя после возвращения в баскетбол Майкл Джордан повздорил со своим партнёром Стивом Керром, в результате чего под глазом будущего творца побед «Голден Стэйт» появился приличных размеров фингал.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Nick Smith NBA.

Оба поняли, что были не правы, серьёзно всё переосмыслили и помирились. А дальше уже родилась одна из величайших команд в истории лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Баскетбол
19 октября 2017, четверг
17:45 Обрадович: у УНИКСа хороший подбор исполнителей
17:29 Эткинсон: «Бруклин» вообще не играл в обороне, мы ничего не делали
17:08 Ингрэм: я знаю, что стану великолепным игроком
16:57 Эмбиид: у «Филадельфии» есть шанс cделать что-то значимое
16:31 Ковингтон: никто в НБА не похож на Симмонса, кроме Джеймса
16:06 Энтони: матч «Оклахомы» с «Нью-Йорком» — мой шанс закрыть эту главу
16:05 «Црвена Звезда» проявляет интерес к экс-игроку НБА Дореллу Райту
14:58 На Кузнецком мосту проходит открытая выставка «Nike x NBA: история баскетбола»
14:32 Джордж: «Оклахома» хочет победить «Нью-Йорк» ради Энтони
13:57 «Денвер» отчислил Джамира Нельсона
13:53 Барцокас: в матче с «Жальгирисом» каждое владение мячом будет иметь значение
13:04 Брэд Стивенс: Адетокунбо – кандидат на MVP
12:37 Эффектный аллей-уп Брогдона на Адетокунбо – лучший момент дня в НБА
12:06 «Финикс» потерпел самое крупное поражение в стартовом матче сезона в истории НБА
11:52 Джамайкл Грин получил травму голеностопа
11:05 Стэнли Джонсон промахнулся 13 раз, показав худший старт сезона с 1954 года
10:49 Бен Симмонс о своём дебюте: мне казалось, что я играю в NBA 2K
09:59 Агент Хэйворда: Гордон вряд ли вернётся в этом сезоне
09:48 Попович: я виноват в том, что Олдридж не чувствовал себя комфортно
09:29 Хэйворд записал видеообращение к игрокам и болельщикам «Бостона»
07:46 «Хьюстон» одержал вторую победу в сезоне, справившись с «Сакраменто»
07:35 «Портленд» разгромил «Финикс» в гостях «+48», Лиллард набрал 27 очков
07:19 «Сан-Антонио» нанёс поражение «Миннесоте», Олдридж оформил дабл-дабл
06:53 «Юта» победила «Денвер», «Атланта» выиграла в Далласе
06:29 Разыгрывающий «Бруклина» Лин травмировал колено в матче с «Индианой»
06:11 Дабл-даблы Казинса и Дэвиса не спасли «Нью-Орлеан» от поражения в Мемфисе
05:06 37 очков Адетокунбо обеспечили победу «Милуоки» над «Бостоном»
04:59 «Вашингтон» победил «Филадельфию», «Детройт» взял верх над «Шарлотт»
04:48 «Майами» уступил «Орландо», несмотря на 26 очков и 22 подбора Уайтсайда
04:38 «Бруклин» проиграл «Индиане» в гостях, Мозгов набрал четыре очка
00:32 «Чикаго» отстранил Портиса на восемь матчей
18 октября 2017, среда
23:28 Миротич пропустит от четырёх до шести недель
22:18 Тренер «Баккен Беарз»: матч с «Автодором» был по-настоящему захватывающим
22:07 22 очка Харпера помогли «Зениту» обыграть «Доломити Энергию» в Еврокубке
21:55 20 очков Бэбба помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Альбу» в Еврокубке
21:12 «Нижний Новгород» в овертайме сломил сопротивление «Фалко Вулкано»
21:00 УНИКС победил «Метрополитан» в матче второго тура Еврокубка
20:54 Агент Мозгова: самое радостное, что «Бруклину» нет смысла «сливать» сезон
20:14 «Автодор» победил «Баккен Беарз» в матче Кубка Европы ФИБА
19:35 Миротич был зачинщиком потасовки с Портисом
18:35 Д'Антони: Пол будет играть лучше, чем в матче с «Уорриорз»
17:25 13 очков Хиллиарда не спасли «Енисей» от поражения от «УКАМ Мурсии» в ЛЧ ФИБА
16:47 Ласо: предпочёл бы видеть Родригеса в НБА, а не в ЦСКА
16:29 Бускалья: «Зенит» — очень сильная команда, нам нужно выложиться по максимуму
16:12 Стивен Карри: физическая готовность «Голден Стэйт» вызывает беспокойство
Все новости RSS
Партнерский контент