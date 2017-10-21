«Жальгирис» — пятая жертва «Химок» в сезоне

Волею составителей календаря «Химкам» предстоит провести первые три матча Евролиги дома. То есть, на мытищинской арене, которая заменила жёлто-синим баскетбольный центр Московской области из-за условий турнира относительно вместимости. Стартовая встреча против «Валенсии» запомнилась не только аншлагом и первой победой в турнире, но и характером, проявленным химчанами в четвёртой четверти. Именно организованный Алексеем Шведом рывок помог догнать испанский клуб, а в последующем и выйти вперед на комфортные 5 очков.

Вторым соперником «Химок» стал «Жальгирис». Литовский клуб вряд ли можно сравнивать по уровню с «Валенсией», выигравшей в прошлом сезоне сильный чемпионат Испании. Но в отдельно взятом матче прибалты готовы биться с любой командой. Что, собственно, ещё раз и показали в Мытищах.

Видео можно посмотреть в официальном Instagram-аккаунте «Химок».

Главными действующими лицами у россиян привычно стали Швед и Робинсон. Американец прибыл в расположение команды всего две недели назад и набирает игровой ритм от матча к матчу. Если в первой игре его игровое время было ограничено 15 минутами, то с «Жальгирисом» Ти-Роб отбегал 23 минуты, записав на свой счёт первый дабл-дабл в Евролиге: 19 очков + 10 подборов. Кажется, форвард (для которого приставка «мощный» означает не только конкретное баскетбольное амплуа) действительно адаптируется к европейским реалиям по ускоренной программе. И всё еще не вышел на максимум своих возможностей!

Алексей Швед отыграл не так ярко, как все от него ждут, однако всё равно набрал 16 очков и сделал 3 перехвата, постоянно держа защиту соперника в напряжении. Он единственный получил от тренера Барцокаса полчаса игрового времени.

Чарльз Дженкинс получил два ранних фола и логично был заменён еще в первой четверти. В распоряжении Барцокаса помимо Стефана Марковича, который, к слову, провёл отменный матч (8 очков, 9 передач и 2 из 4 с игры), есть ещё и Вячеслав Зайцев. Россиянину приходится быть в постоянном тонусе и ждать своего шанса. В игре с «Жальгирисом» шанс появился: за 13 минут Вячеслав реализовал единственный бросок с игры и трижды ассистировал партнёрам. Напомним, с «Валенсией» он появился всего на 6 секунд.



Отдельно стоит поволноваться за Андрея Зубкова. Форвард не смог войти в матч, а в статистическом протоколе напротив его фамилии и 6 сыгранных минут вы найдёте лишь один промах из-за дуги да две передачи с таким же количеством потерь. Очень хочется верить в эпизодичность и мимолётность этой неудачи российского форварда.

Андрей Зубков не смог войти в матч. Очень хочется верить в эпизодичность и мимолётность этой неудачи российского форварда.

«Химки», с учётом Единой лиги ВТБ, начинают сезон с пяти побед подряд. Результат позитивный и где-то радостный, но именно здесь может крыться одна из будущих проблем для команды. Первые три матча внутреннего чемпионата были против аутсайдеров. При всём уважении, но «Цмоки-Минск», «Парму» или ВЭФ никак нельзя поставить рядом с химчанами по уровню. Сезон набирает темп и совсем скоро команде предстоит испытать новый объём перелётов, помноженный на большее количество игр с одинаково сильными командами. Расслабляться даже на мгновение в такой момент опасно.



А сейчас нам остаётся лишь ждать вторника. В Мытищах «Химки» примут «Црвену Звезду», обыгравшую в этом туре «Барселону».