Казань осталась неприступной. УНИКС одолел «Локо»

«Локомотив» и УНИКС начали сезон идентично: уверенные победы, симпатичная и выстроенная игра, широкая ротация, показывающая отличную селекционную подготовку летом. Справедливости ради, оба коллектива во всех матчах выигрывали у тех, кого должны были обыгрывать по статусу. Собственно, очная встреча должна была стать проверкой боеспособности для обеих команд. Да и в самой Единой лиге ВТБ матчей подобного уровня в этом сезоне ещё не было. Точнее, им должен был стать матч-открытие между УНИКСом и «Зенитом», но проблемы последних предопределили исход и не позволили сине-бело-голубым навязать какую-либо борьбу.

Пока большая часть России готовится к зиме, Краснодар перешёл на режим весны. Дневная температура поднимается почти до 20 градусов, а болельщики идут в «Баскет-холл» в футболках с фамилиями любимых игроков. Болельщиков, к слову, собралось почти полный зал, а поддерживать своих они начали примерно минут за 25 до стартового спорного, когда команда только появилась на площадке для разминки.

Видео можно посмотреть в Instagram-аккаунте ПБК «Локомотив-Кубань».

«Локо» болельщиков подводить явно не хотел. С первой же атаки хозяева обозначили свои претензии на итоговый успех: повели в счёте и включили прессинг с трёх четвертей площадки. УНИКС такой приём смутил настолько, что за первые 10 минут игрового времени казанцы выбросили «в молоко» все 4 дальних броска, а с игры реализовали лишь 3 попытки из 12. Держались гости лишь за счёт штрафных, которых реализовали все 10.

В середине второго игрового отрезка ситуация изменилась. Джамар Смит и Евгений Колесников забили 5 (!) трёхочковых на двоих и вывели УНИКС вперёд. Но ненадолго. Снайперские подвиги гостей пробудили форварда «железнодорожников» Криса Бэбба: американец набрал 8 очков за четверть, заткнув сирену своим дальним попаданием с очень серьёзным сопротивлением, из-за которого бросок он выполнял почти параллельно паркету.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Когда в третьей четверти «Локо» впервые оторвался на 10 очков, показалось, что игра сделана: нападение казанцев вязло в постоянных сменах, быстрые отрывы не получались, а о точных дальних бросках они и не вспоминали. Но не вспоминали ровно до тех пор, пока за дело не взялся Мелвин Эджим. Канадец вхолостую отбегал 13 минут в первой половине и принялся терзать краснодарцев с первого появления в третьей десятиминутке. Его 8 очков (2 из 3 трёхочковых) позволили УНИКСу держаться в пятиочковой зоне и не отпускать соперника далеко.

После того, как Хуакин Колом забил в проходе за 8:30 до конца матча и разница стала минимальной, стало ясно, что концовки не избежать. Равные по составам и по турнирным претензиям команды, наверное, должны выявлять сильнейшего именно таким образом.

Тот же Колом вывел гостей вперед в середине заключительного игрового отрезка. Его «трёха» в быстром отрыве не выглядела логичным решением, но победителей, как говорится, не судят. Тем же правилом руководствовался капитан гостей Антон Понкрашов, реализовавший дальний бросок за 4 минуты до конца. Разница выросла до 6 очков в пользу УНИКСа, и это было самым большим его преимуществом в матче.



Ключевым моментом концовки стал блок-шот Фрэнку Элегару, который тот получил от… кольца при попытке забить сверху. Эпичности моменту придали вскинутые вверх руки болельщиков, ждавших данка.

УНИКС вытерпел и продлил беспроигрышную серию. «Локо» впервые в сезоне проигрывает.