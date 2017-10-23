«Болл? Я порву его». Обзор недели НБА

Сезон начался так себе: в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» Гордону Хэйворду реализовать задуманный Кайри Ирвингом аллей-уп не удалось, он неудачно приземлился и подняться уже не смог — двойной перелом лодыжки. Жестокий эпизод, несмотря на прежние конфликты, сплотил всех, пусть даже и на время:

Не без внимания остался и инцидент, произошедший в «Чикаго» после драки двух одноклубников: Никола Миротич выбыл на срок от 4 до 6 недель, а Бобби Портис отстранён на 8. Кто прав, кто виноват — некогда разбираться. Джимми Батлер тоже ничего не знает:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале NBA Network.



— «Я знаю только то, что в этом я не виноват. Ничего не знаю. Лучше промолчу на эту тему».

Новички и как с ними бороться

Новичок «Тандер» Пи Джей Дозьер — дерзкий малый.

Лонзо Болл размялся перед неприветливой встречей с Патриком Беверли в дебютном матче против «Клипперс». Непростой нрав Беверли жаждал крови (или просто хотел немного хайпа — сейчас без этого не обойтись).

Видео можно посмотреть в «инстаграме» thescore.



И тут биф случился уже не детский:

Попкорн-тайм. А все хотят шоу-тайм.



Яннис Адетокумбо довёл до безумия болельщиков «Милуоки». Рекордные для себя 44 очка и победу над «Портлендом» Яннис посвятил отцу:

Поддельные чемпионы, неподдельно яркие моменты

Мировые звёзды (особенно представители хип-хоп культуры) часто балуют своими посещениями баскетбольные игры. Некоторые даже предложили резервную копию для «Атланты Хоукс»:

Эминем поддержал «Детройт Пистонс» в матче против «Хорнетс»:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» detroitpistons.



У Кобе Брайанта выискался двойник:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» bleacherreport.



А спонсор той игры: 11 трёхочковых в корзине оппонента — повтор рекорда «Пеликанс» за всю историю, трэш-ток Грина и Демаркуса, 7 блокшотов от Кевина Дюранта, два из которых — бэк-ту-бэк без кроссовка:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» warriorstalk.



А что же Стив? Психанул и даже бросился капой, но уже в гостях у «Мемфиса»: ему не свистнули фол после лэй-апа в концовке матча, в котором он набрал 37 очков, Дюрант поддержал. Обоих удалили, матч проиграли, Дрэймонд Грин обещал «поговорить с этими двумя».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» thescore.



В прошедшую пятницу Демаркус Казинс получил приз НБА за благотворительную деятельность в межсезонье. Респект. Потом, правда, получил штраф в размере 25 тыс. долларов за нецензурную брань в адрес болельщика. Действительно уникальный персонаж.



Ещё один неожиданный момент прошедших дней и ночей называть неловко, лучше просто посмотреть. Там замешан Ховард:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» worldstar.



Или поющий Стивен Карри удивит больше? Просто один из вариантов семейного досуга — кантри-концерт в Сан-Франциско. Но лучше не смотреть:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» warriorstalk.



А ведь вас предупреждали. Лучше скачать сингл — а заодно и альбом — Дэмьена Лилларда. Он как раз на днях похвалился успехами:

У Лонзо Болла тоже кое-что музыкальное имеется «для фанатов»:

Видео можно посмотреть в «твиттере» Лонзо Болла.



Обокрасть и предложить потанцевать. Кемба Уокер умеет:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» NBA.



Еще один не выдержал. Но Эрика Блэдсоу понять можно, он не хочет оставаться в «Финиксе»:

— Я не хочу быть здесь.



У «Санз» отсутствие положительного баланса и антирекордище («-47» в день открытия от «Блэйзерс»). Первым шагом к реанимации клуба стало увольнение Эрла Уотсона.



Андре Роберсон остаётся верен себе и своему нежеланию тренировать штрафные броски:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» bleacherreport.

Стиль

«Голден Стэйт» — это бренд, которому необходимо соответствовать. Ник Ян теперь официально соответствует — рекордный дебют дальних бросков для истории франшизы «Уорриорз»:

«Худи Мело» — тоже бренд. «Джордан» выпустил худи в честь дебюта Энтони в составе «ОКС»:

Деандре Джордан и Кеннет Фарид оказались самыми изощрёнными, пока только в создании неповторимого стиля:

Хотя нет, не только. Фарид, как и обещал, начал кампанию за достойное игровое время и за право выходить в старте:

Чьи кроссовки оказались самыми стильными? Было сложно, вот десятка лучших:

Ещё день назад самый зрелищный баззер-битер первого семидневного отрезка мог бы принадлежать и Карлу-Энтони Таунсу, и Кармело Энтони, но в итоге достается Эндрю Уиггинсу. Обескураживающее трёхочковое попадание случилось на последних секундах и не дало «Тандер» сотворить камбэк:

Видео можно посмотреть в «инстаграме» wolvesreport.

