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Текст: Артём Комаров
Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Эмоции Обрадовича и «обнимашки» в «Парме»

Фотообзор игровой недели в Единой лиге ВТБ.
24 октября 2017, вторник. 21:00 Баскетбол

В победной встрече с «Нижним Новгородом» (98:90) центровой «Енисея» делал всего один блокшот. Зато какой!

Фото: БК «Енисей»

Главный тренер «Локо» Саша Обрадович не может понять, как его команда умудрилась набрать 4 очка в последней четверти матча с УНИКСом (67:77) и в итоге проиграть.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Впрочем, краснодарские болельщики не отчаивались и поддерживали красно-зелёных на протяжении всей игры. В этот раз их команда проиграла, и поражение стало первым в сезоне.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Знаменитые танцоры из Loks Dancers выступали на прошлом «Финале четырёх» Евролиги, но по ходу сезона Единой лиги продолжают развлекать пришедших в «Баскет-холл» болельщиков.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Дмитрий Хвостов и Григорий Шуховцов в прошлом сезоне вместе выступали в Краснодаре, а теперь находятся по разную сторону баррикад. Эта схватка осталась за центровым, хотя на паркете он в этой встрече так и не появился.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Форвард саратовского «Автодора» Майка Даунс во встрече с ЦСКА стал самым результативным игроком в составе гостей, набрав 17 очков. Некоторые из них он набрал вот таким эффектным образом. Впрочем, это не помогло его команде победить — 93:66.

Фото: Единая лига ВТБ

Юный болельщик белорусского «Цмоки-Минск» очень рад первой в сезоне победе своей команды — в матче между чемпионом Белоруссии и чемпионом Казахстана успешнее оказались хозяева (75:66).

Фото: БК «Цмоки-Минск»

«Зенит» и ВЭФ устроили настоящий триллер, в котором удачливее оказались питерцы, — 84:83. Форвард сине-бело-голубых Дрю Годорн в третий раз в сезоне отметился дабл-даблом. Ну и двумя блокшотами.

Фото: БК «Зенит»

Защитник «Зенита» Демонте Харпер во встрече с ВЭФом забил 4 трёхочковых из 7, но и под кольцо лезть не стеснялся. 16 очков — отличный результат американца.

Фото: БК «Зенит»

Янис Морейра и Николайс Мазурс обнимаются — они только одержали первую победу в сезоне и уже повторили достижение прошлого года.

Фото: БК «Калев»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
24 октября 2017, вторник
21:09 21 очко Рэгланда принесло победу «Локомотиву-Кубань» над «Литувос Ритас»
21:01 Х. Эрнангомес выбыл на неопределённый срок из-за мононуклеоза
19:42 16 очков Кларка не спасли «Автодор» от поражения в матче с «Невежисом»
19:09 Карри — о штрафе: это был дорогой бросок каппы
18:44 «Нью-Йорк» не намерен обменивать Нтиликина и Эрнангомеса на Бледсо
17:56 Гриффин: невозможно заменить Теодосича
16:54 Прифтис: УНИКСу важно сдержать скорость «Дарушшафаки»
16:04 Паскуаль: победить ЦСКА в Москве будет очень тяжело
15:09 Дрю Гордон: тяжелее всего играть, наверное, было в Сербии
14:42 Итудис: в матче с «Пао» ЦСКА нужно показать более высокий уровень агрессии
14:27 Рубио: мне очень нравится система нападения «Юты», никто не стоит на месте
14:10 С. Обрадович: «Летувос Ритас» обрёл уверенность и играет всё лучше и лучше
13:15 НБА признала ошибки судей в концовке матча между «Миннесотой» и «Оклахома-Сити»
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13:03 Уэйд попросил перевести его из стартового состава «Кливленда» в запас
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11:09 Марк Газоль: я исполнил пять данков за матч? Это на четыре больше моей нормы
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07:34 «Финикс» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Сакраменто»
06:31 «Вашингтон» одолел «Денвер», Уолл и Портер оформили дабл-даблы
06:05 28 очков Дерозана не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
06:00 «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» — «+30», Карри набрал 29 очков, Дюрант — 25
05:39 26 очков М. Газоля помогли «Мемфису» на выезде одолеть «Хьюстон»
05:24 «Майами» выиграл у «Атланты», «Милуоки» в концовке вырвал победу у «Шарлотт»
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01:03 Карри оштрафован на $ 50 тыс. за попадание каппой в судью
00:39 «Финикс Санз» хочет обменять Бледсо из-за твита
00:05 Харден и Адетокумбо — лучшие игроки недели в НБА
23 октября 2017, понедельник
23:11 Варрак: «Парма», безусловно, сделала шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном
22:14 Смит обвиняется в превышении скорости
22:02 Мазурс: в матче с «Калевом» всё решилось в последние две минуты
20:53 17 очков Симмонса не спасли «Калев» от поражения в матче с «Пармой»
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