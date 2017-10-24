Эмоции Обрадовича и «обнимашки» в «Парме»

В победной встрече с «Нижним Новгородом» (98:90) центровой «Енисея» делал всего один блокшот. Зато какой!

Главный тренер «Локо» Саша Обрадович не может понять, как его команда умудрилась набрать 4 очка в последней четверти матча с УНИКСом (67:77) и в итоге проиграть.

Впрочем, краснодарские болельщики не отчаивались и поддерживали красно-зелёных на протяжении всей игры. В этот раз их команда проиграла, и поражение стало первым в сезоне.

Знаменитые танцоры из Loks Dancers выступали на прошлом «Финале четырёх» Евролиги, но по ходу сезона Единой лиги продолжают развлекать пришедших в «Баскет-холл» болельщиков.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Дмитрий Хвостов и Григорий Шуховцов в прошлом сезоне вместе выступали в Краснодаре, а теперь находятся по разную сторону баррикад. Эта схватка осталась за центровым, хотя на паркете он в этой встрече так и не появился.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Форвард саратовского «Автодора» Майка Даунс во встрече с ЦСКА стал самым результативным игроком в составе гостей, набрав 17 очков. Некоторые из них он набрал вот таким эффектным образом. Впрочем, это не помогло его команде победить — 93:66.

Фото: Единая лига ВТБ

Юный болельщик белорусского «Цмоки-Минск» очень рад первой в сезоне победе своей команды — в матче между чемпионом Белоруссии и чемпионом Казахстана успешнее оказались хозяева (75:66).

Фото: БК «Цмоки-Минск»

«Зенит» и ВЭФ устроили настоящий триллер, в котором удачливее оказались питерцы, — 84:83. Форвард сине-бело-голубых Дрю Годорн в третий раз в сезоне отметился дабл-даблом. Ну и двумя блокшотами.

Фото: БК «Зенит»

Защитник «Зенита» Демонте Харпер во встрече с ВЭФом забил 4 трёхочковых из 7, но и под кольцо лезть не стеснялся. 16 очков — отличный результат американца.

Фото: БК «Зенит»

Янис Морейра и Николайс Мазурс обнимаются — они только одержали первую победу в сезоне и уже повторили достижение прошлого года.