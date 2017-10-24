«Химки» в Мытищах: три из трёх на старте сезона

Начало матча прошло под контролем «Црвены Звезды». «Химки» словно забыли выйти на паркет и тотчас получили 0:7. Удивительно, но в атаке не было никакой жизни. И это при том, что одновременно в старте вышли Стефан Маркович и Алексей Швед. Сложные броски и практически нулевая динамика — вот и все «заслуги» химчан в стартовые минуты матча.

Первым из состояния анабиоза вышел Энтони Гилл. Американец набрал 4 очка подряд, оживив приунывшие мытищинские трибуны. Второй свой мяч Гилл забросил в быстром отрыве, который ему устроил Алексей Швед. Главная звезда подмосковного клуба, как и ожидалась, взяла всё в свои руки. Кому как не Шведу нужно было поднимать партнёров на погоню: три результативные передачи и 6 набранных очков — и это только за первые 10 минут игрового времени, которые Алексей отыграл без замен.

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Чарльз Дженкинс провёл несколько сезонов за «Црвену», став для её фанатов «своим парнем». В «Химках» он только ищет себя и свою игру, проведя два далеко не самых убедительных поединка против «Валенсии» и «Жальгириса». Вторую десятиминутку американец отыграл без замен и отметился двумя точными «трёхами», первую из которых зал встретил особо эмоционально.

На большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. Да-да, гостей, которые благодаря дальним попаданиям не давали жёлто-синим выйти вперёд. Барцокас к большому перерыву не задействовал лишь Егора Вяльцева, а в глаза бросались 3 минуты, сыгранные Томасом Робинсоном. Забегая вперёд, стоит сказать, что во второй половине Ти-Роб предстал перед болельщиками самим собой — 9 очков и 10 минут игрового времени.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

Собственно, начало третьей четверти стало определяющим в игре: «Химки» учли ошибки стартовых минут и выдали рывок 17:4. Отметить кого-то одного при этом будет затруднительно, поскольку каждый из пятёрки баскетболистов в синей форме одинакового хорошо отрабатывал в защите и завершал атаки.

Джеймс Андерсон воспользовался повышенным вниманием сербов к Шведу и регулярно занимал выжидательную позицию на дуге. В результате именно 198-сантиметровый американец стал самым результативным игроком матча с 24-мя очками (4 из 7 трёхочковые).

Швед со свойственными лёгкостью и игривостью остановился в шаге от дабл-дабла: 18 очков и 9 результативных передач. Лидер «Химок» отыграл «свои» 30 минут и покинул паркет под аплодисменты уже тогда, когда разница в счёте достигла двузначного значения, а итоговой победе хозяев ничего не угрожало.

«Црвена Звезда» стала третьей командой, проигравшей в Мытищах. Некогда хоккейная арена стала по-настоящему своей для химчан, обыгравших поочередно трёх чемпионов, — Испании, Литвы и Адриатической лиги.