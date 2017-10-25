Сезон щадящего режима. Про лидера «76-х»

На этой неделе одна из самых обсуждаемых команд НБА — «Филадельфия 76» — одержала первую победу в сезоне, победив со счётом 97:86 «Детройт». Сам успех примечателен не только трипл-даблом потихоньку выходящего на проектную мощность Бена Симмонса, но и 30 очками Джоэла Эмбиида при всего-то четырёх промахах с игры.

Для Процесса это пока лучший матч сезона, в котором ему нужно дорожить каждой минутой на площадке. Ни для кого не секрет, что с камерунского центрового, недавно подписавшего самый крупный контракт в истории «Филли», руководство команды едва ли не сдувает пылинки. Вот и в этом сезоне он будет играть с ограниченным игровым временем, а в «бэк-ту-бэк» матчах его и вовсе посадят на скамейку и разве что не поставят забор с колючей проволокой — настолько он рвётся на площадку.

Рвение Эмбиида можно оценить только положительно, да и нам было бы очень интересно чаще видеть его в деле, но и первых лиц «Сиксерз» нужно понять и простить. Они всё делают абсолютно правильно.



Бигмены уже несколько лет как не в моде, к тому же позицию центрового изъяли из списков голосования на Матч всех звёзд. Баскетболом правит «смолл-болл», возведённый благодаря доминирующим «Голден Стэйт» в абсолют. Однако, несмотря на все тенденции, качественные бигмены — товар исключительно штучный и до сих пор продолжает цениться практически во всех командах. Эмбиид, Яннис Адетокумбо, Кристапс Порзингис, две башни из Нового Орлеана — мы все видим, что происходит, когда эти парни на площадке и демонстрируют свою магию в полном объёме.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Филадельфии».

В новом сезоне они выходят на первый план даже чаще, и это смотрится всё так же круто, как и во времена Хакима и Адмирала. Даже вроде бы списанный со всех сетов Ламаркус Олдридж после подписания нового контракта стал стабильно отгружать почти по 25 очков за матч. Так что его заявление о намерениях снова попасть на Всезвёздный уик-энд в качестве непосредственного участника теперь не воспринимается с усмешкой.

Однако насколько центровые круты, настолько они и травматичны. Мы все прекрасно помним, что Эмбиид пропустил 2,5 сезона из-за травм, и шаги руководства «Сиксерз» на все сто процентов оправданны и адекватны. Да и примеры из истории только подтверждают правоту Брайана Коланджело иБретта Брауна: ещё в 80-е сверкнул и на запчасти стремительно развалился Ральф Сэмпсон, а появившийся 15 лет назад в Лиге Яо Мин поначалу бегал чуть ли не по 40 минут за матч, форсировал восстановление к Олимпиаде в Пекине, чтобы завершить карьеру ещё до 30 лет. Поэтому необходимо крайне осторожно заигрывать Джоэла, чтобы как можно дольше продлить его карьеру.

Тем более что пока именно он из всех проспектов «Филли» проявил себя наиболее ярко. После сезона-2016/17 даже у завзятых скептиков отпали сомнения в его баскетбольных способностях.



Именно Эмбиид на пару с набирающим обороты Беном Симмонсом должны стать лидерами завершившего пресловутый Процесс клуба. По пальцам можно пересчитать тех, кто реально способен удержать этого разностороннего, доминирующего и всё ещё способного прогрессировать бигмена, а по-настоящему остановить его могут лишь травмы.



Эмбиид действительно крут, и это должны признать все, вне зависимости от клубных пристрастий. Так что давайте держать кулаки и надеяться, что он не «сгорит, как спирт в распростёртых ладонях», а будет радовать своей игрой всех любителей баскетбола как можно дольше.