Срок есть, посадки нет. Главное по делу экс-главы РФБ

Бывший президент Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии за хищение 44 млн рублей. Вспоминает, с чего всё началось.

1 июля 2013 года в отставку подал президент РФБ Александр Красненков. По итогам отчётно-выборной конференции новым руководителем федерации избрали Юлию Аникееву, но уже тогда у многих возникали вопросы. Например, заслуженный тренер России Анатолий Мышкин сразу сказал, что выборов никаких не было, а делегатам просто сказали приехать и послушать оглашение уже заранее избранной кандидатуры, которой и была Аникеева. Самого Мышкина тогда просто не пустили на заседание.



Бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов также отметил, что сначала хотел прийти на заседание, но после нескольких негативных комментариев в адрес Юлии Аникеевой ему просто позвонили и предупредили, что процесс избрания будет закрытым.



Президентом тогда стала Аникеева, а почётным президентом — Сергей Чернов, который до 2010 года также был руководителем федерации.

По итогам отчётно-выборной конференции новым руководителем федерации избрали Юлию Аникееву, но уже тогда у многих возникали вопросы.

В августе 2015 года президентом РФБ стал Андрей Кириленко, а Аникеева ещё раньше заявила о своей отставке. Её президентство сопровождали постоянные скандалы: пермская баскетбольная федерация требовала через суд признать выборы незаконными, а Хамовнический суд Москвы в итоге постановил провести в течение двух месяцев другую отчётно-выборную конференцию и избранием нового руководителя.



Для Кириленко началась сложная работа по выводу федерации из кризиса, а для Аникеевой — уголовное преследование.



В декабре 2015 года была выявлена схема, по которой из федерации «уходили» деньги. Кириленко обратился с заявлением в правоохранительные органы, и 29 декабря 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения со счетов Российской федерации баскетбола нескольких десятков миллионов рублей, а 6 апреля 2016 года Юлию Аникееву посадили под домашний арест и предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Аникеева, по версии следствия, заключала фиктивные гражданско-правовые договора и похитила выделенные на развитие вида спорта деньги. В этом ей помогали бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян (также осуждён, но его преследование прекращено в связи со смертью в октябре 2016 года) и бухгалтер Елена Силина (3,5 года колонии общего режима).

Аникеева, по версии следствия, заключала фиктивные гражданско-правовые договора и похитила выделенные на развитие вида спорта деньги.

23 сентября суд должен был вынести обвинительный приговор Юлии Аникеевой и даже вынес его, однако сама фигурантка дела на процесс не явилась — сбежала из-под домашнего ареста за день до объявления приговора. Как ей удалось избавиться от электронного браслета, пока неизвестно. Обвинение просило для Аникеевой шесть лет лишения свободы, в итоге экс-президент РФБ получила 4,5.

Помимо ФСИН теперь разыскивать бывшую спортивную чиновницу будут и сотрудники Московского уголовного розыска. Свой побег из-под ареста сама Аникеева объяснила тем, что чувствует свою обречённость на незаконный, несправедливый приговор.



— На протяжении двух последних лет своей жизни я безуспешно пыталась бороться с лживыми, сфабрикованными обвинениями в свой адрес и в адрес моих бывших подчинённых от имени Российской федерации баскетбола (далее РФБ) в лице её нового президента в лице А.Г. Кириленко. Я поняла, что, к великому сожалению, все наши усилия и усилия наших защитников, всё идет к чудовищному по своей несправедливости финалу, — говорится в письме Аникеевой, которое адвокат Давид Хечан приобщил к делу.

Полный текст заявления Юлии Аникеевой:

Это уже не первый случай, когда баскетбольный чиновник становится фигурантом уголовного дела. В апреле 2016 года Эдуард Сандлер, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, заключил с клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению баскетбольных команд, но, по версии следствия, был замечен в нецелевом использовании средств. 11 октября 2017 года обвинение было снято.



Защита Аникеевой уже заявила, что будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. «Чемпионат» будет следить за развитием событий в «деле Юлии Аникеевой».