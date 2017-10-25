«Пао» пал. Итудис не пожалел бывший клуб

13 лет, которые нынешний главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис провёл в Афинах, ассистируя Желько Обрадовичу, — пожалуй, то, что связывает нынешние ЦСКА и «Панатинаикос» больше всего. В остальном клубы, даже несмотря на одинаковый старт в Евролиге с одной победы в двух матчах, до безобразия разные по уровню: красно-синие в очередной сезон входят в ранге одного из главных фаворитов сезона, а «Пао» чередует неплохие матчи с провалами. До плей-офф подопечные Хави Паскуаля, вероятнее всего, дойдут, но вряд ли могут рассчитывать на что-то большее.

Вот и в Москву греки приехали с одной единственной задачей — навязать ЦСКА борьбу, насколько это возможно. Первое же владение показало, что задача эта маловероятна.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Евролиги.

В таком ключе прошла вся первая четверть: гости пытались атаковать, но получалось это только у Синглтона, да и то — только в тех случаях, когда он не получал фол в нападении. Не помогал и Лукас Левявичус, которого не было в составе «Пао» на Кубке Гомельского и без которого команда Паскуаля смогла навязать борьбу российскому гранду.

В этот раз всё было по-другому — «Панатинаикос» в нападении потерял мяч семь раз и выглядел сборищем мальчишек, приехавших на мастер-класс. А ЦСКА и рад был стараться, особенно Серхио Родригес — на счету испанца только в первой четверти было 11 очков (3 из 3 из-за дуги), три передачи и два перехвата. Кайл Хайнс в это время бил собственные рекорды по количеству бросков сверху в матче. Как итог — двузначное преимущество «армейцев» по истечении 10 минут игры.

В первой четверти «Панатинаикос» в нападении потерял мяч семь раз и выглядел сборищем мальчишек, приехавших на мастер-класс.

Но тогда, когда казалось, что ЦСКА вот-вот убежит в отрыв, который не отыгрывается, «Пао» вдруг придумал, как включить из игры Нандо де Коло. Ближе к середине матча француз стал заигрываться: сначала под кольцом судьи не свистнули в эпизоде, где, по мнению де Коло, должны были, затем в защитника врезались, но отделались лишь аутом. Следующий спорный эпизод Нандо уже не мог стерпеть — сцепился с Гистом не на шутку, разнимать пришлось всей командой. В итоге, и одному, и второму свистнули по неспортивному и по техническому следом — по новым правилам Евролиги это означало дисквалификацию до конца встречи.

«Панатинаикос» пусть и незначительно, но выиграл десятмиинутку, и на перерыв отправился всего при «-10».

Да и в дальнейшем сопротивлялся.

Видео можно посмотреть в «Инстаграме» Евролиги.

Но выиграть третью четверть с преимуществом в одно очко — всё, на что хватило гостей. В последнем игровом отрезке они стали отпускать хозяев вперёд, да и два «технаря» скамейке и главному тренеру подоспели совершенно не вовремя для греков. А когда Серхио Родригес за четыре с половиной минуты до конца основного времени забил «трёху» с фолом, всё стало окончательно ясно.

Испанец был настолько бесподобен, что его после матча даже отправили проверяться на допинг. Что же до ЦСКА, то красно-синие одерживают вторую победу в Евролиге и держит путь на Стамбул, где уже в пятницу сыграет с «Эфесом».