Леброн Джеймс = Бенджамин Баттон. Новая роль Короля

Летом «Кливленд» являлся главным поставщиком горячих новостей. Но если поначалу казалось, что слухи так и останутся слухами, то после подписания Деррика Роуза и Джеффа Грина с появлением очередной новости невольно приходилось задавать вопрос: «А что если это случится?».

В итоге в составе «Кавальерс» к началу сезона помимо упомянутых Грина и Роуза появились Айзея Томас, Джей Краудер, Дуэйн Уэйд и Хосе Кальдерон. Конечно, ещё до старта официальных матчей большие вопросы были к персоне Роуза: самый молодой MVP регулярного чемпионата в истории ещё со времён выступления за «Чикаго» известен не наградами и титулами, а своей коллекцией всевозможных травм и повреждений.

Учитывая факт длительного процесса реабилитации Томаса (защитник предположительно вернётся в строй не раньше января), разделить нагрузку Роуза должны были ветераны: 35-летний Уэйд и 36-летний Кальдерон. Но, как это часто бывает, вся система дала сбой, а звенья цепочки разорвались.

Сначала травмировал голеностоп Роуз. Его восстановление не займёт много времени, но несколько недель команде придётся играть без него. Уэйд же почувствовал боли в колене и попросил перевести себя из стартовой пятёрки на скамейку.



И потому тренерский штаб «Кэвс» во главе с Тайроном Лю решил прибегнуть к самому надёжному варианту. Какому? Ну, вы же сами всё поняли. На позиции разыгрывающего в матче с «Чикаго» и «Бруклином» вышел Леброн Джеймс.

Мы многократно шутили о том, что универсальность Джеймса распространяется не только на все игровые амплуа, но и на высшие чины клубного менеджмента. Но к этому событию нужно всё же отнестись чуть более внимательно.

Во-первых, Леброн проводит в НБА свой 15-й сезон, и то, с какой лёгкостью он принял новый вызов, показывает его огромное желание двигаться в своём развитии. Во-вторых, Джеймс максимально аккуратно относится к своим броскам, принося их в жертву командному движению мяча. Его процент реализации бросков с игры за первые пять матчей равен 60. С тех пор как Король стал выходить в качестве первого номера, этот процент вырос до 63.



Леброна не просто так называют лучшим пасующим форвардом в истории НБА. Он с детства привык находиться с мячом и, стягивая на себя внимание защитников противоположной команды, легко и с удовольствием делился им с партнёрами. В сезоне-2016/17 Король имел 8,7 передачи в среднем за игру — лучший показатель за всю его карьеру.

Многие задавались вопросом, что будет с Джеймсом, когда физиология начнёт брать своё? Похоже, ответ на этот вопрос мы получаем прямо сейчас. 32-летний Леброн с ростом 203 сантиметра и весом под 110 килограммов выходит на позиции разыгрывающего и, словно неуклонно молодеющий Бенджамин Баттон, демонстрирует лучший баскетбол.

Он жаждет обрести ещё один (или несколько?) чемпионский перстень и получает много упрёков в стиле «играет регулярный чемпионат вполсилы». Но своей игрой на старте чемпионата «Избранный» включил себя в гонку за звание MVP сезона наравне с Харденом, Адетокунбо и Уэстбруком.



Понятно, что у него своя гонка за той самой тенью и эти разговоры о лучшем игроке сезона ему, может быть, не особо интересны. На кону для Леброна сейчас стоит то самое наследие, про которое он твердит с первого дня прихода в лигу. Тогда это казалось безумием. А сейчас? Готовы ли вы поставить самого универсального баскетболиста всех времён выше Майкла Джордана в баскетбольной иерархии, забыв что 3 чемпионских перстня меньше 6?