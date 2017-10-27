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«Олимпиакос» — «Химки» — 92:75
Текст: Марат Арасланов
Фото: bckhimki.ru

Магия Мытищ закончилась. «Химки» проигрывают в Евролиге

После трёх домашних побед в Евролиге «Химки» проигрывают на выезде бывшей команде Барцокаса.
27 октября 2017, пятница. 00:30 Баскетбол

Если посмотреть на календарь матчей «Химок», то можно на некоторое время подумать, что подмосковная команда заявилась в чемпионат НБА. В прошлую пятницу в Мытищах жёлто-синие сыграли против «Жальгириса», во вторник там же били «Црвену Звезду», а в среду вылетели в Грецию, где на следующий день им предстоял матч против «Олимпиакоса».

Для химчан встреча с греками изначально была особенной. Во-первых, впервые в нынешнем розыгрыше Евролиги они выезжают за пределы Московского региона, проведя все три стартовых матча в Мытищах. Во-вторых, главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас успешно тренировал «Оли» и выигрывал с командой Евролигу в 2013 году. В-третьих, играть на греческих аренах, да ещё и под нагрузкой — настоящая проверка на стойкость для коллектива.

Евролига. 4-й тур
26 октября 2017, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
92 : 75 (22:20, 27:20, 25:15, 18:20)
Химки
Химки, Россия
Олимпиакос: Милутинов - 17, Принтезис - 15, Томпсон - 12, Стрельниекс - 10, Маклин - 9, Манцарис - 8, Папапетру - 8, Аграванис - 6, Толиопулос - 3, Папаниколау - 2, Робертс - 2, Богрис
Химки: Швед - 23, Робинсон - 19, Андерсон - 13, Томас - 9, Гилл - 5, Моня - 4, Дженкинс - 2, Вяльцев, Зайцев, Зубков, Тодорович, Маркович

Обе команды (как и «Реал») находились на вершине турнирной таблицы, имея ноль в графе «поражения». Понятно, что чья-то беспроигрышная серия должна была прерваться. Вряд ли этот факт сильно волновал игроков, но что-то явно мешало химчанам. И это что-то не отпускало их все 40 минут игрового времени.

Хотя по первой половине казалось, что Томас Робинсон и Алексей Швед в четыре руки смогут решить исход матча. Именно эти два игрока набрали более половины всех очков, но Швед при этом не забил ни одного броска со средней дистанции. Но три точных выстрела издали сделали его одним из самых результативных игроков встречи.

Вторая половина — время, когда «Химки» прибавляют и дожимают соперника. Подопечные Барцокаса всех к этому приучили, но магия «Арены Мытищи», кажется, перестала действовать. Нападение россиян словно остановилось, в то время как красно-белые, помимо многочисленных подборов в нападении, реализовывали какие-то уж совсем невероятные броски.

Разница росла, а оживить химчан Барцокасу не удавалось. Против Шведа играли жёстко, вынуждая палить издали. В результате за третью десятиминутку лидер «Химок» набрал всего два очка, сделав это с линии штрафных. Самое главное, куда-то испарилась фирменная защита подмосковной команды. Никола Милутинов и собратья по оружию хозяйничали под щитами на обеих сторонах площадки, и именно это привело к тем «+20», горевшие на табло перед стартом заключительной четверти.

Резкого рывка в дебюте четверти не получилось. Тут надо отдать должное «Олимпиакосу»: никто из баскетболистов в полосатой форме не позволил себе расслабиться и каким-либо образом выключиться из игры. Было видно, насколько важно хозяевам довести дело до убедительной итоговой победы.

«Химки» проигрывают первый матч в нынешнем сезоне. Барцокас закрывал лицо руками в концовке матча, словно уже начав внутри себя проводить работу над ошибками. Холодный душ в данной ситуации — хорошая прививка от самоуверенности, а также мотиватор двигаться и развиваться.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Олимпиакос БК Химки Евролига - Баскетбол
Новости. Баскетбол
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