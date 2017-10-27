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ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Непривычная форма, привычный результат. ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес»

Но результат остался прежний.
27 октября 2017, пятница. 21:40 Баскетбол

После третьего тура в Евролиге осталось всего две команды, которые до сих пор не побеждали, причём обе из них изначально не рассматривались в качестве записных аутсайдеров. Одной из этих команд была испанская «Баскония», второй — турецкий «Анадолу Эфес». Команда Велимира Перасовича сначала дома уступила «Реалу», а затем проиграла бэк-ту-бэк «Валенсии» и «Фенербахче». Впрочем, к последним им по крайней мере не пришлось далеко ездить.

Да и других проблем у Перасовича тоже хватало, а главной головной болью был Деррик Браун: форвард по-прежнему восстанавливается после травмы мениска и в лучшем случае вернётся на паркет к середине ноября. Но даже без Брауна «Эфес» намеревался вернуться на домашний паркет и дать бой московскому ЦСКА, которого не обыгрывал с далёкого сезона-2012/13.

Но ЦСКА на паркете нужно было ещё отыскать — «армейцы» появились на площадке в необычной форме.

Говорят, на это есть техническая причина. А вот на то, почему «Эфес» должен был в этот вечер проиграть, причины были самые тривиальные и всем известные: процент попаданий красно-синих (в первой половине превосходили хозяев почти вдвое и в каждой из четвертей забили по 27 очков), игра на перехвате (плотный высокий прессинг приносил плоды) и отдельно с попеременным успехом Родригес, де Коло и Клайберн.

Евролига. 4-й тур
27 октября 2017, пятница. 19:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
80 : 98 (26:27, 17:27, 17:19, 20:25)
ЦСКА
Москва, Россия
Анадолу Эфес: Симон - 23, Адамс - 17, Данстон - 14, Ледо - 9, Доллмен - 8, Штимац - 7, Мотум - 2, Мустафа, Демир, Макколум, Балбай, Битим
ЦСКА: Клайберн - 20, де Коло - 18, Родригес - 14, Хантер - 13, Хряпа - 7, Курбанов - 6, Вестерманн - 6, Антонов - 5, Хиггинс - 5, Хайнс - 2, Воронцевич - 2, Фридзон

Парадоксально, но даже почти двукратное превосходство на подборе (22:13 к большому перерыву) не помогало «Эфесу» хоть сколько-то рассчитывать на первую в сезоне Евролиги победу. А ведь тактика сдвоенного центра была чуть не единственным шансом для Перасовича, который во второй половине даже от неё отказался.

Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" Евролиги.

Турки смогли совладать с результативностью ЦСКА только во второй половине третьей четверти, когда гости смогли наковырять четыре очка за пять минут. Но зато на своей половине площадки ЦСКА тоже не давал сопернику разгуляться — четверть всё равно осталась за «армейцами».

Мимолётная надежда на то, что фаворит ослабит хватку, появилась в начале последней десятиминутки — Крунослав Симон и Брайант Данстон несколько раз кряду заставили трибуны Sinan Erdem Dome взреветь от восторга.

Но за локальные успехи никто победу не даёт, а в том, кто её сегодня заслужил больше, сомнений не возникало. Всё те же герои без видимых проблем ставили перед обороной хозяев неразрешимые задачи, которые вылились в визуально несложную гостевую победу — 80:98.

Уже после игры президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил причины необычного вида своей команды.

– Это классический стиль одежды. Тёмный низ, светлый верх, элегантные шорты. «Олд скул», скажем так. Видите, все обратили внимание. Таким оригинальным способом отметили сразу три события: собственную забывчивость, Хеллоуин и рекорд Кайла Хайнса – 115 матчей за ЦСКА подряд. Уже думаем о стиле на следующий матч, не исключаю, что продолжим формировать новые тренды в спортивной моде. Ждём предложений от болельщиков, – сказал Ватутин.

Белый верх и тёмный низ, действительно, смотрятся стильно. Более стильно может смотреться разве что счёт на табло, и об этом ЦСКА тоже позаботился.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анадолу Эфес ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
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