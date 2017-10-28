Лига будет дуть. В НБА разрешат использовать марихуану?

НБА против наркотиков, даже лёгких. Но скоро всё может измениться: бывший комиссионер поддерживает изменения в коллективном соглашении.

Многие годы в приличном обществе тему наркотиков в спорте не обсуждали. Было принято считать, что спортсмен — это вершина праведности и человек с абсолютным здоровьем, который не способен даже думать об употреблении запрещённых веществ.

Но реалии современной жизни профи держат их всегда под прицелами фото- и видео- камер, а также центром внимания обычных людей, подписанных на профили той или иной звезды в социальных сетях. Любая осечка тотчас станет достоянием миллионов.

Собственно, эти самые осечки и промашки случаются регулярно. Казалось бы, ничего кроме порицания виновного и жестких санкций со стороны спортивных организаций не придумать. Но тут появляется интервью экс-комиссионера НБА Дэвида Стерна, в котором он решительно высказывается за исключение марихуаны из списка запрещённых препаратов.

И это слова того самого человека, который все 30 лет бился за идеальный имидж лиги. Именно он переодел всех игроков из костюмов спортивных в костюмы классические и старался, чтобы в НБА не было ничего уличного, низкого и непристойного.

Дэвид Стерн и Леброн Джеймс Фото: Reuters

Здесь нужно оговориться и уточнить, что Стерн имел в виду марихуану, использующуюся в медицинских целях. В некоторых штатах её прописывают врачи, снимая тем самым волнение, депрессию и боль. Именно об этом говорил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр. Его проблемы со спиной известны многим. Боли бывают настолько сильные, что специалист пропускает матчи. И он никогда не скрывал, что пользовался «травкой».

Некоторые штаты США сейчас идут по пути легализации марихуаны, и Дэвид Стерн в своей речи как раз говорил об этом. Он считает, что если закон штата не запрещает употребление этого вещества, то и лига должна пересмотреть своё отношение по этому вопросу.

Если закон штата не запрещает употребление этого вещества, то и лига должна пересмотреть своё отношение по этому вопросу.

Адам Сильвер, получивший бразды правления лигой после ухода Стерна, пока сдержан в высказываниях. В своём заявлении он попросил время для изучения вопроса с научной точки зрения, дав тем самым понять, что это вопрос дальней перспективы.

Самое главное опасения Сильвера понятно — функционер боится чрезмерного и повсеместного употребления, что может негативно сказаться на имидже НБА, оттолкнув тем самым инвесторов. На баскетбол при этом смотрят и остальные спортивные лиги США, также столкнувшиеся с этим острым вопросом.

Игроки же пока не высказываются по этому вопросу, хотя вне всяких сомнений, имеют мнение. Некоторых, впрочем, и спрашивать не надо. К примеру, защитника «Кливленда» Джей Ар Смита столько раз ловили чуть ли не за руку с «косячком», что будет смешно слышать из его уст что-то типа: «Я против и всегда буду за полный запрет». А кого ещё из нынешних звёзд ловили на «травке»?

Видео можно посмотреть в «инстаграме» cjy_real.

Вы удивитесь, но Леброн Джеймс лично признался в том, что курил марихуану в школьные годы. Баскетболист говорил о разовой акции, но поверили ему далеко не все. При этом остаётся ещё темная история с тем, как после первого матча финальной серии 2013 года в номере Джеймса нашли приспособление, в народе называющееся «бульбулятор».

В 2004 году с пакетиком травки был пойман Кармело Энтони. Баскетболист садился в самолёт во время задержания, а после заявил, что сложил в багадж сумку друга и не знал о содержимом. Ему, как и в случае с Леброном, мало кто поверил.

В 2016 году НБА на два года дисквалифицировала О Джей Мэйо. Формулировка «за нарушение антинаркотической программы» даёт понимание общей картины, хотя НБА так и не назвала вещество, найденное в крови баскетболиста после анализов.

Ну и самый свежий случай случился в середине августа с форвардом «Сакраменто» Заком Рэндольфом. Его задержали в Лос-Анджелесе за хранение марихуаны, теперь игроку «светит» два года дисквалификации, если он будет признан виновным в распространении.

Как видно, отношения между НБА и марихуаной имеются. Вопрос разрешения и использования в медицинских целях сложный и противоречивый. На данный момент лига строго против любых наркотических средств и наказывает каждого пойманного баскетболиста.