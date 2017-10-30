«Здесь тебе не Диснейленд». Обзор недели НБА

Батарейка Смита, дезертирство Букера и влоги от Кевина Дюранта — в обзоре второй игровой недели НБА.

Данки

Игровой момент понедельника в исполнении новичка «Уорриорз» Джордана Белла вызвал резонанс. Но, кажется, лишь формальный. Кто-то согласился со Стивом Керром по поводу извинений перед Риком Карлайлом за подобный данк с собственным же набросом от щита в матче, где всё и так ясно?

Например, Леброн Джеймс молодого калифорнийца поддержал. Мы тоже только за то, чтобы баскетбол становился зрелищнее вне зависимости от счёта на табло.

Милоша Теодосича сложно заменить (невозможно забыть и легко потерять — и это правда!), но можно попробовать скрасить его временное отсутствие — Блэйк Гриффин с этим справляется. Сам Блэйк явно от себя в восторге.

Сравнения

«Мемфис» — лидеры Западной. Майк Конли одобряет.

— «Гриззлиз» играют так, как будто они все чёрные.



— Хах, это факт.



Бену Симмонсу потребовалось всего 4 игры, чтобы 21 очко, 12 подборов и 10 передач стали официальными цифрами его первого трипл-дабла в карьере. До этого ему неизменно не хватало нескольких передач. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону.

Чтобы вы понимали всю серьёзность ситуации: Леброну Джеймсу потребовалось полтора года для первого трипл-дабла. Симмонс сделал это в четвёртом матче.

А здесь Лавар Болл сравнивает НБА с Диснейлендом. Говорит, здесь — это вам не тут.

«Кливленд»

Настоящим откровением стала игра «Кливленда» с «Бруклином». Фавориты проиграли, и, возможно, не в последнюю очередь из-за Тревора Букера, который шпионил за соперниками.

Оказывается, Кристапс Порзингис был прав: «Нью-Йорк Никс» умеет побеждать. И не кого-нибудь.

Даже у Джей Ар Смита се-ла ба-та-рей-ка…

Лучшая лига

Клэй Томпсон помогает в реабилитации Северной Калифорнии после лесных пожаров, решив перечислить 1 тыс. долларов за каждое набранное очко в трёх играх.

Кевин Дюрант не забывает про свой YouTube-канал и предлагает к просмотру влоги о жизни вне баскетбольных арен.

В лучшей на свете лиге бывает и такое. Уберите от экрана детей, беременных и слабонервных. А заодно и тех, кто может попасть из-под кольца.

Джоэл Эмбиид перепутал евростеп с евротрипом.

«Пчеловода» Уэстбрука уже все видели. Гобер, Нето и Рубио тоже креативны.

Стиль

Новый паркет, старый паркет, без паркета, не важно – Кайри Ирвинга не остановить.

Но на самом деле это видео, конечно, здесь из-за паркета.



Фешенебельность Виктора Оладипо на максимуме. Как и его полезность для «Индианы».

Бывают и провалы. Юсуф Нуркуч, видимо, обувался в темноте.

Мы забыли предупредить вас, что нужно было убирать от экрана детей, беременных и слабонервных.



Когда Малькольм Дилэйни играл за «Локо», в принятии стильных решений равных ему не было. Казалось бы, в НБА ему будет сложно выделяться. Но нет — его кроссовки под прицелом фотокамер как самые яркие в обзоре за прошедшие семь дней.

Специальная рубрика «Рассел Уэстбрук и трипл-даблы»



Расселл Уэстбрук не без скромности забрасывает в копилку новое достижение — трипл-дабл против каждой команды НБА (включая его собственную, на тренировке, как пошутил Кармело Энтони). А вот так всё начиналось.