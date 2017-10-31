Щит не выдержал эмоций, «Астана» не выдержала Шведа

Форвард «Калева» Боян Суботич приложил все силы для того, чтобы обыграть «Автодор». Но мяч после передачи от партнёра прошёл у него между ног и угодил к болельщикам. Эстонцы совсем немного уступили саратовцам, но есть и хорошая новость: если просмотреть этот же момент задом наперёд, то можно увидеть, как загораются глаза у Суботича.

Джастин Робинсон — самый низкорослый игрок Единой лиги ВТБ. Его рост составляет всего 174 сантиметра, но зато этот «малыш» играет огромную роль в успехах своей команды. На счету Робинсона 21 очко в победной встрече с «Калевом».

Эта маленькая девочка болеет за капитана своего любимого клуба Марди Коллинса. К сожалению, в этот день именно американец оказался лишним легионером в заявке и против «Нижнего Новгорода» не играл. Но разве это может расстроить юную болельщицу?

Владимир Ивлев известен своим стараниями в защите. Он уже женат, но если кубанская родина позовёт, то и на колено встать для форварда сборной России не составит проблем.

Это пермская «Парма», и она только что отыграла 16 очков отставания и даже вышла вперёд во встрече с «Цмоки-Минск».

Фото: Наталия Добриян, БК «Цмоки-Минск»

А это болельщик белорусской команды. Его любимцы упустили большое преимущество, позволили сопернику стать лидерами, но всё равно дожали «Парму» и вырвали победу с разницей в одной очко. Есть чему порадоваться!

Фото: Наталия Добриян, БК «Цмоки-Минск»

Кори Хиггинс в матче с ВЭФом набрал 17 очков и стал самым результативным игроком в составе своей команды. Это и неудивительно — посмотрите в нацеленные на кольцо глаза игрока.

Фото: Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

«Скамейка» ЦСКА так бурно праздновала второй подряд блокшот Виктора Хряпы, что нечаянно уронила рекламный щит. Этот момент тут же стал чуть ли не центральным во всём матче.

Фото: Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

«Химки» не без труда обыграли «Астану», а Алексей Швед выдал очередной бенефис — 24 очка и 6 результативных передач. Браво, Алексей!

Фото: Николай Кондаков, БК «Химки»

Сын Егора Вяльцева Фёдор оказался в центре внимания торжества.