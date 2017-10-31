Баскетбольные и смешные. Швед грозит арбитрам

Баскетбольный сезон набирает обороты и позволяет получить удовольствие всем поклонникам лучшей игры с мячом. Отойдя на расстояние трёхочкового броска от непосредственно тактики и хода матчей, «Чемпионат» продолжает выносить на суд общественности самые забавные эпизоды из игр Единой лиги ВТБ. Почему пришлось отойти? Все же знают, что большое видится на расстоянии, а за точный дальний бросок дают больше очков, чем за средний.

Фрэнк Элегар в прошлом сезоне выступал за «Енисей» и был частым гостем всевозможных хит-парадов — он даже в конкурсе бросков сверху на матче звёзд Единой лиги ВТБ участвовал. Баскетбольные кольца решили мстить. «Нет-нет, Фрэнк, мы всё помним», — как бы говорят они центровому «Локомотива».

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Саратовский «Автодор» разгромно проиграл ЦСКА на выезде. Перед матчем в их соцсетях появилась вот такая афиша. Может, не стоило всё-таки злить красно-синих?

«Химки» — это команда Алексея Шведа. Но чтобы проявить себя кому-то ещё, приходится в буквальном смысле отбирать его у россиянина. Вот как это выглядит.

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Самый удачливый баскетболист в начале сезона — Илья Громовс из рижского ВЭФа. Вы только посмотрите, какие мячи залетают в корзину после соприкосновения с его руками. Вы всё ещё не верите в случайности?

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«Химки» проводят матчи Евролиги на хоккейной арене и действуют так же самоотверженно, как некогда местные «атланты». И ведь на баскетболистах при этом нет никакой защиты!

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Продолжает хоккейную тему Алексей Швед, который сразу показал судьям, что не потерпит ошибок с их стороны. «Эй, мистер, вы не заметили фол на мне в прошлой атаке. Поэтому получите силовой приём!»

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