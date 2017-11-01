Сюрпризы Евролиги. Самый неожиданный перформанс месяца

Первый месяц баскетбольного сезона закончился, и без сюрпризов в нём не обошлось. Вспоминаем несколько сюжетов, которые могли бы претендовать на звание самых неожиданных в Евролиге, и предлагаем читателям выбрать, какой из них был наименее ожидаем.

Начнём с «Химок». Команда под руководством Георгоса Барцокаса начинала сезон с трёх подряд домашних встреч, но вряд ли кто-то мог предполагать, что химчане победят в каждой из них. Если «Црвена Звезда» сейчас переживает не лучшие времена, а «Жальгирис» просто провалил первую четверть, то стартовый матч с «Валенсией» вряд ли можно списать на какие-то случайности — «летучие мыши» выиграли чемпионат Испании, вернулись в Евролигу и действительно сделали всё для победы. К слову, после «Химок» команда Чуса Видоретты пока больше никому так и не проиграла. Поэтому столь уверенное выступление жёлто-синих в домашних матчах во многом стало неожиданным.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» БК «Химки».

В продолжение темы «Химок»: перед самым началом сезона подмосковная команда подписала Томаса Робинсона. Когда-то он был пятым номером драфта НБА, но про это все уже давно забыли и списали Ти-Роба со счетов в лучшей лиге мира. Американец пересёк океан в попытках доказать, что способен перезапустить карьеру, и кажется, что у него это получается. Временами он всё ещё забывает, что в Европе баскетбол отличается от того, в который играют в НБА, но, по большому счёту, прямо сейчас Робинсон — настоящая звезда. И видно, что это не предел.

То же самое касается и новичка ЦСКА Серхио Родригеса. Испанцу изначально не повезло — он прилетел в Москву заменять человека-оркестра Милоша Теодосича, априори незаменимого человека. Но Родригес за год в НБА совсем не забыл, что значит быть звездой Евролиги и человеком-решалой. Сейчас Эль Чачо всё больше решает в начале матчей и в середине, когда ЦСКА нужно оторваться от соперника или, напротив, догнать его, но что-то подсказывает, что и в концовках на защитника испанской сборной можно положиться. Он не феерит (за редким исключением) и не убивает оппонента, но от него исходит такая уверенность, что она передаётся и на всю команду. От Родригеса ждали хорошего выступления, но скептиков было достаточно. Сейчас уже понятно — ЦСКА не прогадал.

Впрочем, даже Родригес не спас ЦСКА в Мадриде. Армейцы потерпели первое и пока единственное поражение в сезоне, причём как-то не возникало ощущения, что ЦСКА может вдруг встрепенуться и догнать «Реал» — это даже более неожиданно, чем само поражение.

Другой фаворит Евролиги — турецкий «Фенербахче» — проиграл уже дважды, и вот это уже — сенсация. В первом матче «Уникаха» всё-таки смогла удержать преимущество и не позволить Слукасу забрать у себя победу, а в последнем стала жертвойбаззер-битера Никоса Паппаса.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евролиги.

Лёгкой жизни «Фенеру» в дальнейшем тоже никто не обещает — после «Валенсии» и «Бамберга» Жалько Обрадович сразится с «Олимпиакосом», ЦСКА и «Химками». Будет жарко.

Но переместимся к очередному месту в нашем опросе: неожиданность даже не то, что 18-летний Лука Дончич играет как готовая европейская суперзвезда (он делал это и в прошлом сезоне), а то, насколько он лучше остальных. Прямо сейчас, после четырёх туров, Дончич — дважды самый полезный игрок недели, с отрывом самый результативный баскетболист турнира и с еще большим отрывом самый эффективный в Евролиге (КПД 32,25). Это уже не просто вау, это — привет следующему драфту НБА, на котором хорватский вундеркинд, ели продолжит играть в таком ритме, заставит любую команду выбрать себя под первым номером.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Евролиги.

— Я знал, что без Серхио Юля должен был взять на себя ещё больше, — говорит Дончич. — И я беру на себя ответственность. Это всё благодаря ему.

Если это так, то Юль может пока не форсировать своё восстановление.