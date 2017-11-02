Поповича — в президенты! Стив Керр голосует за тренера «Спёрс»

Кто из баскетболистов смог бы занять кресло президента США и какие у них были бы лозунги.

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что на выборах президента США с радостью бы проголосовал за своего коллегу из «Сан-Антонио» Грега Поповича.



— Он бы стал отличным президентом, — сказал Керр. — Без шуток! Это же сама честность и прямота. Любой, кто хотел бы стать президентом, должен обладать этими качествами.

Своего коуча поддержал и один из лидеров команды Стивен Карри, отметивший, что если Попович сделал очень много для баскетбола, то для страны, вероятно, может сделать ещё больше.



Не так давно нынешний президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, узнав, что «воины» не поддерживают его политику, сказал, что приглашение на традиционную встречу с президентом по случаю чемпионства отменяется.

Не обсуждая политику Трампа, предлагаем ещё несколько кандидатов на роль первого человека США из баскетбольного мира и их предвыборные лозунги.

Леброн Джеймс. «Выбирая меня, вы выбираете стабильность»

Джеймс — уже признанный Король, и, если он станет президентом, ничего кроме названия должности не поменяется. За Леброна должны отдать голоса те, кто привык к стабильности, и речь здесь идёт не о пресловутой «путинской стабильности», а о стабильности Короля, т.е. настоящей. На протяжении почти полутора десятков лет игрок являет собой образец постоянства и незыблемости своей власти над лигой, и он уже принимал решения, которые транслировались по всей стране и от которых зависело, на самом деле, очень много. К тому же он уже бывал в Белом доме.



И он выступает за равенство, какое бы оно ни было:

Джеймса можно любить и ненавидеть, но нельзя отрицать: если бы президент страны выбирался из числа игроков НБА, то Леброн был бы в лидерах президентской гонки.

Кобе Брайант. «Верность превыше всего»

Мамба провёл в Лос-Анджелесе 20 сезонов и 5 раз становился чемпионом НБА, был с командой и в лучшие времена, и тогда, когда всё шло по наклонной. Если это не образец так высокого ценящегося «лоялти», то что же это? У Кобе есть всё для того, чтобы быть президентом.



Терроризировал всех — соперников, партнёров, тренеров, владельцев, но всегда с исключительно лучшими побуждениями, стараясь сделать каждого из них лучше и сильнее.

Как и другой президент США, был замешан в сексуальном скандале. Иначе это был бы неправильный президент.



Сделал всё, чтобы последний год его карьеры запомнился. Лидеры (команды или страны, не так важно) должны уходить на покой с фанфарами.



Его обожают.

А если не обожают, то как минимум уважают. Это о многом говорит. Уже можно баллотироваться.

Рассел Уэстбрук. «Я всё сделаю сам»

С Расселом Уэстбруком в роли президента американским гражданам точно не пришлось бы грустить. Во-первых, он универсален настолько, что становится даже немного страшно. Мог бы решать глобальные проблемы все разом. Во-вторых, крайне целеустремлён, и если что-то задумал, то остановить его довольно проблематично. Ну а в-третьих, это был бы самый стильный президент из всех, кого вы когда-либо знали.

Посмотреть на его розовые панталоны в президентском кресле было бы занимательно. А политика… что политика? Кому она нужна, когда первый человек в стране приходит на встречу по ядерной программе вот так?

Кевин Дюрант. «Умею думать на перспективу»

КейДи — образец того, как нужно уметь думать о будущем. И уже неважно, сколько человек жгут твои игровые майки или бросают дротиками в твой портрет на стене, когда твой план срабатывает, а цель наконец-то достигнута.

К тому же Кевин умеет создавать положительный образ вокруг своей личности — для этого у него в арсенале есть тысячи аккаунтов, которые обеспечат информационную поддержку и сомнут любого конкурента на выборах ещё до старта дебатов.

Плюс ко всему все же знают, что Америка — многонациональная страна. Дюрант учёл и этот факт: уже привлекает сторонников их числа русскоговорящих жителей США.



С работой на перспективу у этого парня и правда всё отлично!

Джеймс Харден. «К чему защита, если можно нападать?» или «У тебя есть борода? Страна скажет «да»

Давно плюнувший на оборону, приверженец политики «Лучшая защита — это нападение», Джеймс Харден прекрасно бы справился с обязанностями первого лица страны. Действительно, чем пытаться защититься, всегда лучше разгромить противника у его кольца, т.е. на его территории. Кстати, сам Дональд Трамп уже не первый месяц грозится именно так и поступить со своими геополитическими оппонентами, поэтому сможет, если что, поделиться опытом.



Но главный аргумент «Бороды» — это, конечно, его борода.

Женская половина населения США с раннего утра побежала бы занимать очереди в избирательные участки.

Стивен Карри. «Ваши дети — в надёжных руках»

Видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА.

У самого игрока лицо ребёнка, поэтому он точно знает, в чём нуждаются дети. Спросите хотя бы Райли Карри, она вам подтвердит. Начинать агитацию нужно уже сейчас, потому что подростки скоро вырастут и обзаведутся избирательным правом.



В вину Стиву вменяют то, что из-за него поменялся баскетбол, который теперь стал больше похож на соревнование «пулялок». Если он изменил игру, которая много лет жила по своим законам, то он точно сможет поменять и жизнь простых американцев. Почему нет?



У него даже есть поддержка президента. Пусть и с приставкой «экс».

Прямо сейчас за Стива с удовольствием отдала бы свои голоса Калифорния едва ли не в полном составе.



А если серьёзно, то спортсмены иногда и правда идут в политику. Из последних примеров: экс-звезда футбольного «Милана» Каха Каладзе стал мэром Тбилиси. Может, когда-нибудь кто-то из этого списка и правда сменит кроссовки на туфли, но это будет уже совсем другая история.