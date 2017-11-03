Съели Дончича. Первая победа «Химок» на выезде

Волею календаря три первых матча в Евролиге «Химки» провели дома: мытищенская арена стала по-настоящему своей для жёлто-синих, одержавших победы во всех трёх матчах. Однако победная серия подопечных Георгиоса Барцокаса прервалась в Греции, где российский клуб по всем статьям уступил «Олимпиакосу». Тогда показалось, что химчане были не готовы к выезду за пределы Московской области. Опасений добавил ещё и матч против «Астаны» в Единой лиге ВТБ, выигранный «Химками» в героической концовке.

До отчётного поединка «Реал» (как и «Олимпиакос») не знал поражений в Евролиге. Мощный состав испанцев, казалось, и не заметил потери Огнена Кузмича и Серхио Юля. Оба баскетболиста получили серьёзные повреждения, а их точные сроки восстановления пока не известны.

Но, например, Лука Дончич стал самым полезным игроком октября:

Хозяева сразу предложили свой вариант игры: быстро бежим и быстро атакуем, а в защите играем настолько цепко, насколько останется сил. Удивительно, но «Химки» резко включились в эту беготню: после того, как Лука Дончич забил свой первый дальний бросок и счёт стал 5:4 в пользу «сливочных», хозяева не лидировали в счёте более 20 минут игрового времени. Швед, Гилл и Андерсон разрывали оборонительные редуты мадридцев.

Внимание каждой из команд было сосредоточено на лидере, и если хозяева пристально следили за каждым шагом Алексея Шведа, то химчанам важно было затруднить жизнь вундеркинду европейского баскетбола Луке Дончичу. Забегая вперёд, отметим, что россиянам удалось выполнить поставленную задачу. В то время как итоговые 20 очков Шведа говорят о провале миссии со стороны «королевского клуба».

«Химки» после невыразительного матча против «Астаны» были свежи и по-спортивному заряжены. Многочисленные броски сверху с сопротивлением — тому подтверждение. В одном из эпизодов начала второй половины Энтони Гилл убежал в отрыв и в высоченном прыжке «воткнул» мяч сверху. Показалось, что считанные миллиметры остались между дужкой кольца и головой баскетболиста.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евролиги.

Но, в соответствии с законами жанра, всё самое интересное обе команды оставили на последние минуты. За 18 секунд до конца основного времени «Химки» вели «+2», а Лука Дончич получил мяч на трёхочковой, где находился в гордом одиночестве. Новоиспечённый чемпион Европы забивает такие мячи на тренировках 9 раз из 10, но игра — это другое дело. Рука молодого парня дрогнула, а Барцокас и вся скамейка «Химок» выдохнули вместе с залом.

Первая гостевая победа «Химок» стала вместе с тем первым поражением «Реала». Россияне в очередной раз доказали, насколько крепкий состав был собран летом под тренера Барцокаса руководством команды.

На данный момент в розыгрыше Евролиги осталась только одна команда, не знающая поражений. Это те самые греческие обидчики «Химок»из Пирея. Кстати, именно тренер Барцокас привёл красно-белых к победе в главном баскетбольном турнире Старого Света. Что же до нынешней команды Барцокаса, то забегать вперёд не будем — просто отметим, что баскетбол, в который играют Алексей Швед и Ко, эстетически приятен и заставляет сопереживать.