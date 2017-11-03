Не спешите нас хоронить. «Никс» восстали из пепла?

«Никербокеры» настолько неожиданно умеют бросать своих болельщиков из жара в холод и обратно, что только диву даёшься. С началом регулярного чемпионата трудно было найти фанатов мрачнее, чем у одной из самых бедовых команд последних лет, эдак, 17. От «Никс» после бездарно проведённого межсезонья и окончательного отказа от любых видов геометрической фигуры с тремя углами ничего особенного в этом сезоне даже не ждали.



Однако реальность кусает всех подряд. «Нью-Йорк» просто кошмарно начал «регулярку» — подопечные Джеффа Хорнасека без каких-либо шансов улетели «Оклахоме» и «Бостону», а в промежутке между этими играми уступили нестабильному «Детройту». Но дело даже не в проигрышах — вон, на Западе «Финикс» вообще разорвали в клочья два раза подряд, и это особо никого не смутило. Кроме, разве что, Эрика Бледсоу.

Дело в самой игре. Как бы глубоко «Никс» ни падали, эта команда всегда будет в центре внимания из-за своего расположения на одном из крупнейших рынков Штатов. Поэтому нельзя было не заметить тот кошмар, что творился в первых матчах.

По встрече с «Оклахомой» легко можно было бы сделать нарезку моментов в исполнении «Нью-Йорка», наложить на неё музыку из передачи «Шоу Бенни Хилла» и смело заливать в YouTube. Отрезок, когда банда Расселла Уэстбрука делала свой рывок и отрывалась в счёте, напомнил какой-то товарищеский матч между любителями и профессионалами: «Никс» толком не могли провести ни одной атаки, а их любая потеря оборачивалась быстрым отрывом в исполнении баскетболистов «Тандер» и лёгкими двумя (порой даже тремя) очками. Пожалуй, самое тяжёлое впечатление тогда оставила задняя линия и Энес Кантер. Турецкий центровой чуть ли не каждым своим действием заставлял вспоминать свой непомерный контракт — то он прямолинейно втыкался в новозеландского Аквамена «Оклахомы», делая пробежки, то давал ему издевательски легко забежать себе за спину, чтобы воткнуть очередной парашют от действующего MVP.



А уж про игру с «Бостоном» и говорить как-то стыдно, настолько там было все печально.

Было в этом кошмарном старте всего два светлых пятна. Одно, по имени Кайл О’Куинн, выжигало просто всё живое в обеих трёхсекундных зонах и рубилось за каждый мяч до конца. А насчёт второго, думаю, вы догадались сами: Кристапс Порзингис в первых двух играх выступил на уровне Матча всех звёзд. Невооружённым глазом было видно, что парень прибавил в мышечной массе, в уверенности в себе и банально стал бросать ещё лучше, причём как и из района «краски», так и из-за дуги. Но латыш не робот, что и прекрасно доказал разгром от «Селтикс». Порзи выдал невнятный матч, забив всего-то 3 из 14 с игры, лишив фанов «Никс» чуть ли не единственного источника радости. А когда после этого в прессе появилось высказывание Кортни Ли о том, что многие игроки «Нью-Йорка» даже не знают комбинации, сразу захотелось запостить кадр из «Симпсонов», где Гомер держит в руках плакат с надписью «Конец близок», и впасть в спячку до следующего лета, то есть до драфта. Потому что на этот сезон ещё распространяются старые правила драфт-лотереи.



И вот в момент, когда, казалось бы, ничего хорошего ждать не стоит, «Никс» одерживают три победы подряд — над «Бруклином», «Кливлендом» и «Денвером». Никто подобного даже в самых безумных мечтах и представить не мог. Может быть, пауза в три дня помогла Хорнасеку взбодрить игроков, найти более-менее эффективную ротацию. Не знаю, поэтому судить не берусь.

Когда Кортни Ли сказал, что многие игроки «Нью-Йорка» даже не знают комбинации, сразу захотелось впасть в спячку до следующего лета, то есть до драфта.

Однако результат налицо. Причём преобразились практически все главные действующие лица. Тот же Кантер начал показывать какие-то проблески своего атакующего потенциала, Тим Хардуэй-младший наконец-то стал попадать чаще, в том числе и в важные моменты.



Но самое главное — в команде вроде бы наконец появился стартовый разыгрывающий. Джаретт Джек, конечно, сильно сдал, но он ещё вполне в состоянии организовывать нападение, раздавать больше всех ассистов и быть ментором для французского новичка «Никс» Франка Нтиликины.

Кстати, о нём. Нтиликина из-за травмы практически пропустил три поражения на старте, а вот его возвращение совпало с победной мини-серией. Вроде бы не очень густо, чтобы насчёт него делать какие-то выводы прямо сейчас, но уже нельзя не заметить, что парень защищается чуть ли не лучше всех в команде. Да, он очень сырой, там ещё много работы впереди, однако умение обороняться, атлетизм и инстинкты защитника, который читает игру как открытую книгу, у него есть. Просто понаблюдайте за ним пристально, это того стоит. Под чутким руководством Джека он может прогрессировать быстро. На минуточку, Стив Карри превратился в полноценную суперзвезду как раз примерно после того, как Джек провёл в стане «Голден Стэйт». По слухам, именно он серьёзно в положительную сторону повлиял на Карри.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Нью-Йорк Никс».



Победу над «Бруклином» ещё можно было бы списать на эмоции и принципиальность матча, а вот «Кливленд» и «Денвер» обыграли почти без вопросов. Ну да, вице-чемпионы в кризисе, пытаются сыграться и обрести себя, но не могли же Леброн Джеймс и компания настолько сдать, чтобы позволить лидерам «Никс» записать себе в актив вот такую статистику:



Кристапс Порзингис — 32 очка, 12 подборов;

Кортни Ли — 15 очков, 10 подборов;

Энес Кантер — 18 очков, 12 подборов.



Туда же можно добавить 34 очка от Тима Хардуэя-младшего. Занавес.

Далее парни перестреляли молодой и горячий «Денвер» — тоже вроде бы по делу, хотя в третьей четверти очень быстро умудрились разбазарить преимущество в 22 очка. Но в нужный момент собрались, не дали соперникам оторваться в счёте и довели игру до победы. Здесь ярче всех проявил себя уже действующий франчайз «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис, набравший 38 очков, оформив тем самым свой самый результативный матч в НБА. Повторюсь: латыш настолько крут в начале сезона, что (стучу по дереву!) обязательно должен быть на Матче Всех Звёзд. Ну да, может быть, тот же Яннис Адетокунбо гораздо лучше заигрывает партнёров, однако КейПи владеет куда более разнообразным атакующим арсеналом. Так что звания главной звезды команды и первой атакующей опции попали куда надо.

Можно было бы подумать, что «Нью-Йорк» теперь будет штамповать победы и выберется в плей-офф без особых проблем. Недавний разгром от «Хьюстона» показал, что до этого ещё далеко. На самом деле, команда настолько сырая, неопытная, что никаким местом в восьмёрке там пока и не пахнет. Да и не нужно оно в этом сезоне. Что нужно, так это разгрузить платёжную ведомость, избавившись от чудовищных контрактов Жоакима Ноа и Энеса Кантера, и больше давать играть молодым — тем же Нтиликине и Эрнангомесу. А потом к этой компании взять на драфте какого-нибудь таланта и поступательно двигаться вперед. Ради дальнейшего прогресса молодой команды вполне можно пренебречь сиюминутным результатом.



Но это же «Никс», здесь никогда не бывает скучно. С ними всегда нужно держать ухо востро.