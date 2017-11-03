Воронцевич отправил «Жальгирис» в три нокдауна

ЦСКА vs. «Жальгирис» — противостояние историческое. В том смысле, что осталось где-то в истории: в Евролиге российский и литовский гранды встречались между собой 18 раз, и в 17 из них победа оставалась за москвичами.

Впрочем, хотя предматчевые расклады от этого не изменятся, есть несколько «но». В пользу «Жальгириса» завершилась как раз последняя встреча в январе этого года, и у ЦСКА должен был, что называется, остаться осадок. Да и всегда можно вспомнить время, когда Литва была представлена в Единой лиге: из последних четырёх встреч в пользу «армейцев» закончилась лишь… одна. В играх с ЦСКА «Жальгирис» никогда не фаворит, но всегда хищно скалится.

Проблемы у ЦСКА в этот раз начались практически сразу же: Улановас и Мичич попаданиями из-за дуги обеспечили гостям уверенный старт, а Серхио Родригес сходу совершил две потери. Раньше в такой момент Димитрис Итудис сразу же сорвал бы со скамейки Лео Вестерманна, но француз, проведший прошлый сезон как раз в «Жальгирисе», залечивает бедро. Пришлось брать тайм-аут, но и он не помог — литовцы продолжили чередовать дальние попадания с проходами в «краску», и, если бы не появившийся на паркете Нандо де Коло, дела у Итудиса были бы совсем швах. Но защитник набрал 7 кряду очков и постепенно вывел свою команду из оцепенения. Вскоре активизировались и Клайберн с Хайнсом — последний даже вывел ЦСКА вперёд.

В начале второй четверти «Жальгирис» попробовал ещё немного поогрызаться, но ЦСКА очень быстро показал, что попытки сопротивления ни к чему не приведут. Особо выделялся Нандо де Коло, который отрабатывал за себя и за того своего соотечественника, который смотрел эту встречу по телевизору. Разрыв в счёте рос, как на дрожжах, а хозяева и не думали останавливаться: дальние залпы Клайберна и де Коло, завершившие первую половину, установили разницу «+15» к перерыву.



Вся вторая четверть была лёгкой и приятной, как данк Кори Хиггинса.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги

А вот в третьей десятиминутке гости неожиданно вернулись в игру, плоды дала командная работа в нападении. Игроки «Жальгириса» часто находили друг друга на дуге неприкрытыми, а если бросить издали не получалось, то шли в силовые проходы. Мичич, Милакнис и Тупан свели к минимуму количество ошибок (одна потеря за четверть), напрочь выключили из игры Родригеса, нагрузили фолами Хиггинса, наконец-то выиграли (пусть и незначительно) щит и сократили отставание до семи очков.

Дальше — больше: после штрафных Тупана в начале последней четверти гандикап съёжился всего до четырёх очков, и ЦСКА, по сути, нужно было начинать всё сначала.

Хозяева всё осознали и начали: за «трёхой» Воронцевича последовала вторая «трёха» Воронцевича, а за ней — не поверите! — третья «трёха» Воронцевича. Три результативные передачи записал на свой счёт Нандо де Коло.



После трёх нокаутов «Жальгирис» вполне логично свалился в нокаут, а отправил его туда неуёмный первый номер ЦСКА — Де Коло вышел с тайм-аута и тут же расстрелял в литовское кольцо ещё пять очков. Игра была сделана, а ЦСКА мог даже перестать защищаться (и перестал). В итоге, счёт даже оказался более, чем приличным.



Нандо де Коло установился личный рекорд по показателю полезности в Евролиге (37 PIR), а ЦСКА одержал очередную победу в Евролиге.