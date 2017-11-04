Королевский гнев. Лучшие матчи Леброна Джеймса

В матче против «Вашингтона» Леброн набрал 57 очков. И это далеко не самое яркое выступление в его карьере.

«Кливленд» на старте не впечатляет: большая перестройка, случившаяся из-за желания Кайри Ирвинга сменить команду и стать независимым от Леброна Джеймса, всё-таки сказывается на игре «Кавальерс». Об игре и проблемах лучшей команды Восточной конференции последних трёх сезонов поговорим чуть позже, а пока предметно остановимся на выступлении лидера «Кавс» Леброна Джеймса.

Король пропустил конец предсезонной подготовки из-за проблем с голеностопом, и у врачей были сомнения, сможет ли он участвовать в матче открытия сезона против «Бостона». Но своей игрой Леброн заставил замолчать многих скептиков, поспешивших обвинить его в желании играть в регулярном чемпионате как можно меньше. В первом матче сезона Джеймс провёл на паркете 41 минуту, привычно остановившись в шаге от трип-дабла (29 очков, 16 подборов, 9 передач).

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кливленда».



Игра «Кливленда» выглядит настолько слабой, что именно Джеймсу сейчас приходится брать ответственность на себя. Говорить о какой-либо передышке и экономном режиме не приходится — совсем скоро 4-хкратному MVP исполнится 33 года, а он продолжает увеличивать игровое время, проводя на площадке чуть меньше 38 минут в среднем за матч.

Матч против «Вашингтона» и вовсе стал особенным даже по меркам такой звезды, как Леброн Джеймс. Во-первых, именно Король привёл команду к победе, которая была нужна для того, чтобы прервать серию из четырёх поражений подряд. Во-вторых, в этой игре он перешагнул рубеж в 29 тысяч набранных очков за карьеру, став при этом самым молодым из тех семи игроков, делавших это до него. В-третьих, 57 очков за матч (реализация 67,6%) — один из самых результативных матчей в карьере баскетболиста, что как нельзя лучше подтверждает его превосходную физическую форму и нежелание активировать режим «регулярки на минималках».

Безусловно, матч против «Уизардс» войдёт в список лучших игр Леброна Джеймса. Вспомним о них и мы.



Дата: 29 ноября 2003 года

Соперник: «Мемфис»



Леброн только-только пришёл в НБА, и в «Кавс» — сейчас в это сложно поверить — тогда не было игроков сколько-нибудь высокого уровня. В матче против «Мемфиса», в котором случилось сразу два овертайма, 18-летний Леброн провёл на паркете 55 минут и набрал 33 очка, добавив к ним 16 подборов и 7 передач. После той игры Джеймс стал самым молодым игроком НБА, преодолевшим планку в 30 и более набранных очков. Кто был на этом месте до него? Правильно — Коби Брайант.

Видео можно посмотреть в YouTube-аккаунте НБА.



Дата: 19 января 2005 года

Соперник: «Портленд»



Юному Королю только-только исполнилось 20 лет. Он был голоден до побед и желал доказать своё величие. В игре с «Портлендом» Джеймс набрал 27 очков, 11 подборов и 10 передач. Первый трипл-дабл принёс «Кавальерс» победу, а сразу после игры Леброн скажет, что ему плевать на личную статистику — ему просто хочется побеждать.

Дата: 3 марта 2014 года

Соперник: «Шарлотт»



В то время таланты Джеймса уже были перевезены на восточное побережье, а он утвердился в роли главной звезды не только «Майами», но и всей НБА. Матч против «Бобкэтс» пропускал Дуэйн Уэйд, поэтому с самого начала Леброн взял всё в свои руки. Космическая статистика по итогам встречи установила планку в личной статистике баскетболиста и клуба: 61 очко, 7 подборов, 5 передач.

Дата: 31 мая 2007 года

Соперник: «Детройт»



Один из самых ярких матчей Леброна в плей-офф и одно из самых крутых выступлений в матчах на вылет в истории всей лиги. Джеймс набрал 48 очков по итогам игры с овертаймом, но восхищает другое: 25 последних очков команды (и 29 из 30) были набраны Королём собственноручно. Он втащил команду в первый в карьере финал. Был там бит «Сан-Антонио», но — боже мой — кому это интересно?

Видео можно посмотреть на YouTube-канале TheAssociationLiveHD.