Баскетбольные и смешные. Кольца мстят игрокам

Самые забавные моменты нашего баскетбола: Серхио Родригес заставляет соперников бояться, найден самый честный баскетболист, центрового «Локо» покинули силы.

Летом ЦСКА отпустил в НБА своего лидера Милоша Теодосича, а на его место был взят Серхио Родригес. Дела у испанца идут нормально, а соперники его уже побаиваются.

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В мужской Суперлиге был найдет кандидат на премию «Самый честный баскетболист». Знакомьтесь: Андрей Логинов из столичного ПБК МБА. В роли «играющего» корреспондента — одноклубник Логинова Виктор Павленко.

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В баскетболе бросок по кольцу могут накрыть не только соперники, но и… сами кольца, в которые, собственно, эти мячи и бросают. Матч «Цмоки-Минск» — «Парма» изобиловал подобными моментами.

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В решающие моменты матча тренеру нужно как можно быстрее объяснить игроку свой план. А игрок, в свою очередь, должен вспомнить всё, что он делал на тренировках. Хорошо, когда всё проходит, как в случае с «Цмоки-Минском».

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Баскетбол — игра для больших парней. Но что делать, когда здоровенные ребята типа центрового «Локомотива» Брайана Квале не могут добросить мяч до кольца? Правильно — улыбаться!

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Виктор Хряпа отказывает стареть. Он до сих пор в таком порядке, что партнёры ломают рекламные щиты от удивления. Четыре блок-шота подряд? Легко!

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