Оттолкнуться от дна. Что не так с «Кливлендом»?

Эмоции после старта сезона НБА потихоньку сменяются логическими выводами и анализом. «Голден Стэйт» по-прежнему силён, но уже не настолько неуязвим, как прежде. «Бостон» опасен даже без Гордона Хэйворда, получившего жуткую травму в стартовом матче. «Клипперс» вполне неплохо живут и без Криса Пола, а «Оклахома» с новым «большим трио» в составе Уэстбрука, Энтони и Джорджа перспективна и ещё сможет удивить.

Но главное удивление первого месяца чемпионата — это «Кливленд». Громкие подписания Деррика Роуза, Джеффа Грина и Дуэйна Уэйда, а также вынужденный обмен Кайри Ирвинга на Айзею Томаса, Джея Краудера и Анте Жижича обещал участнику трёх последних финалов беззаботную жизнь в «регулярке». Наверное, никогда в истории «Кавальерс» не собирали в своём составе столько именитых игроков одновременно.

Согласитесь, летом вы тоже думали, что Леброн Джеймс специально собрал такой состав, чтобы облегчить себе жизнь до плей-офф. Вообще, любители теории «экономии энергии Леброном» сейчас, наверное, кусают локти: форварду вот-вот исполнится 33, а он проводит на паркете около 38 минут в среднем за матч. За это время Король набирает 29 очков, отдаёт почти 9 передач и собирает 8 подборов. Режим отдыха, говорите?

Сам баскетболист отмечает, что находится в прекрасной физической форме и никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Сомнений его заявление не вызывает, особенно после феерии в игре против «Вашингтона», где он набрал 57 очков. Но геройства лидера «Кавс» обусловлены прежде всего ужасной игрой остальных игроков и команды в целом.

Немного статистики. «Кавальерс» пропускают в среднем 112 очков за матч, и это 27 результат среди всех 30 команд лиги. Удивительно, но львиную долю очков Леброн и компания получают с трёхочковой дистанции: в среднем за игру в их кольцо прилетает 14 дальних выстрелов, и это абсолютно худший результат в лиге. Если добавить к этому 13 потерь (28-е место в лиге), которые в среднем делают подопечные Тайрона Лю, то картина вырисовывается и вовсе плачевная.

Леброн Джеймс отмечает, что находится в прекрасной физической форме и никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Сомнений его заявление не вызывает, особенно после феерии в игре против «Вашингтона», где он набрал 57 очков.

Прямо сейчас «Кливленд» делит с «Милуоки» 10-ю (десятую, Карл!) строчку в таблице Восточной конференции. Понятно, что это только начало сезона, но, вспоминая историю Дэвида Блатта, уволенного в то время, когда «Кавальерс» шли на железном первом месте на востоке, Лю надо задуматься над положением дел.



Про Айзею Томаса разговор пока не идёт. Его возвращение намечено на конец декабря или начало января, а значит, оценивать его выступление и адаптацию в новой для себя команде можно будет только после февральского Матча звёзд. А вот что происходит с Джей Ар Смитом и Джеем Краудером, тренерскому штабу «кавалеристов» надо понять как можно скорее. Первый, несмотря на все свои снайперские способности, пока никак не может поднять реализацию бросков из-за дуги выше 20 процентов; второй бросает лучше, но тоже ниже 30.

Деррик Роуз хронически подвержен травмам и будет ломаться, как старые «Жигули». Это понимали все, и та нагрузка, которая выпала на него на старте чемпионата, уже заставила игрока пропустить несколько матчей — не выдержал голеностоп. В стане команды заявили, что игровое время самого молодого MVP в истории будет ограничено 28-31 минутами, а место основного разыгрывающего на какое-то время занял Леброн Джеймс.

Несколько настораживает поклонников клуба из Огайо игра Дуэйна Уэйда. Флэш пока не приносит той пользы, которой от него ждали. По словам баскетболиста, ему необходимо время для ментальной перестройки. В новом клубе он выходит со скамейки и получает около 20 минут игрового времени. Привыкший быть лидером, Уэйд принял новые реалии, хочет помогать, но пока не очень получается.

Светлым пятном на фоне общего уныния является Джефф Грин. Форвард с зарплатой в два миллиона долларов не только хорош в защите (особенно при игре один в один), но и приносит много пользы в нападении.

Безусловно, команда Леброна Джеймса сможет оттолкнуться от дна, на котором пребывает прямо сейчас. Вопрос в другом: куда этот толчок сможет её привести и какими средствами будет добыт? Помните, к чему привела отставка Блатта? Вряд ли подобная ситуация повторится сейчас, но всем известно, что «Кливленд» — это клуб, которому нужно всё прямо здесь и сейчас. Или вы забыли, что следующим летом Джеймс станет свободным агентом?