«Санта-Барбара» в Финиксе! Джордан зовёт Блэдсоу в «Клипперс»

В первом выпуске Эрик Блэдсоу не хотел быть в «Финиксе», и это нежелание запустило народное творчество. «Кавс» выдали не самое лучшее начало сезона, и теперь настало время болельщиков из Огайо начать переживать. А у Леброна последний год по контракту…

Спокойно, твит, на самом деле, фейковый.

Рубрика для меломанов

Один «Хороший день» из королевской жизни. Ритм пойман, МС Айс Кьюб, крути винил.

Видео можно посмотреть в«инстаграме» The Score.

Хорошо быть талантливым во всём.



В сентябре Виктор Оладипо представил свой дебютный EP (мини-альбом). Среди повседневных баскетбольных подвигов он не забывает про музыку и выпускает видеоклип на одну из песен. Красивая картинка и дурманящая лирика.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Feathery Music.

Рикки Рубио берёт самую высокую ноту и отыгрывает на бис — 11 очков в овертайме и победа над «Портлендом».

Рубрика ми-ми-ми

Этот человек всё ещё верит в существование динозавров и всё ещё помнит проступок бывшего одноклубника. Ник Янг публично поделился, что возвращение Д’Анджело Расселла в Голливуд и матч «Нэтс» против «Лейкерс» были самыми ожидаемыми для него событиями (а также для тех, кто по-прежнему размышляет, выиграл или проиграл «ЛАЛ» от обмена Д’Анджело).

Рубрика для взрослых

Встреча Лэнса Стивенсона с Леброном априори не могла пройти тихо и мирно. Провокационные методы остановки соперника в «краске».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.

«Голден Стейт» возвращает чемпионские кондиции: «Сан-Антонио» обыгран, по традиции, не без камбэка, а в гостях у «Денвера» даже Заза Пачулия творил, что хотел. Когда этот парень быстрее всех бежит в отрыв, это верный сигнал для соперника — что-то идёт не так.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Голден Стэйт».

Кайл Лоури и Демар Дерозан были настолько обеспокоены челленджем от Дрейка (бэк-ту-бэк попадания «броском квотербэка» и из положения лёжа, без редактирования), что умудрились проиграть «Денверу». Получился ли трюк, история умалчивает.

Видео можно посмотреть в «твиттере» HandleLife.

Всё непросто с дальнейшими судьбами Бледсоу и Окафора. Айзея Томас высказывается о неуважении со стороны «76-х» к Джалилу, Деандре Джордан вербует разыгрывающего «Санз» в «Клипперс».

— «Возвращайся домой».



Вот это Санта-Барбара!

Рубрика для сильных

Гордон Хэйворд эксклюзивно для телешоу «Today» дал интервью, где пояснил, что не даются испытания, которые человек не в силах преодолеть, поблагодарил семью за поддержку, сказал, что вернётся к своей команде еще более сильным и поделился тренировочным процессом.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» hoopnation.

И, конечно, Гордон в восторге от успехов «бело-зелёных» повелителей трилистников.

Рубрика самых ярких

Проиграть «Никс», где Кристапс Порзингис не только набирает рекордные 40 очков за матч, но осваивает телепортацию, становится не совестно.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» nbatv.

«Оклахома» снова не смогла. Расселл Уэстбрук в смятении, а нужны ли ему Джордж и Мело. Даже «Портленд» уже насмехается над «Тандер».

Джимми Батлер раскрывает успехи «Миннесоты» (стоит надеяться, его за не оштрафуют, как оштрафовали Бледсоу за твит с пожеланием сбежать из «Финикса», свобода слова, она вот такая).

Видео можно посмотреть в «инстаграме» houseofhighlights.

— «Если Уиггинс открыт, я пасую ему, если Таунс открыт, пасую ему. Если Тадж открыт, то я показываю, что вижу его, но мяч отдаю Уиггинсу или Таунсу.



Рекордные 56 очков Джеймса Хардена стали ярким завершением игровой недели, ярче были только звёздные гости в лице Лила Уэйна, поддерживающего лидера «Трэйл Блэйзерс» во всём, даже в пиаре именных кроссовок.

И его рэперское величество Канье Уэст пойман фотообъективом за просмотром шоу-тайм от «Лос-Анджелес Лейкерс».

Стиль

Лайфхак недели от китайцев: если фамилия Адетокунбо сложна количеством букв, зовите его «Letter bro».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» The Score.

Сам игрок говорит, что услышал это впервые, но ему очень нравится.

Деррик Роуз думает, что он ещё в «Никс», Робин Лопес все никак не найдёт подход к кольцу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Shaqtin’ A Fool.

Гармоничная эклектика в ретро-образах Уилла Ридда и Рассела Уэстбрука.

Кроссовки Карла-Энтони Таунса и Кайла Кузмы как произведение искусства.