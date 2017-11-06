Первый раунд — за ЦСКА. Красно-синие обыграли «Химки»

И «Химки», и ЦСКА в этом сезоне домашнего чемпионата пока не проигрывали, и их очная ставка обещала невероятную интригу: пусть из 94 встреч химчане и выиграли всего 17, но их поступательное движение вперёд и вверх нельзя не заметить.

Финал Кубка Гомельского, состоявшийся чуть больше месяца назад, и вовсе заставил задаться вопросом: а так ли всё безоблачно для гегемона? Прибавьте сюда формат «Финала четырёх», набирающего обороты Томаса Робинсона, уже давно разогнавшегося до третьей космической скорости Алексея Шведа. И не забудьте солд-аут и вот это.

Видео можно посмотреть в «твиттере» art_basket.

«Химки» сразу же обозначили серьёзность намерений: ЦСКА как отстал от хозяев на шесть очков после двух первых трёхочковых Андерсона, так и отыгрывался. Но страсти кипели нешуточные: пока Швед и Маркович методично находили себе пути к кольцу гостей, ЦСКА в каждой атаке выискивал новых героев — то Родригес с де Коло, то Курбанов с Хайнсом. В пылу борьбы Робинсон промахивался броском сверху, а Итудис с Барцокасом получили по техническому фолу. В разных, правда, эпизодах, а Робинсон потом умудрился сделать это уже в большом перерыве.

Красно-синие впервые со старта матча догнали соперника только в середине второй четверти и не сразу смогли вырваться вперёд. Помог реактивный Клайберн — американец то колотил сверху в быстром отрыве, пока «Химки» ещё не успели вернуться на свою половину, то грамотно подставился под Шведа в защите, заставив того нарушать правила. Из шести очков отставания «армейцы» сделали семь очков преимущества, но вся борьба была ещё впереди.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Сразу же на старте второй половины химчане бросились отыгрываться — сначала Томас, а затем Швед, набравший семь очков подряд, сократили отставание до минимума. Красно-синие ещё активнее включились в обороне, которую можно было прошить только издали — это делал Швед, но сами гости тем временем приноровились бегать в быстрые отрывы, где солировал Серхио Родригес. Разрыв в несколько доведённых до ума владений продолжал держаться, и только под занавес третьей десятиминутки Швед и Моня смогли подтянуть «Химки» на расстояние в четыре очка. Дженкинс в начале четвертого игрового отрезка точной «трёхой» почти сравнял команды, и в этом матче всё начиналось сначала.

Но тут своё слово сказали красно-синие. Сначала де Коло забил издали через руки, затем Хайнс совершил два подряд перехвата в защите, а затем и Курбанов принялся выжигать паркет на обоих концах. Гандикап быстро разросся до 12 очков за полчетверти до конца основного времени, и тут уже даже Димитрис Итудис решил, что делано сделано и можно покинуть паркет.

За две технических фола, конечно.

Видео можно посмотреть в «твиттере» art_basket.

Что до интриги, то, конечно, «Химки» не дали ей умереть: боролись до конца и как минимум показали, что лёгкой жизни «армейцам» ждать не приходится теперь не только в Евролиге, но и в домашнем чемпионате. Вторая сила в Единой лиге? Всё может быть. Что ясно точно, так это то, что из баскетбольного центра «Химки» Московской области победу будет увезти ох как непросто ни одной команде.

Будь то даже ЦСКА. И это только первый раунд.