Bwin Россия — партнёр Единой лиги ВТБ в сезоне-2017/18

Месяц назад стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. Становлению лиги способствует повышение зрительского интереса и широкое освещение в СМИ, что играет немаловажную роль в привлечении новых партнёров и спонсоров.



В сезоне-2017/18 статус официального партнёра в категории «Букмекер» получила компания bwin Россия, которая в ближайшее время официально начнёт приём интерактивных ставок на территории России. Букмекерский бренд bwin будет представлен на рекламных поверхностях баскетбольных площадок в течение всего сезона, кроме этого, компания получит возможность проводить мероприятия для болельщиков, а также поддержит Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ в феврале 2018 года.



Стороны официально объявили о старте сотрудничества 6 ноября — в день матча между «Химками» и ЦСКА, который состоялся в БЦ «Химки» и завершился победой «армейцев». В торжественной церемонии приняли участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.

Дмитрий Сергеев и Сергей Кущенко Фото: «Чемпионат»

«Поддержка спорта и в частности партнёрство со спортивными лигами и федерациями — один из приоритетов для bwin на новом рынке. Мы прошли большой путь с момента презентации бренда до запуска и в ближайшие дни начнём предлагать нашим клиентам мировой букмекерский продукт», — прокомментировал заключение соглашения генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев.



«Мы рады приходу bwin в Россию и старту наших партнёрских отношений. Уверен, аудитория по достоинству оценит сервис, который пользуется такой высокой популярностью по всему миру. Для нас особенно важно получить партнёра со столь богатой экспертизой в спортивном маркетинге. Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и эффективным», — прокомментировал подписание соглашения президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Bwin — ведущий игорный онлайн-оператор в Европе и один из самых популярных брендов в мировой беттинг-индустрии. Компания была основана в Австрии под первоначальным названием betandwin в 1997 году. Бренд bwin принадлежит крупнейшему игровому холдингу GVC. Среди команд, имеющих партнёрские соглашения с брендом bwin, ведущие европейские футбольные клубы, в числе которых «Боруссия», «Атлетико», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлся основным и титульным спонсором «Реала». В России bwin является официальным партнёром Всероссийской федерации волейбола и — теперь — Единой лиги ВТБ.



В июне 2017 года bwin был официально представлен в России. Регистрация доступна на сайте bwin.ru, а все новые клиенты получают бонусы на первый депозит до 10 000 рублей. ООО «Диджитал Беттинг», которое представляет бренд bwin на российском рынке, работает на основании лицензии № 31 на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, выданной 4 марта 2016 года.