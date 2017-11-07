Сборная Турции осталась без игроков «Фенербахче»

Скандал вокруг отсутствия окон для матчей национальных сборных в календаре Евролиги и нежелание руководства ФИБА идти навстречу игрокам и клубам набирает обороты. Сегодня турецкие игроки лучшего клуба Европы «Фенербахче» заявили, что — при всём желании — не смогут принять участие в отборочных матчах к чемпионату мира 2019 года. Баскетболисты сделали выбор в пользу клуба.

Таким образом, баскетболистам Турции в попытках отобраться на мировое первенство придётся обходиться как минимум без Синана Гюлера, Бобби Диксона иМелиха Махмутоглу.



Публикуем полное письмо, под которым подписались все турецкие игроки «Фенера».



«Как известно, изменения, которые были сделаны ФИБА в календаре отборочных игр к чемпионату мира 2019 года, совпадают с клубным календарем и ставят спортсменов в очень тяжёлое положение.



Мы хотим пояснить, что надеть на себя майку национальной сборной — это предмет гордости и счастья, и это для нас очень важно. Наше величайшее желание состоит в том, чтобы продолжать носить форму сборной так же, как мы носили её до этого дня. Но новый календарь ФИБА не позволяет игрокам клубов Евролиги принять участие в матчах за национальную команду по ходу сезона. Наш клуб был создан со множеством жертв, преследует задачу добиться успеха и достойно представить Турцию. И мы теперь в сложной позиции. «Фенербахче» в прошлом сезоне сделал настоящий прорыв, выиграв Евролигу и доставил море удовольствия нашей нации, став первым турецким клубом, победившим в турнире. И мы снова хотим сделать это для нашей страны, чтобы снова прочувствовать эту гордость. И хотя для спортсменов носить майку сборной команды — это тоже честь, у нас также есть ответственность перед клубом, который мы просто не можем покинуть по ходу сезона.

Турниры национальной команды, как и прежде, продолжают очень много значить для нас. Однако, мы надеемся, что изменения, которые заставляют сборные играть без игроков НБА и Евролиги, будут, с учётом мнения баскетболистов, в очередной раз пересмотрены.



Для игроков «Фенербахче» важнее всего представить баскетбол своей страны в лучшем виде как через национальную команду, так и через клубы. Но, по причинам, которые мы обозначили выше, мы вынуждены с грустью заявить, что не будем выступать в отборочных матчах к чемпионату мира 2019 года.

Мы надеемся, что эти изменения, которые ставят игроков в столь сложную ситуацию, будут пересмотрены причастными к проблеме сторонами.



Это наше заявление баскетбольному сообществу,



Мелих Махмутоглу,



Синан Гюлер,



Барыш Херсек,



Али Мухаммед,



Эгехан Арна»