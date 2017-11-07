Миссия пока невыполнима. Эмоциональный матч «Химки» — ЦСКА

Прошедший матч «Химок» и ЦСКА, наверное, стал самым ожидаемым за всю историю Единой лиги ВТБ. Все билеты были раскуплены заранее, а соцсети подмосковной команды уже утром информировали подписчиков о том, что свободных мест на «Дерби Ленинградки» не будет. Удивляла и ложа прессы, забитая до отказа аж за полтора часа до стартового свистка.

Ажиотаж чувствовался, но нервозности не ощущалось. И это касается не только игроков, но и сотрудников клуба. Казалось, выступление в Евролиге превратило «Химки» из уличного бойца в профессионала, который бьётся не ради сиюминутной наживы, а чётко выстраивает линию поведения для того, чтобы заставить противника сдаться.

В начале встречи по лицу Георгиоса Барцокаса бежала лёгкая ухмылка — его план работал, команда играла и получала удовольствие. Об удовольствии как о самом главном компоненте игры грек говорил ещё в те времена, когда тренировал «Локо». Кажется, стратегия действительно давала результат.



Армейцам же приходилось бороться не только с соперником, но и с эмоциями. Мяч предательски вылетал из кольца, а найти какое-то универсальное средство по защите собственного у них не получалось. Димитрис Итудис был напряжён и, в отличие от своего соотечественника, явно не получал никакого удовольствия от происходящего на паркете. Уже в первой четверти он сорвался на крик в адрес арбитра Алексея Давыдова. И это стало отправной точкой в греческих спорах с представителями судейского цеха.

Прошедший матч «Химок» и ЦСКА, наверное, стал самым ожидаемым за всю историю Единой лиги ВТБ.

Особенно в этой встрече запомнился Нандо де Коло. Француз забил несколько тяжёлых бросков и выводил на чистые броски Клайберна. Отдельного упоминания достоин Никита Курбанов. Казалось, россиянин просто забыл, как промахиваться. При этом в защите ему не редко приходилось оставаться один на один против Шведа — заведомо самая сложная миссия, когда играешь против «Химок».

Алексей же в этот вечер был самим собой. С конца прошлого сезона и тем более после Евробаскета все как-то уже привыкли к его высокой результативности. Но в битве против «армейцев» мало показывать привычный уровень. От Шведа требовался подвиг. И на протяжении какого времени даже казалось, что он его сотворит. Попадания с семи метров через руки, броски с зависанием в воздухе и с тремя соперниками на плечах, обостряющие передачи партнёрам — всё это было.

Видео можно посмотреть на youtube-канале Единой лиги ВТБ.

Вторая же половина получилась слишком эмоциональной. Эмоции главного тренера желто-синих начали бить через край ещё в конце второй четверти, когда ему дали технический фол за общение с арбитром. Барцокас был в гневе, таким в этом сезоне его ещё не видели.

В гневе был и Томас Робинсон, который тоже получил технический, но уже в перерыве. Мало кто видел тот эпизод: игроки обеих команд, как и многие болельщики, уже покинули арену и не смотрели на паркет. Трио Моня-Робинсон-Барцокас что-то доказывали судьям (которых, кстати, тоже было трое).



Вообще-то в воздухе пахло сенсацией. Впрочем, именно за ней люди и пришли. Поражение красно-синих от «Реала» и последующая победа «Химок» в Мадриде почти сломали стереотип о непобедимости многократных чемпионов России. Добавьте к этому сентябрьское поражение ЦСКА в финале Кубка Гомельского. Тогда химчане не были на голову сильнее, но безмерно хотели победы и получили её в самой концовке.



Игра и вовсе должна была закончиться без обоих греческих специалистов. Итудис получил второй «технарь» в концовке четвертой четверти, а его визави каким-то чудом избежал подобной участи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Единой лиги ВТБ.

Первое противостояние «Химок» и ЦСКА осталось за последними и вышло зрелищным, сверхэмоциональным, нервным и дико интересным. Это как крутой сериал, новую серию которого ждёшь с нетерпением и предвкушаешь её появление секунды спустя после просмотра предыдущей. Лидеры Единой лиги ВТБ и Евролиги встретятся ещё три раза в рамках регулярных чемпионатов обоих турниров. А с учётом плей-офф матчей может быть и вовсе 13 (3+5+5).



А пока придётся ждать и предвкушать новой битвы.