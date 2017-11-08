Триллер в Перми и улыбка Брокхоффа

Баскетболисты рижского ВЭФа одержали свою первую победу в Единой лиге ВТБ, на домашней площадке разгромив красноярский «Енисей». Борьбы в этом матче хватало, как видно на фото, а вот интриги всё же недоставало — 94:67.

Защитник «Автодора» Ирвин Моррис негодовал. Его команда только что выдала четверть, в которой проиграла «-31», и повторила антирекорд Единой лиги. А ещё саратовцы позволили показать лучший процент реализации в сезоне среди всех команд, а также обновить рекорды сезона по перехватам и результативности.

Весёлый австралийский парень Райан Брокхофф и без того всегда улыбается, а от таких рекордов даже на ногах не устоял.

Талисман «Автодора» — олицетворение ситуации. Тут всё понятно без слов.

«Зенит» в противостоянии с «Калевом» испытал все проблемы, которые только были возможны, но всё же сумел добиться гостевой победы. Несмотря на то что Бранко Миркович был категорически против такого развития событий.

Фото: Егон Тинтсе («Калев»)

Седрик Симмонс — почти железный кандидат на конкурс данков в Матче всех звёзд Единой лиги. Центровой «Калева» уже давно играет по правилу «в любой непонятной ситуации забивай сверху».

Фото: Егон Тинтсе («Калев»)

«Парма» и «Астана» выдали матч-триллер с овертаймом, но, вообще-то, на площадке царила атмосфера дружбы и взаимопомощи. Яник Морейра поднимает и своих, и чужих.

Фото: Евгений Вотинцев (БК «Парма»)

Тре МакЛин набрал в этой встрече 13 очков, и некоторым из них радовался ну очень сильно. К сожалению для пермских болельщиков, победы в этой встрече они так и не дождались.

Фото: Евгений Вотинцев (БК «Парма»)

Димитрис Итудис в матче с «Химками» получил два технических фола и был удалён с площадки. Впрочем, игру наставник ЦСКА всё равно досмотрел — из угла, окружённый прекрасными девушками из группы поддержки «Химок». Так даже приятнее!

Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

Семён Антонов и Андрей Воронцевич радуются очередному попаданию Никиты Курбанова. Форвард ЦСКА в этой встрече выдал один из лучших бенефисов в карьере, набрав 21 очко и сделав 5 подборов.