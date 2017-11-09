«Судьи должны вести игру так, чтобы не возникало вопросов»

Центральный матч недели между подмосковными «Химками» и московским ЦСКА запомнился не только плотной и временами жёсткой борьбой, но и несколькими неоднозначными судейскими решениями. На вопросы, оставшиеся после этой игры, отвечает глава судейского департамента Единой лиги ВТБ Николаос Пицилкас.

— Вы возглавляете судейский департамент Единой лиги ВТБ. Можете дать оценку уровню судейства в турнире?

— Я стал главой судейского департамента не так давно, чтобы давать оценки уровню судейства в Единой лиге ВТБ, поэтому чей-то уровень я знаю лучше, чей-то хуже. Я выбираю судей на матч из списка действующих судей ФИБА, эти судьи из разных стран и лиг, включая тех специалистов, кто обслуживает матчи Евролиги, Еврокубка, Лиги Чемпионов, Адриатической лиги и т.д. В этом списке, конечно же, есть и судьи из России. Если вы спросите меня, то уровень судей — в особенности местных — пока что не соответствует тому, к чему я стремлюсь. Нам нужно упорно работать, чтобы довести уровень судейства в Единой лиге до уровня команд, которые выступают в турнире.

— Были ли какие-то проблемы с судейством в этом сезоне?

— В нашей жизни всегда есть проблемы. Ничто не идеально. Но важно не уходить от этих проблем, а стараться решить их как можно лучше и как можно скорее. Мы не может просто закрывать глаза, если что-то очевидно идёт не так.

— Хорошо, тогда давайте конкретно. Матч «Химки» — ЦСКА был сложен с точки зрения судейства?

— Если вы спрашиваете меня как бывшего судью, то я отвечу, что в моей карьере было много более сложных матчей. Но это всё же один из самых плотных и жёстких поединков, которые я видел. Как и должно быть в схватке двух команд Евролиги.

— Как вы знаете, главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не ушёл из зала после того, как получил второй технический фол. Было ли у него такое право?

— В соответствии с правилами тренер, получивший два технических замечания, должен быть дисквалифицирован на остаток игры. После этого он должен уйти в раздевалку своей команды либо, по желанию, покинуть арену.

Николаос Пицилкас Фото: Ирина Сомова (Единая лига ВТБ)

— Кто должен был отвести его в раздевалку — лига, домашняя команда или служба охраны?

— Дело в том, что правила ФИБА и регламент чемпионата лиги не устанавливают, кто должен отвечать за то, где находится удалённый тренер или игрок, после того как он покинул площадку. Однако в соответствии с пунктом 46.13 главный судья должен принимать любые решения, которые не прописаны в регламенте. В нашем случае судьи убедились, что тренер покинул площадку и пошёл к туннелю по направлению к своей раздевалке, после чего игра была возобновлена. Затем тренер вернулся к выходу из туннеля и встал в окружении чирлидеров. В столь напряжённой игре в переполненном зале судьям невозможно уследить и за игрой, и за тем, что происходит вне площадки.

— После игры Итудис сказал, что всего лишь просил повтор момента, потому что, например, в Евролиге он может это делать. А в итоге получил второй технический фол и автоматическое удаление. В правилах Евролиги и Единой лиги правда есть расхождения по этому поводу?

— Перед началом сезона Единая лига ВТБ провела встречу с тренерами команд для разъяснения изменений в правилах баскетбола, а также для того, чтобы у тренеров была возможность задать любые вопросы по судейству. По ходу встречи и я лично, и глава судейского департамента Евролиги мистер Стоукс отметили для Итудиса и всех остальных тренеров тот момент, что использование повторов в Единой лиге ВТБ в ряде случаев отличаются от Евролиге, потому что мы играем по правилам ФИБА. В данной ситуации судья не может посмотреть эпизод и изменить своё решение. Это мы очень чётко донесли до всех тренеров. Также хотел бы разъяснить, что тренер Итудис получил второй технический фол не за то, что он просил повторный просмотр момента, а за то, что схватил судью за голову.

— После эпизода с травмой Марковича Алексей Швед покинул скамейку запасных и выбежал на площадку. Почему его не наказали техническим замечанием?

— Шведу не был выписан технический фол, потому что в случае травмы партнёра игрок может выбегать на площадку, просто не должен обращаться к судьям. Статья 5, раздел 5-1: «Если игрок травмирован или кажется, что он травмирован, то тренер, ассистенты или игроки любой команды могут появляться на площадке».

— На эту игру были назначены два российских судьи, хотя в России принято на важные матчи ставить иностранцев — считается, что они судят более качественно и точно не могут быть ангажированы. Почему этот матч стал исключением?

— На это есть несколько причин. Во-первых, нужно поддерживать российских судей в их стране. Я иностранец, но я готов предложить им свой опыт и свои знания. Я заставляю их работать на полную каждый день для того, чтобы достичь высокого мастерства в своём деле. Это непросто, но мы должны приложить все усилия. Мне кажется, что это неправильно, когда в большой стране с отличными командами нет достаточного количества высококвалифицированных судей. Нам нужно отбирать кандидатов с потенциалом, обучать их в соответствии с мировыми стандартами и давать им шансы доказать своё мастерство.

Этот проект не даст сиюминутный результат, но в конце концов лучшие заслужат своё место, более того, без непосредственного участия в подобных матчах судье невозможно расти, набираться опыта. Так же, как и игроки, судьи становятся сильней и опытней, принимая участие в напряжённых играх. К сожалению или к счастью, на протяжении следующих нескольких лет мы, вместе с россиянами, будем приглашать и иностранных судей. В тот момент просто не было свободных опытных европейских судей для той игры, поэтому — подчеркните — я беру на себя ответственность за назначение тех людей, которые судили матч «Химки» — ЦСКА.

Несмотря на то что в той игре были как правильно, так и неправильно трактованные моменты, рефери установили одинаковую планку для обеих команд и уж точно не повлияли на исход матча. Как экс-рефери заверяю вас, что это очень сложная работа, не так много людей могут её делать. Это как наука. Как глава судейского департамента лиги я прошу помогать нам. Никто не идеален. Давайте, если кого-то критикуем, начинать с себя.