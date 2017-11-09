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ЦСКА — «Валенсия» — 94:67
Текст: Артём Комаров
Фото: РИА Новости

Француз всемогущий. Нандо де Коло как главная причина успеха ЦСКА

Защитник «убил» бывшую команду за три четверти.
Баскетбол
Евролига. 6-й тур
09 ноября 2017, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
94 : 67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
Валенсия
Валенсия, Испания
ЦСКА: де Коло - 23, Хиггинс - 16, Хайнс - 8, М. Кулагин - 8, Воронцевич - 8, Курбанов - 8, Хантер - 8, Родригес - 6, Фридзон - 4, Клайберн - 3, Антонов - 2, Хряпа
Валенсия: Пляйсс - 12, Сан Эметерио - 11, Дублевич - 11, Грин - 8, Доорненкамп - 8, Вивес - 6, ван Россом - 3, Абальде - 2, Састре - 2, Рудеж - 2, Мартинес - 2, Томас

Сезон-2015/16, когда защитник ЦСКА Нандо де Коло собрал все мыслимые и немыслимые индивидуальные награды, попутно выиграв главный командный, давно прошёл и даже успел забыться. В прошлом году француз всё ещё был суперзвездой, но уже скорее по инерции. Казалось, что такого яркого перформанса в исполнении де Коло мы уже никогда не увидим. И тут начался этот сезон.

В прошлом матче с «Жальгирисом» Нандообновил свой личный рекорд в Евролиге, выбив 37 баллов эффективности. Без читерства, без «мусорных» очков. Просто вышел и, на пару с Клайберном, доказал статус небожителя.

Встреча с «Валенсией» обещала стать интересной, и в первую очередь — для француза. Здесь Нандо де Коло провёл три прекрасных года, зарекомендовал себя и уехал в НБА.За время его отсутствия «летучие мыши» успели превратиться ни много ни мало в чемпиона Испании и во второй раз в своей истории пробиться в Евролигу. И даже здесь до приезда в Москву имели положительный баланс побед и поражений.

Первые пять минут матча ЦСКА провёл без де Коло и был чем угодно, но только не играющим дома фаворитом. Итудис удивил соперника, впервые в сезоне Евролиги выпустив в стартовом составе Виктора Хряпу, но дальше пришла очередь удивляться уже самому греку: нелепые потери в нападении, вялая защита, умышленный фол Родригеса, пытавшегося спасти своё кольцо. На другой половине паркета «Валенсия» не демонстрировала какой-то непроходимой защиты, но против ЦСКА и такая оборона работала исправно. Пока на паркете не появился де Коло.

Когда разница в счёте стала двухзначной, Димитрис Итудис взял тайм-аут, после которого отправил на паркет своего французского джокера. Нападение красно-синих тут же прибавило в стройности и быстроте. В защите де Коло перехватывал и организовывал вот такие быстрые отрывы:

Видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

После игры де Коло сказал, что причиной неудачного старта стала неуверенная игра в защите. Но, безнадёжно проигрывая, именно с выходом француза ЦСКА даже выиграл четверть, победил во второй, а окончательно закончил разборки с «Валенсией» в третьем игровом отрезке, стерев испанцев в пыль, — 30:16. Девять очков в этой четверти де Коло набрал собственноручно.

В последней десятиминутке француз мог уже не появляться. Итудис и не выпустил — вместо него опыта набирался Михаил Кулагин.

После матча Нандо де Коло сказал, что матч, конечно, был для него особенным. Даже несмотря на то, что из того состава, в котором он играл, остался только Рафа Мартинес. А ещё более особенной станет встреча в Валенсии.

Что ж, если де Коло не в самых особых случаях поставил свои чудо-матчи на конвейер, «Валенсии» в их домашней встрече не позавидуешь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Валенсия ПБК ЦСКА Нандо де Коло Евролига - Баскетбол
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