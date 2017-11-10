Белякова: боюсь ехать в сборную

Интервью с капитаном женской сборной России было сделано за день до старта первого сбора национальной команды после летнего Евробаскета. Тогда главным тренером был Александр Васин, а команда уверенно прошла групповую стадию, но в четвертьфинале неожиданно уступила Греции. Осенью Васина в сборной сменил наставник УГМК Олаф Ланге.

— УГМК прилетел в Москву на матч против МБА без Дайаны Таурази и Бриттни Грайнер. Менее именитый соперник в итоге бился до последних минут, и победа досталась ценой больших усилий. А до этого вы проиграли «Фенербахче» в гостях. Что происходит?

— Всегда сложно играть такие матчи. Мы проиграли матч в Евролиге, нужно было перезарядиться и через несколько дней уже играть в Москве. На выезде, ранний матч… это непросто. Не подумайте, ни в коем случае не ищу оправданий. Была договорённость, что лидеров отпустят раньше, и, наверное, это тоже отразилось на настроении команды. Конечно, не могли не сказаться на нашей игре и мысли о предстоящих разъездах: впереди окно в чемпионате, и кто-то уже думает, куда полетит, кто-то думает о сборной. Было видно по нашей игре, что наши ноги ещё здесь, а голова уже там. Согласна, это не очень профессиональный подход, но зато игра против МБА получилась интересной.

— Очень нехарактерный для команды такого уровня старт чемпионата. В чём главная причина, на ваш взгляд?

— Сейчас мы смотрим на всё происходящее позитивно. Главное — не допустить спада весной, перед самыми важными матчами. Лучше начать неважно. Нам необходимо выстроить и найти свою игру. На это есть время. У нас произошли изменения в тренерском штабе, пришли новые игроки, и всё это, конечно, требует времени на притирку.

— Давайте немного абстрагируемся от клубных реалий и вспомним о летнем чемпионате Европы. Как думаете, почему случилось то поражении от Греции?

— До сих пор больно вспоминать то время. Особенно неприятно осознавать, что проиграли мы сопернику, с которым были в одной группе в квалификации и в обоих матчах там победили. Я считаю, на Евробаскете у нас состав был даже сильнее, чем тот, которым мы выигрывали их на выезде и в Курске.

— Но ведь до старта турнира сборной России пророчили как минимум попадание в медали.

— И это тоже сказалось. Сейчас я понимаю, что у нас команда была не на том уровне сыгранности, не на том ментальном уровне, чтобы рвать соперника в каждом матче.

Проигрыш Греции? Больно вспоминать то время.

– Матч со сборной Греции получился во многом случайным. Займи команда первое место в группе, и его бы не было.

— Именно в этом и заключается уровень команды. Неважно, случайный он или нет, ты должен выйти и победить. Вот как мы в последнем матче против МБА. Да, мы не выиграли много, но победили, и это главное. В сборной у нас так не получилось. Как игрок, могу сказать, что ни на опыте, ни на характере мы этого не сделали. Уверена, играй мы со сборной Франции, сыграли бы в 10 раз лучше.

— Вы как капитан понимали, что это поражение приведёт к отставке главного тренера Александра Васина?

— Нет, не думала об этом. Вообще, после матча у меня впервые было ощущение, что виноват не только тренер, но и игроки. Я говорила это девчонкам и говорю это сейчас. Ну не может быть так, что мы все такие крутые собрались, а из-за одного тренера взяли и проиграли. Игроки в первую очередь должны смотреть на себя. Сейчас легко об этом говорить, а тогда я не смогла перестроить себя в нужный момент. Поэтому я не судила и не винила тренера. Не знала, как всё сложится дальше для него и для меня. Как игрок, который очень-очень не любит проигрывать, я не знала, какой выход правильный из этой ситуации. Было безумно обидно.

— Разговаривали с тренером после матча?

— Нет, разговора не было. Расписание было так построено, что и времени на это особого не было.

Не может быть так, что мы все такие крутые собрались, а из-за одного тренера взяли и проиграли.

— Леонид Слуцкий после провала на Евро-2016 признался, что в ночь после вылета с турнира к нему пришла группа игроков, и они вместе сказали фразу: «Мы — г… о». Аналогичная ситуация могла произойти у вас?

— Учитывая менталитет и вообще весь процесс, как команда собиралась, думаю, это было бы очень сложно осознать каждому и сказать: «Извини тренер, мы г… о». Но и как это помогло бы всей ситуации в принципе? Матч уже проигран. Каждый сделал выводы для себя.

— Когда вы узнали о назначении Олафа Ланге?

— Я даже не предполагала, что уберут Александра Александровича. Думала о возможных переменах внутри тренерского штаба, но не о таких кардинальных. У меня богатое воображение, но даже в нём не было варианта, при котором Олаф станет главным тренером женской сборной России. Была удивлена его согласию.

— Как бы вы охарактеризовали состояние сборной прямо сейчас?

— Мы как товар, который никто не знает, как использовать. Вроде бы все талантливые, играют на хорошем уровне и в хороших командах, у каждого есть сильные стороны, но, когда все собираются вместе, никто не знает, как с нами быть.

— Не было желания узнать у тренера причину, по которой он всё-таки согласился на совмещение должностей в сборной и в УГМК?

— Мы всегда обсуждали с ним сборную. Ему было интересно. И после того, как появилась информация о его назначении, я спросила его. Он ответил: «Я люблю вызовы».

— Вы уже говорили с ним о будущем сборной?

— За день до начала сборов я честно сказала ему, что не испытываю радости перед новым этапом. Я боюсь.

— Погодите, капитан сборной боится ехать в национальную команду?

— Да, боюсь ехать в сборную. Я столько раз проигрывала там, что уже начинаю сомневаться в себе. Хороша ли я лично для национальной команды? Хороша ли я как капитан? Нужна ли я там? Сборная — это мечта с детства. Это то, чего я ещё не выигрывала. Во время гимна у меня каждый раз мурашки по коже. Вот даже сейчас говорю, и они начинают по мне бегать, всё переворачивается. Летом я отказалась от выступления в женской НБА, потому что мне надо было готовиться со сборной. Как это капитан будет пропускать подготовку?

— Но в сборной России есть игрок, который как раз бегает до последнего в НБА, пропускает всю подготовку, приезжая за несколько дней до турнира. Как вы к этому относитесь?

— Я поняла, о ком речь. Мы с Эпифанни (Эпифанни Принс. — Прим. «Чемпионат») играем шестой год, и я хорошо знаю её. Не хотелось бы обсуждать наши личные разговоры. И уж тем более не хотела бы копаться в её мотивации. К точечной натурализации я отношусь с пониманием.

К точечной натурализации я отношусь с пониманием.

— Сказать тренеру о том, что лучше играть только россиянками, желания не возникало?

— Это всегда можно трактовать по-разному. А вдруг тренер подумает, что я попросту боюсь конкуренции? Это его выбор. Я могу спросить с неё только на площадке. После и до матча это уже решение главного тренера.

— А с тренером-иностранцем такой истории быть не может? У него мурашек от гимна России тоже не будет.

— Можно я спрошу? Вот тренеры курского «Динамо», УГМК, «Надежды» чего хотят?

— У них есть контракты, за которые им неплохо платят. Так что в конечном итоге они работают за деньги. А в сборной, насколько известно, порядок цифр сильно отличается, и не в большую сторону.

— Соглашусь, что материальная сторона важна, но некоторые тренеры так же, как игроки, ненавидят проигрывать. Им интересен процесс создания команды и прохождения пути.

— Вы понимаете людей, которые упрекают тренера Ланге в том, что он даёт минимум игрового времени россиянкам в своём клубе?

— Не в моей компетенции это обсуждать. Всё, что я знаю о нём, это то, что он реально любит вызовы. Вспомните прошлый год и Кубок России — кто его выиграл? И там были только россиянки.

— А в этом УГМК вылетел из Кубка, проиграв «Инвенте», являющейся второй командой курского «Динамо».

— На это были свои объективные причины. Я лично играла с травмой, у меня раздулось колено. Плюс два новых игрока пришло, нам нужно было время, чтобы сыграться. А в прошлом сезоне всё сложилось идеально.