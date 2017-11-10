Белякова: боюсь ехать в сборную

Интервью с капитаном женской сборной России было сделано за день до старта первого сбора национальной команды после летнего Евробаскета. Тогда главным тренером был Александр Васин, а команда уверенно прошла групповую стадию, но в четвертьфинале неожиданно уступила Греции. Осенью Васина в сборной сменил наставник УГМК Олаф Ланге.
— УГМК прилетел в Москву на матч против МБА без Дайаны Таурази и Бриттни Грайнер. Менее именитый соперник в итоге бился до последних минут, и победа досталась ценой больших усилий. А до этого вы проиграли «Фенербахче» в гостях. Что происходит?
— Всегда сложно играть такие матчи. Мы проиграли матч в Евролиге, нужно было перезарядиться и через несколько дней уже играть в Москве. На выезде, ранний матч… это непросто. Не подумайте, ни в коем случае не ищу оправданий. Была договорённость, что лидеров отпустят раньше, и, наверное, это тоже отразилось на настроении команды. Конечно, не могли не сказаться на нашей игре и мысли о предстоящих разъездах: впереди окно в чемпионате, и кто-то уже думает, куда полетит, кто-то думает о сборной. Было видно по нашей игре, что наши ноги ещё здесь, а голова уже там. Согласна, это не очень профессиональный подход, но зато игра против МБА получилась интересной.
— Очень нехарактерный для команды такого уровня старт чемпионата. В чём главная причина, на ваш взгляд?
— Сейчас мы смотрим на всё происходящее позитивно. Главное — не допустить спада весной, перед самыми важными матчами. Лучше начать неважно. Нам необходимо выстроить и найти свою игру. На это есть время. У нас произошли изменения в тренерском штабе, пришли новые игроки, и всё это, конечно, требует времени на притирку.
— Давайте немного абстрагируемся от клубных реалий и вспомним о летнем чемпионате Европы. Как думаете, почему случилось то поражении от Греции?
— До сих пор больно вспоминать то время. Особенно неприятно осознавать, что проиграли мы сопернику, с которым были в одной группе в квалификации и в обоих матчах там победили. Я считаю, на Евробаскете у нас состав был даже сильнее, чем тот, которым мы выигрывали их на выезде и в Курске.
— Но ведь до старта турнира сборной России пророчили как минимум попадание в медали.
— И это тоже сказалось. Сейчас я понимаю, что у нас команда была не на том уровне сыгранности, не на том ментальном уровне, чтобы рвать соперника в каждом матче.
Проигрыш Греции? Больно вспоминать то время.
– Матч со сборной Греции получился во многом случайным. Займи команда первое место в группе, и его бы не было.
— Именно в этом и заключается уровень команды. Неважно, случайный он или нет, ты должен выйти и победить. Вот как мы в последнем матче против МБА. Да, мы не выиграли много, но победили, и это главное. В сборной у нас так не получилось. Как игрок, могу сказать, что ни на опыте, ни на характере мы этого не сделали. Уверена, играй мы со сборной Франции, сыграли бы в 10 раз лучше.
— Вы как капитан понимали, что это поражение приведёт к отставке главного тренера Александра Васина?
— Нет, не думала об этом. Вообще, после матча у меня впервые было ощущение, что виноват не только тренер, но и игроки. Я говорила это девчонкам и говорю это сейчас. Ну не может быть так, что мы все такие крутые собрались, а из-за одного тренера взяли и проиграли. Игроки в первую очередь должны смотреть на себя. Сейчас легко об этом говорить, а тогда я не смогла перестроить себя в нужный момент. Поэтому я не судила и не винила тренера. Не знала, как всё сложится дальше для него и для меня. Как игрок, который очень-очень не любит проигрывать, я не знала, какой выход правильный из этой ситуации. Было безумно обидно.
— Разговаривали с тренером после матча?
— Нет, разговора не было. Расписание было так построено, что и времени на это особого не было.
Не может быть так, что мы все такие крутые собрались, а из-за одного тренера взяли и проиграли.
— Леонид Слуцкий после провала на Евро-2016 признался, что в ночь после вылета с турнира к нему пришла группа игроков, и они вместе сказали фразу: «Мы — г… о». Аналогичная ситуация могла произойти у вас?
— Учитывая менталитет и вообще весь процесс, как команда собиралась, думаю, это было бы очень сложно осознать каждому и сказать: «Извини тренер, мы г… о». Но и как это помогло бы всей ситуации в принципе? Матч уже проигран. Каждый сделал выводы для себя.
— Когда вы узнали о назначении Олафа Ланге?
— Я даже не предполагала, что уберут Александра Александровича. Думала о возможных переменах внутри тренерского штаба, но не о таких кардинальных. У меня богатое воображение, но даже в нём не было варианта, при котором Олаф станет главным тренером женской сборной России. Была удивлена его согласию.
— Как бы вы охарактеризовали состояние сборной прямо сейчас?
— Мы как товар, который никто не знает, как использовать. Вроде бы все талантливые, играют на хорошем уровне и в хороших командах, у каждого есть сильные стороны, но, когда все собираются вместе, никто не знает, как с нами быть.
— Не было желания узнать у тренера причину, по которой он всё-таки согласился на совмещение должностей в сборной и в УГМК?
— Мы всегда обсуждали с ним сборную. Ему было интересно. И после того, как появилась информация о его назначении, я спросила его. Он ответил: «Я люблю вызовы».
— Вы уже говорили с ним о будущем сборной?
— За день до начала сборов я честно сказала ему, что не испытываю радости перед новым этапом. Я боюсь.
— Погодите, капитан сборной боится ехать в национальную команду?
— Да, боюсь ехать в сборную. Я столько раз проигрывала там, что уже начинаю сомневаться в себе. Хороша ли я лично для национальной команды? Хороша ли я как капитан? Нужна ли я там? Сборная — это мечта с детства. Это то, чего я ещё не выигрывала. Во время гимна у меня каждый раз мурашки по коже. Вот даже сейчас говорю, и они начинают по мне бегать, всё переворачивается. Летом я отказалась от выступления в женской НБА, потому что мне надо было готовиться со сборной. Как это капитан будет пропускать подготовку?
— Но в сборной России есть игрок, который как раз бегает до последнего в НБА, пропускает всю подготовку, приезжая за несколько дней до турнира. Как вы к этому относитесь?
— Я поняла, о ком речь. Мы с Эпифанни (Эпифанни Принс. — Прим. «Чемпионат») играем шестой год, и я хорошо знаю её. Не хотелось бы обсуждать наши личные разговоры. И уж тем более не хотела бы копаться в её мотивации. К точечной натурализации я отношусь с пониманием.
К точечной натурализации я отношусь с пониманием.
— Сказать тренеру о том, что лучше играть только россиянками, желания не возникало?
— Это всегда можно трактовать по-разному. А вдруг тренер подумает, что я попросту боюсь конкуренции? Это его выбор. Я могу спросить с неё только на площадке. После и до матча это уже решение главного тренера.
— А с тренером-иностранцем такой истории быть не может? У него мурашек от гимна России тоже не будет.
— Можно я спрошу? Вот тренеры курского «Динамо», УГМК, «Надежды» чего хотят?
— У них есть контракты, за которые им неплохо платят. Так что в конечном итоге они работают за деньги. А в сборной, насколько известно, порядок цифр сильно отличается, и не в большую сторону.
— Соглашусь, что материальная сторона важна, но некоторые тренеры так же, как игроки, ненавидят проигрывать. Им интересен процесс создания команды и прохождения пути.
— Вы понимаете людей, которые упрекают тренера Ланге в том, что он даёт минимум игрового времени россиянкам в своём клубе?
— Не в моей компетенции это обсуждать. Всё, что я знаю о нём, это то, что он реально любит вызовы. Вспомните прошлый год и Кубок России — кто его выиграл? И там были только россиянки.
— А в этом УГМК вылетел из Кубка, проиграв «Инвенте», являющейся второй командой курского «Динамо».
— На это были свои объективные причины. Я лично играла с травмой, у меня раздулось колено. Плюс два новых игрока пришло, нам нужно было время, чтобы сыграться. А в прошлом сезоне всё сложилось идеально.