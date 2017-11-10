Неудержимый. Алексей Швед «проснулся» и убил «Басконию»

Воскресный вечер 15 мая 2016 года. До триумфально-валидольного попадания Виктора Хряпы и космической радости болельщиков ЦСКА после победы их любимцев в «Финале четырех» Евролиги ещё несколько часов. Только-только завершился матч за третье место, в котором «Локомотив-Кубань» переиграл «Басконию».

Главным тренером того «Локо» был Георгиос Барцокас, а одним из лидеров — американец Мэтт Дженнинг. С тех пор многое изменилось: греческий специалист этим летом возглавил «Химки», а защитник перевез таланты из тёплого Краснодара в жаркую Виторию. В историческом для «железнодорожников» «бронзовом» матче Дженнинг набрал 10 очков. В пятницу в Мытищах он, уже в составе испанцев, безжалостно расстреливал химкинское кольцо, набрав 11 очков (3 из 5 трёхочковые) лишь в первой половине.

Да и вообще «Баскония» была в порядке.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

Вообще «Химки» и «Баскония» перед очным поединком находились на противоположных концах турнирной таблицы. Испанцы в пяти матчах Евролиги проиграли в четырёх, в то время как подмосковный коллектив уступил лишь однажды и мощно выступает на новой для себя «Арене Мытищи».

Проблемы гостей были понятны: невнятное начало сезона стоило поста главному тренеру, экс-игроку НБА Пабло Приджиони. После его увольнения прошло всего две недели, а новый рулевой Педро Мартинес показал себя отличным антикризисным управленцем: «Баскония» начала побеждать, а игра команды постепенно обретала внятный рисунок.

«Химки» начали поединок вяло и будто бы совсем не ожидали такой активности от соперника. Испанцы «включили» сдерживающий прессинг, а больше остальных досталось Алексею Шведу. Главная атакующая мощь жёлто-синих за первые 10 минут игрового времени бросил по кольцу лишь раз, а к началу заключительной четверти на его лицевом счету были жалкие шесть баллов. К это времени вышеупомянутый Дженнинг забил 4 «трёхи», а всего «Баскония» реализовала 12 дальних попыток из 30!

Первое дальнее попадание Шведа случилось как нельзя кстати. За 5:34 до конца матча россиянин вывел свою команду вперёд, положив начало рывку 8:2. «Химки» проснулись, а очковый дефицит Робинсона и Шведа в равной степени поделило трио Маркович-Гилл-Андерсон. Да и свой недобор очков Алексей компенсировал за несколько атак.

В итоге за последний игровой отрезок он набрал 14 очков (шесть очков за три предыдущие четверти), позволив своей команде пусть и не без проблем, но довести дело до итоговой победы.

Энтони Гилл после матча сказал, что команда, на самом деле, на протяжении 35 минут ждала, когда «взорвётся» Швед. И пусть даже в этот раз он был бомбой замедленного действия, но план в итоге сработал.