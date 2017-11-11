Конец перестройки. «Бостон» выиграл 11 матчей подряд

Всего-то меньше месяца прошло после начала «регулярки», а Дэнни Эйндж уже претендент номер один на звание лучшего генерального менеджера по итогам сезона. Как только его не костерили за обмены Эйвери Брэдли и Айзеи Томаса, отдававших клубу всё и давно влюбивших в себя всех болельщиков «кельтов»! Особенно это касается «короля четвёртой четверти». Человек рубился с травмами, после трагической гибели сестры — и всё равно был безжалостно обменён в «Кливленд».

А после того как «Бостон» одержал 11 побед подряд и возглавил таблицу даже не Востока, а всей лиги, мы видим, что всё Дэнни Эйндж сделал правильно. Не моргнув глазом он взорвал состав, который смог побороться за выход в финал НБА. Если отбросить все эмоции, ещё летом было понятно, что тот набор баскетболистов прыгнул выше головы, а это значит, что для перехода на новый уровень необходимы были перемены. Даже если для этого пришлось бы резать по живому. Эйндж рискнул. И, кажется, не прогадал

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Бостон Селтикс».

Пусть для столь резкого скачка команды понадобились страшная травма Гордона Хэйворда и два поражения на старте, дивиденды из этого были извлечены максимальные.

Во-первых, мало кто ожидал, что Джейлен Браун станет играть намного лучше буквально с самой первой игры против «Кливленда». Этот «второгодка» улучшил все основные статистические показатели. Уже сейчас в среднем за игру он набирает 14,8 очка против 6,6 в прошлом сезоне, но самое главное заключается в том, что видно, насколько он уверен в себе и не боится брать инициативу. А ведь скепсиса по отношению к нему тоже хватало.

Не ошибся «Бостон» и с выбором на драфте. Пока Маркелл Фульц сражается с травмированным плечом, Джейсон Тэйтум всё лучше осваивается в составе команды Брэда Стивенса, принося пользу здесь и сейчас. Он не делает ничего лишнего, избегает глупых ошибок и, к примеру, исполняет трёхи с точностью 52,9 процента. А это пятый результат в лиге, на секундочку!



В прошлом сезоне «Бостон» костерили за слабую работу на подборах. Собственно, поделом, ведь работа в этом компоненте бигменов «Селтикс» была ужасающей — 26-е место в лиге тому подтверждение. Летом почти всех разогнали, оставив одного только Эла Хорфорда. Теперь же «Бостон» усилиями Аарона Бэйнса, Даниэля Тайса, Маркуса Морриса и всё тех же Брауна, Тэйтума и Хорфорда прыгнул сразу на пятую строчку по подборам в этом сезоне. Прогресс очевиден.

Самым же главным тренерским достижением для этого набора «кельтов» стала игра Кайри Ирвинга — безусловно, главной звезды «Бостона»-2017/18. Статистически его игра в атаке, в общем-то, мало изменилась, может быть, цифры даже стали чуть хуже, чем были в «Кавс». Кайри стал играть куда более рационально: теперь он взрывается в самый нужный момент, легко и органично взаимодействует с партнёрами, а его пик-н-роллы с Хорфордом и вовсе смертоносны.



Но куда больше впечатляет тот факт, что Брэд Стивенс заставил его играть в защите. После того самого обмена ведь были даже мнения, что Томас и Ирвинг — игроки, в принципе, равноценные, разве что Кайри моложе, атлетичнее и лучше бросает. То есть подразумевалось, что в защите от него тоже мало толку. Однако теперь у Кайри лучшие в карьере дифенс-рейтинг (всего-то 95,9 пропущенных с ним очков на 100 владений), «плюс-минус» (8,1) и количество перехватов за игру (2,1). Да, как показала недавняя игра с «Атлантой», там ещё есть куда расти, но то, что мы видим уже сейчас, — очень и очень привлекательно. Особенно на фоне того полнейшего ахтунга, что сейчас царит в бывшей команде Ирвинга. Но это предмет отдельного разговора.

Мы не знаем, как долго у «Бостона» продлится эта победная серия, как долго клуб будет на первых местах на Востоке и во всей лиге. Очень интересно было бы, к примеру, посмотреть на «Селтикс» в играх против набирающих обороты «Голден Стэйт» или «Нового Орлеана», где Казинс топчет всех подряд и вообще выглядит прямо сейчас кандидатом на звание MVP. Наверняка эту банду Стивенса рано или поздно настигнет спад, вот тогда и можно будет серьёзно поговорить об их глобальных перспективах в этом сезоне.



Но ярчайшее выступление на старте «регулярки» уже сейчас делает «Селтикс» главными фаворитами на Востоке. Перестройка официально закончена.