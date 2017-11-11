Баскетбольные и смешные. «Автодор» — чемпион по троллингу

Самые забавные моменты нашего баскетбола: у Гордона заканчиваются силы, Де Коло в роли миньона и баскетбол в варежках.

Игрок «Зенита» Дрю Гордон имеет внушительные габариты. Соперники пытаются действовать против гиганта предельно жестко, а то и запредельно: у американца «подбито» лицо и сломан указательный палец. А иногда и вовсе происходят вот такие моменты.

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Креативная группа «Автодора» работает без выходных. Перед матчем с ЦСКА на их баннере появился осёдланный конь, а в преддверии домашней встречи с «Локомотивом» игроки саратовского клуба руками «останавливали» электричку, управляемую Сашей Обрадовичем.

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Злить соперников у чёрно-белых получается на пять с плюсом — «Локомотив» в этом матче даже не поездом, а катком проехался по «Автодору».



Хэллоуин — не всегда страшный праздник. Игроки ЦСКА вместе со своими детьми придумали костюмы и вдоволь повеселились. Спойлер: лучший костюм вечеринки у француза Нандо де Коло.

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Маскоты команд Единой лиги ВТБ тоже тренируются. Мишка Мэнни из Перми не проходит мимо тренажерного зала и держит себя в прекрасной физической форме. На зависть многим горе-качкам.

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Дэвон Саддлер из белорусского «Цмоки-Минск» вновь оказался в нашей подборке. На этот раз за защитником началась настоящая охота, и временами баскетболисту крепко доставалось.

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А вот партнёр Саддлера по команде Дэвид Кравиш, судя по всему, пропускал занятия в тренажёрном зале. Иначе как объяснить такие промахи?

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Кайл Курич начал замерзать в Петербурге и основательно подготовился к матчу — отныне баскетболист будет играть в перчатках. А что такого? Метод, кстати, запатентован в Челябинске — столице вида спорта, известного как баскетбол в варежках.

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