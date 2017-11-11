Баскетбольные и смешные. «Автодор» — чемпион по троллингу

Игрок «Зенита» Дрю Гордон имеет внушительные габариты. Соперники пытаются действовать против гиганта предельно жестко, а то и запредельно: у американца «подбито» лицо и сломан указательный палец. А иногда и вовсе происходят вот такие моменты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Креативная группа «Автодора» работает без выходных. Перед матчем с ЦСКА на их баннере появился осёдланный конь, а в преддверии домашней встречи с «Локомотивом» игроки саратовского клуба руками «останавливали» электричку, управляемую Сашей Обрадовичем.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Злить соперников у чёрно-белых получается на пять с плюсом — «Локомотив» в этом матче даже не поездом, а катком проехался по «Автодору».
Хэллоуин — не всегда страшный праздник. Игроки ЦСКА вместе со своими детьми придумали костюмы и вдоволь повеселились. Спойлер: лучший костюм вечеринки у француза Нандо де Коло.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Маскоты команд Единой лиги ВТБ тоже тренируются. Мишка Мэнни из Перми не проходит мимо тренажерного зала и держит себя в прекрасной физической форме. На зависть многим горе-качкам.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Дэвон Саддлер из белорусского «Цмоки-Минск» вновь оказался в нашей подборке. На этот раз за защитником началась настоящая охота, и временами баскетболисту крепко доставалось.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
А вот партнёр Саддлера по команде Дэвид Кравиш, судя по всему, пропускал занятия в тренажёрном зале. Иначе как объяснить такие промахи?
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Кайл Курич начал замерзать в Петербурге и основательно подготовился к матчу — отныне баскетболист будет играть в перчатках. А что такого? Метод, кстати, запатентован в Челябинске — столице вида спорта, известного как баскетбол в варежках.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».