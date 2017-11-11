Россия победила «+85» и обновила рекорды, державшиеся 20 лет

Женская сборная России по баскетболу стартовала в отборочных матчах к чемпионату Европы 2019 года. Первую встречу команда Олафа Ланге проводила в гостях против команды Албании, и этот матч стал первым для немецкого тренера у руля российской сборной.

Об Албании перед стартом отборочного цикла было известно много всего — команда очень постаралась, чтобы побить все существующие антирекорды национальных турниров, и преуспела в этом. До этого албанская сборная проводила отбор к чемпионату мира, и на нём проиграла все шесть встреч. Все 24 четверти. С общей разницей «-375», это по 62,5 очка в каждой игре.



Хотя не всё было так плохо для наших соперниц: дома, в Тиране, албанки ни разу не проиграли больше 60 очков. Так что у россиянок, по крайней мере, было какое-то развлечение в этом матче — попытаться перевалить за эту разницу.

И уже первую десятиминутку наши девушки выиграли со счётом 44:4. Албанки за весь матч редко переваливают за 40 очков, и сегодня был явно не тот случай. И это даже несмотря на то, что в следующей четверти Олаф Ланге много экспериментировал с составом, в итоге позволив соперницам провести лучшую четверть за много лет — они её всё равно проиграли, но всего лишь с разницей в четыре очка. В дальнейшем экспериментов от наставника россиянок было меньше, и наша сборная в каждом игровом отрезке выигрывала минимум по 15 очков.

Как итог — 37:122 в пользу российской национальной команды, которая в этой встрече поставила сразу два собственных рекорда: во-первых, 85 очков преимущества, а во-вторых — 122 очка. Это максимальные показатели нашей сборной в истории. Предыдущее достижение датировалось 1998 годом, когда пала сборная Аргентины (107:32).



Следующий матч наша сборная проведёт уже в среду, во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Соперницами россиянок будет сборная Литвы, которая в параллельном матче уступила венгеркам 70:73. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.