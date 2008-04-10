Защитный рефлекс

В среду вечером московские армейцы в третьем, решающем, матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги на своей площадке в пух и прах разбили греческий «Олимпиакос» (81:56), завершили противостояние с этим очень вязким и упорным соперником в свою пользу со счётом 2:1 и в начале мая отправятся в Мадрид для участия в «Финале четырёх». В шестой раз подряд. Начиная с сезона-2002/03, спор за самый престижный трофей клубной Европы не обходится без участия ЦСКА. Сначала это был ЦСКА Душана Ивковича (трижды), теперь – ЦСКА Этторе Мессины (трижды).

Четвертьфинал с «Олимпиакосом» предсказуемо не стал для армейской команды легкой прогулкой, и так же предсказуемо закончился в пользу российского клуба. Да, сценарий несколько отличался от предписанного многочисленными специалистами и букмекерами: на итоговые «2-1» ставили почти все, но поражения в первом матче в Москве с последующим «камбэком» ожидали немногие. Что ж, тем приятнее и почётнее такая волевая победа армейцев – проиграв бой, они не проиграли битву и доказали, что у команды всё в порядке и с мастерством, и с характером.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала.



Третий матч.



ЦСКА — «Олимпиакос» — 81:56 (22:16, 19:13, 20:21, 20:6).



Ц: Шишкаускас (24), Смодиш (13), Папалукас (12), Лэнгдон (9), Андерсен (8), Гори (6), Хряпа (3), Холден (3), Швед (3).



О: Василопулос (17), Грир (11), Блэкни (9).



Первый матч: 74:76.

Второй матч: 83:73.

Итог серии – 2:1.



ТАУ (Испания) — Партизан (Сербия) — 85:68 (16:19, 22:13, 22:21, 25:15)



Т: Микель (19), Сплиттер (18 + 9 подборов), Ракочевич (15), Телетович (10)

П: Трипкович (16), Величкович (14), Тепич (14), Паласио (9), Пекович (9)



Первый матч: 74:66

Второй матч: 55:76

Итог серии – 2:1

Те, кто внимательно наблюдал за тремя матчами серии, думаю, отметили, что каждый раз ЦСКА извлекал уроки из прежних ошибок (комплименты тренерскому штабу). В первой половине московского матча греки вчистую переиграли ЦСКА в трёхсекундной зоне, а во второй забросали москвичей из-за трехочковой дуги. Во второй встрече столичный клуб наладил стенобитное орудие из-под щита «Олимпиакоса», поправил прицел своих снайперов — и результат не замедлил сказаться. Ну а в третьей… В третьей на паркете переполненного УСК ЦСКА им.А.Я. Гомельского на протяжении всех сорока минут играла одна команда.

«Олимпиакос» ни разу не вел в счёте и пытался сдерживать натиск великолепно мотивированной (это читалось в каждом игровом действии, в горящих глазах всей стартовой пятёрки ЦСКА в составе Холден-Лэнгдон-Шишкаускас-Смодиш-Андерсен) армейской команды. Греки честно боролись столько, насколько хватило их сил. А хватило их примерно на полтора десятка минут. Когда армейский грек Папалукас впервые в матче разогнал отрыв хозяев до двузначной отметки (34:24), «Олимпиакос» ещё делал вид, что всё поправимо. К большому перерыву ЦСКА ушёл отдыхать с 12-очковым гандикапом. Но хоть и возвращались греческие игроки на вторую половину под одобрительные похлопывания по плечу тренера Панайотиса Яннакиса, в глазах его уже читалась вселенская скорбь. Если и верил тренер (его заслуга в том, что «Олимпиакос» превратился из плохо управляемой команды в очень грозного противника, огромна), что перелом ещё возможен, то где-то очень глубоко в душе.

Ничего не изменил перерыв. Армейцы сразу же обрушили град трёхочковых (Лэнгдон, дважды Шишкаускас), и уже к середине третьего периода запахло разгромом – 50:35. Литовский форвард ЦСКА явно поймал кураж, словно продолжая собственный бенефис в Пирее. И хотя по итогам 30 минут ЦСКА выигрывал всего лишь "+11" (61:50), для такого матча это преимущество было огромным. Потому что в третьей встрече серии армейцы продемонстрировали всем, что извлекать уроки из ошибок умеют так, как никто в Европе. Все атакующие подвиги Шишкаускаса, убедительная игра Андерсена и Смодиша под щитами «Олимпиакоса» и полупижонские проходы Папалукаса были бы далеко не так эффективны без главного – командной защиты ЦСКА.

Последние десять минут российский клуб выиграл со счётом – 20:6. А сколько раз греческие атаки захлёбывались уже по истечении отведённых 24 секунд, когда паникующие защитники «Олимпиакоса» Грир, Блэкни и Теодосич просто не знали, кому отдать передачу? Армейцы собрали почти вдвое больше перехватов (7-4) и ещё с дюжину сорванных атак гостей не попали в официальный протокол, когда, как говорят в Америке, мяч «менял направление» после отменных действий игроков ЦСКА. Не случайно на послематчевой пресс-конференции Этторе Мессина подчеркнул, что победа ЦСКА стала плодом «прежде всего игры в защите».

Шестой раз подряд ЦСКА сыграет в «Финале четырёх» Евролиги. Без участия российского чемпиона этот супертурнир уже и представить сложно. В пяти предыдущих суперфиналах ЦСКА добыл лишь одно золото – в Праге-2006, уже в «эпоху Мессины». Сейчас именно итальянский тренер, переживающий непростые времена в связи с семейными обстоятельствами, нуждается в поддержке как никто другой. В начале мая в Мадриде его подопечные вполне могут поддержать тренера такой же вдохновенной игрой, какую продемонстрировали в третьем матчем с «Олимпиакосом». В полуфинале 2 мая ЦСКА сыграет с испанским «Таугресом». За себя и за тренера.