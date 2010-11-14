"Мы на гладиаторских боях, а не на базаре"

ВУЙОШЕВИЧ: Я НЕ БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ШВЕДА, ЛУЧШЕ ВЫДЕЛЮ ХОЛДЕНА

– Душко, какие впечатления остались у вас от игры ЦСКА?

– Увы, моя команда не все 40 минут демонстрировал качественный баскетбол, и это расстраивает. Да, результат был достигнут, и это главное, но качество игры в четвёртой четверти оставляло желать лучшего. В целом я доволен желанием и самоотдачей своих подопечных. Мы сегодня очень зависели от броска с дистанции, и если в первой половине из-за дуги у нас летело почти всё – 9 из 11 попаданий, то во второй такого уже не было. Безусловно, у моего визави – грамотный и прекрасно обученный коллектив. Возможно, огромное желание победить сыграло сегодня против казанцев. Я заметил, что они почувствовали уверенность только тогда, когда результат уже был фактически ясен. Что касается нас, то эта победа очень важна в психологическом плане. Она должна вселить уверенность. Шаг за шагом мы прибавляем, игроки приспособились к трудностям. Безусловно, ещё есть проблемы, и они видны, но мы стараемся их решать постепенно.

– Как вы можете прокомментировать игру Алексея Шведа?

– Вы прекрасно знаете, что я не люблю комментировать действия игроков поодиночке. Но если вы всё-таки хотите, чтобы я кого-нибудь выделил, то тогда отмечу хорошую защиту в исполнении Холдена. Он был полезен.

– Как повлияло удаление Смодиша на ротацию состава и отразилось ли это на игре команды?

– Наверное, не сильно повлияло. Мы ведь играли хорошо и именно после его ухода довели своё преимущество до 25 очков.

– У вас есть объяснения огромному количеству жёсткой борьбы на площадке?

– Ответ очевиден: силовая борьба – неотъемлемая часть баскетбола.

ПАШУТИН: СМОДИШ – ГРЯЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НО ОБИЖАТЬСЯ НА НЕГО Я НЕ БУДУ

– Евгений, как можете прокомментировать столь эмоциональную игру?

– Во-первых, я хотел бы поздравить ЦСКА: армейцы сегодня играли лучше и заслужили эту победу. Мы очень плохо начали вторую и третью четверти, позволили сопернику делать практически всё, что он хочет. Ну и отдельное слово хочу сказать о Лэнгдоне – мы планировали прикрыть снайперов соперника, однако он постоянно оказывался в одиночестве на дуге и бросал без помех. Поэтому удивляться тому, что Традж в первой половине реализовал пять трёхочковых и набрал 17 очков, не стоит. Лишь в заключительной десятиминутке ребята проявили характер и заиграли так, как должны были с самого начала.

Единая лига ВТБ. Группа A. 3-й тур.



УНИКС (Казань, Россия) – ЦСКА (Москва, Россия) – 60:69 (17:19, 14:26, 9:13, 20:11)



УНИКС: Попович (19), Лампе (17 + 8 подборов + 3 перехвата), Лайдэй (7), Минард (6), Враньеш (5 + 2 блок-шота), Маккарти (4), Самойленко (2), Веремеенко, Пашутин, Зварыкин Амирханов.



ЦСКА: Лэнгдон (19), Холден (13 + 4 передачи), Воронцевич (11 + 9 подборов + 2 блок-шота), Швед (10), Марьянович (6 + 7 подборов), Курбанов (5), Соколов (5), Быков, Смодиш, Хряпа, Гордон.



Судьи: Белошевич (Сербия), Михайлов (Россия), Сирица (Белоруссия).



13 ноября. Казань. «Баскет-Холл». 4000 зрителей.

– То есть УНИКСу необходимо прибавлять?

– То, что нам нужно очень много работать, факт. Если каждый будет действовать сам за себя, только на личную статистику, если мы не будем командой, то будет тяжело побеждать таких серьёзных соперников, как ЦСКА. Это необходимо понимать. Также нужно защищаться под своим кольцом. Сейчас нам предстоит выезд в Германию на матч Еврокубка УЛЕБ против «Ольденбурга». Будем делать выводы. Хочу отметить Минарда, Поповича и Враньеша – они неплохо вписались в мою концепцию. Славко сегодня встал под кольцом и практически организовал всю нашу защиту, «цементировал» щит. Конечно, в связи с этим будем наигрывать Враньеша больше.

– Эпизод, произошедший между вашим братом и Смодишем, как-то повлиял на игру?

– Признаюсь честно, я не видел, что было в самом начале, по-моему, просто был жёсткий заслон. Но я уже усмотрел тот момент, когда Смодиш и Захар начали замахиваться друг от друга. Надо посмотреть видео, как именно всё произошло, с чего всё началось. Матьяж хорошо говорит по-русски, так что я услышал слова, которые он произнёс. Поэтому у меня и была такая реакция. Может быть, Смодиш хороший игрок, но он очень грязный человек, он всё время провоцирует эти драки, в том числе и внутри команды накаляет обстановку, в раздевалке. Так было и в прошлом году. Если у него не идёт, то он срывается с катушек. Большой игрок не всегда бывает хорошим человеком.

– А когда у него идёт игра, он спокоен?

– Это уже его проблемы. Я не хочу выяснять, почему он нервничает. Мы же говорим лишь про сегодняшний инцидент. Он большой игрок, с европейским именем, сейчас он после травмы, не всё получается, поэтому играет грязно, с зацепами, с толчками, с локтями. Помните, как он в матче против «Панатинаикоса» двумя руками ударил Диамантидиса в лицо? Там просто судьи не отреагировали. Это уже не единичный случай.

– Что вы ему сказали, когда выскочили на площадку?

– Я ему сказал, что надо быть мужчиной, а не кидаться словами и не тыкать в лицо. Если получил жёсткий заслон или фол, то надо терпеть, потому что все игроки – гладиаторы, а не размазня. Если ты болен, то не выходи на площадку. Не надо превращать игровой эпизод в базар или балаган.

– У вас не было желания вступиться за брата?

– Нет. Просто хотелось остановить всё это. Если бы я не вышел, то началась бы драка. Мы не собирались драться с ЦСКА, просто играли, навязывали мужской баскетбол на грани фола, установки играть грязно не было.

– Признайтесь, обиду на Матьяжа затаили?

– Нет, всё нормально. Мы лишь сделаем выводы. Последняя четверть внушает оптимизм. Понятно, что сказывается усталость, но пятёрка игроков вышла и боролась, а также хорошо защищалась. Ещё в начале сезона говорили, что хотим строить игру от защиты. Но так получается не всегда, потому что у нас 12 равноценных баскетболистов. И сейчас они ищут своё место под солнцем. Все хотят взять инициативу на себя, думают: «Вот я сейчас выйду и забью пару-тройку мячей». А в итоге каждый так промахнулся, вот и получили "-15".

– То, что у вас лишь два игрока постоянно набирают очки, не настораживает?

– В любой команде в роли «забойщиков» выступают 2-3 человека. Возьмите ЦСКА — там Лэнгдон, Холден и Гордон. Другой пример – «Лейкерс»: там Газоль и Коби Брайант. В «Барселоне» — Наварро и Пит Майкл. В любой высококлассной команде находятся два лидера, которые решают игру. Не каждую, конечно. Но если взять среднестатистический отчёт за год, то они будут лидерами по очкам. Это закон баскетбола. Если честно, то меня защита куда больше беспокоит.

– ЦСКА набрал 69 очков, на ваш взгляд, это много?

– Мы провалили вторую четверть – пропустил 26 очков. В ней, собственно, и решился исход игры. Невозможно было отыграть такой гандикап. С командами среднего класса такое возможно. ЦСКА этого не позволит никому.

– Вы согласны с тем, что ключевым эпизодом матча стал момент, когда дали технический фол Поповичу и ЦСКА набрал 6 очков в одной атаке?

– Претензий к арбитрам нет. В Единой лиге ВТБ судейство более качественное, чем в российском чемпионате. Этот эпизод – не ключевой.

– Кто не успевал за Лэнгдоном: «маленький» игрок или «большой»?

– Думаю, «маленький». Лайдэй очень быстрый парень, и была идея за счёт его скорости нивелировать снайперское мастерство Лэнгдона. Получилось всё наоборот: Террелл куда-то бегал помогать, а Лэнгдон совершал открытые броски. Ну а если Траджан чувствует свою игру, потом его сложно остановить. Обидно, что всё это мы разбирали, но Лайдэй, похоже, не совсем серьёзно отнёсся к установке. В общем, вся стратегия поломалась. Лэнгдон – единственный игрок, кто постоянно может забивать. ЦСКА без него фактически другая команда. Впрочем, теперь будем чаще Витю Зварыкина использовать.

– Вскоре УНИКСу предстоит ещё одна встреча с армейцами. Как думаете, в Москве игра будет другой?

– Зрителям интересно, когда идёт бескомпромиссная мужская борьба. Это же не матч звёзд. Нужно выходить и не сдаваться, бороться за каждый сантиметр. Болельщики любят, когда команда проявляет характер. Моя задача – достучаться до ребят, чтобы они поняли, что мы должны играть от защиты, причём с первой до последней минуты.

– Вам хотелось бы, чтобы в Москве сыграли, как в последней четверти?

– Да, так нужно с самого начала. Я и сегодня настраивал ребят на борьбу. Но не всегда домашнее задание выполняется. Вот Лайдэй бегал четыре раза в другую сторону. Если человек не выполняет установку, вместо него будет играть другой. И громкое имя не поможет.

– А с чем связаны промахи Лампе?

– Соперник не позволял. Ему навязывали жёсткую борьбу. Против Лампе действовали и Воронцевич, и Соколов, и Марьянович, была постоянная ротация. Мы поставили Мачея на позицию четвёртого номера, Враньеша – на пятого. Другие варианты были хуже. Когда Лампе играет центрового, мы не имеем подбора, и у соперника есть шанс создать быструю атаку.