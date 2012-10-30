Шоковая терапия

Из журналистики в тренеры

Как и ожидалось, руководство действующего чемпиона Украины БК «Донецк» не простило Владе Йовановичу трёх поражений кряду. После возвращения с матча Единой лиги ВТБ возглавивший «тигров» в межсезонье серб был отправлен в отставку. Неожиданностью стало назначение на пост исполняющего обязанности наставника 26-летнего спортивного директора клуба Алексея Ефимова. Алексей тренерской деятельностью не занимался никогда, а как игрок харьковского «Политехника» завершил карьеру в юношеском возрасте. В течение трех лет Ефимов работал журналистом, затем – пресс-аташе БК «Киев». Поднявшись по структурной вертикали «волков», Алексей переехал в Донецк, где «вырос» до должности спортивного директора. И вот – такой резкий поворот.

Возможно, «Будивельник» недооценил соперника. С самого начала хозяева действовали не столько на команду, сколько на личную статистику. Особенно – Малколм Дилэйни.

Парадоксальнее всего, что в дебютном для Ефимова в качестве тренера матче «Донецк» выдал лучшую игру в сезоне, уверенно обыграв текущего лидера Суперлиги «Ферро-ЗНТУ» — 86:59. В первую очередь, «тигры» продемонстрировали великолепную зонную защиту и огромное желание. В составе дончан выделялись экс-капитан «Будивельника» Андрей Малыш, защитник Рамэл Карри и центровой Д’Ор Фишер. Соперники выглядели немного обескураженными и, по сути, проиграли еще до большого перерыва, когда преимущество хозяев достигло 13-ти очков. «Не думаю, что я вправе что-то говорить, — заметил после матча Ефимов. – Я не тренер. Сегодня выиграла команда. Ребята были единым целым. Им было важно вернуть уверенность в себе».

Возвращение Беррокаля

Между тем, сразу после этого матча прозвучала информация о новом наставнике «Донецка». Возглавил команду испанец Хосеп Беррокаль, под руководством которого «Будивельник» выиграл чемпионский титул в сезоне-2010/11. После этого каталонский специалист, не договорившись о приемлемых для себя условиях контракта, вернулся на родину, где сумел вывести в Лигу ACB скромную «Менорку». Правда, клуб, ссылаясь на финансовые трудности, от участия в элитном дивизионе отказался, после чего Беррокаль возглавил выступающий во втором испанском дивизионе LEB Gold «Аликанте». Но долго он на новом месте не задержался ввиду приглашения из Донецка.

Правда, пока испанец ехал, «Донецк» сыграл под руководством Ефимова ещё один матч, обыграв — 82:71 — «Кривбассбаскет». Дебют Беррокаля пришелся на украинское дерби в Единой лиге ВТБ. «Тигры» играли на выезде против «Азовмаша». В этом матче новый тренер не смог задействовать травмировавшегося в предыдущей игре Д’Ора Фишера. Зато восстановился Дариус Сонгайла, удачно заменивший американца на позиции центрового. Он был лучшим в составе «Донецка» в первой половине встречи, а в третьей десятиминутке здорово проявил себя Карри. Собственно, 27 очков Рамэла и 25 очков и 7 подборов от Сонгайлы помогли «тиграм» выиграть матч – 75:68. Лидер «Азовмаша» Линн Григр в ответственный момент наоборот ошибался часто.

Промежуточный рекорд результативности

Тем самым, теперь на грани отставки оказался наставник мариупольцев Александар Кесар. Его команда проиграла во внутреннем чемпионате три матча из десяти, а в Лиге ВТБ победила лишь в одной встречи из десяти. За двое суток до матча против «Донецка» «львы» тоже на своей площадке проиграли «Ферро». Запорожцы здорово начали этот матч и вели после первой половины с разницей в 11 пунктов. Правда, после перерыва преимуществом завладели хозяева. Они на какое-то время даже захватили лидерство в счёте, но в итоге не удержали поймавшего кураж Рэнди Калпеппера. В концовке встречи при счёте 81:81 лидер «Ферро» забросил невероятные трёхочковый. К жизни мариупольцев своей «трешкой» вернул Линн Грир, а при счёте 85:88 в пользу своей команды едва не начудил Джереми Шаппел. Он сфолил во время очень дальней попытки Мэнни Харриса. Тем самым, до окончания основного времени оставалось менее секунды, а мариупольский американец выполнял три штрафных. Однако Харрис разнервничался и смазал все три раза.

26 октября. Мариуполь. "Азовмаш" — "Ферро-ЗНТУ" — 85:88

«Ферро» победил, вернул себе лидерство в чемпионате (у запорожцев, как и у «Галичины» и «Химика», 7 побед в 9-ти встречах), а Калпеппер, набрав 40 очков, установил текущий рекорд результативности. Напомним, что на старте сезона Рэнди в матче с «Кривбассбаскетом» сделал первый за два последних сезона украинской Суперлиги «трипл-дабл».

«После того, что произошло в Донецке, мы не имели права не показать в Мариуполе игру с характером, — сказал после матча наставник запорожцев Кирилл Большаков. — Не буду обвинять ребят. Может, это степень подготовки, может, вопросы стоит задавать нам, в частности, мне. Играть с перерывом в два дня очень сложно. Возможно, их организму нужен был отдых. Тем не менее, я доволен игрой против „Азовмаша“. Те бойцовские компоненты, которые проявляются в таких играх, были на нашей стороне. В частности, мы выиграли подбор. Это при условии, что „Азовмаш“ мощнее».

«Бей-беги» от «Будивельника»

Продолжает лихорадить столичных «строителей». После двух поражений на минувшей неделе окончание прошлой «семидневки» принесло поклонникам семикратных чемпионов страны очередной сюрприз со знаком «минус». Впрочем, за два дня до этого «Будивельник» по всем статьям обыграл «Днепр» — 96:79. После этого у киевлян был, казалось, более простой поединок против «Днепр-Азота». Днепродзержинцы к этому сражению подходили лишь с одной победой в семи встречах. В пятницу подопечные Василиса Фрагиаса уступили «Киеву» и это была первая победа «волков» в текущем сезоне.

Возможно, «Будивельник» недооценил соперника. С самого начала хозяева действовали не столько на команду, сколько на личную статистику. Особенно – Малколм Дилэйни. Благо, индивидуальное мастерство позволяло американцу поражать корзину регулярно и держать тем самым свою команду на близком от соперника расстоянии.

Казалось, стоит «Будивельнику» немного прибавить – «Днепр-Азот» рухнет. Но гости почувствовали уверенность в своих силах. Вместе с центровым Уигинсом во второй половине разыгрались защитники днепродзерджинцев Деррик Зиммерман и Максим Балашов. Как следствие, гости совершили впечатляющий рывок и в начале четвертой четверти вели с разницей в 12 очков. «Будивельник» начал спешить, но осмысленности в действиях хозяев не чувствовалось. Тем не менее, за полторы минуты до окончания основного времени «строителей» двумя подряд точными попаданиями вернул к жизни Дилэйни – 90:92. Но ту надежду, которую сам Малколм подарил, он же и разрушил, сперва совершив фол в нападении, а затем промазав очередной бросок из-за дуги. Гости свои шансы в ответных атаках использовали отлично. Тем более, что организованной оборону киевлян не назовешь. 89:93 – «Будивельник» впервые в истории проиграл «Днепр-Азоту».