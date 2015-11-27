Джордан и Карри сошлись на паркете, Мозгов и Ноа лишь в Интернете

День благодарения в семьях Пирса и Смита, три брата Парсонса, селфи бабушки Маршалла, пожелания Хэммон и коллажи – в обзоре аккаунтов НБА.

Традиционно празднуемый в США в четвёртый четверг ноября День благодарения наложил свой отпечаток на официальные страницы в социальных сетях всех причастных к миру НБА, особенно учитывая тот факт, что матчей регулярного чемпионата в этот день не проводилось. Именно поэтому многие смогли встретить праздник в кругу семей. Пол Пирс провёл его с размахом, судя по количеству приготовленных блюд.

Кендалл Маршалл и рад был бы похвастать внушительным столом по случаю праздника, но бабушка отобрала у него телефон и начала делать селфи. Словом, теперь даже после возвращения в строй Бретт Браун не сможет гарантировать разыгрывающему место в стартовой пятёрке – он совершает слишком много потерь.

А вот Марио Чалмерс, напротив, скорее всего, будет пользоваться спросом у Дэвида Йоргера ещё достаточно долго. Ведь «Мемфис» существенно преобразился с приходом защитника – стал в среднем за поединок набирать на 13,7 очка больше, пропускать – на 2,8 меньше, при профиците реализации с игры в 5,5%, а из-за дуги – в 12,5%.

«Даллас» играет и так достаточно неплохо. И это при том, что Чендлер Парсонс пока далёк от идеальной формы и заботится в первую очередь не о личной статистике и игровом времени, а о том, чтобы избежать рецидива, следуя предписаниям врачей. Очевидно, старшие братья, коих у форварда аж трое, научили его правильно расставлять приоритеты, за что он их и поблагодарил.

У перебравшегося летом из «Нью-Йорка» в «Орландо» Джейсона Смита также в детстве были хорошие педагоги, раз он стремится всё свободное время уделять семье. Да и как можно отвлекаться на что-то другое с такой красавицей женой и столь очаровательной дочуркой, тем более в праздничный день?

Иман Шамперт со своей благоверной Теаной Тэйлор только готовятся стать родителями, но при этом стараются также быть как можно ближе друг к другу. Даже во время фотосессий обладатель самых оригинальных причёсок в НБА отказывается выпускать любимую из своих объятий.

Бекки Хэммон пока семьёй не обзавелась, поэтому наслаждается обществом близкой подруги, с которой знакома 21 год, и спешит пожелать всем своим приятелям, знакомым и родным здоровья, любви, оптимизма, а также того, чего им не хватает.

Скорее всего, входит в число тех людей, которые хотя бы раз пересекались с первой барышней, ставшей ассистентом главного тренера в НБА, и Шон Кемп. А посему адресовать слова экс-разыгрывающей сборной России ему можно смело по случаю 46-го дня рождения. К слову, центровой известен не только своими выступлениями за «Сиэтл», но и тем, что в возрасте 32 лет являлся отцом аж 11 детей от 10 разных женщин!

У Жоакима Ноа и Тимофея Мозгова на двоих всего один ребёнок, но любопытно другое — если совместить их портреты в анфас, то получается не кто иной, как… Максим Григорьев. Или нет?

А вообще, графические редакторы штука замечательная, благодаря им можно попытаться представить, как на одном паркете сошлись бы, к примеру, Майкл Джордан и Стивен Карри, что в свете продолжающей набирать обороты победной серии «Голден Стэйт» весьма актуально.